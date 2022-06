Las comisiones quieren que todos los que quieran puedan participar en las fiestas sin exclusión, que cualquier ciudadano disfrute de los monumentos al margen de sus capacidades. Con estos propósitos, cada vez son más las hogueras de Alicante que incluyen elementos para facilitar la accesibilidad en busca de avanzar en la inclusión de todos los colectivos.

Hay comisiones que llevan años en esta causa, como La Ceràmica, que inició su proyecto solidario hace una década. Desde entonces ha ido sumando actividades, aunque para ellos el más importante es el que se celebra los días grandes de Hogueras: "La jornada solidaria". El objetivo es acercar a la Fiesta "a personas con dificultades de tipo social o físico".

En esa jornada, la comisión explica los monumentos a las personas que visitan la hoguera, que este año ha quedado segunda en categoría Especial. En el caso particular de la ONCE, también se les entrega a quienes lo solicitan un ejemplar del llibret "con las explicaciones de los monumentos en sistema de lecto-escritura Braille". Este 2022, Cruz Roja (con grupos de mayores y refugiados y la ONCE participaron en la jornada, según explican de la comisión presidida por Antonio Carrión.

Otras comisiones, como Florida Portazgo, la mejor de este 2022, también han incluido pictogramas para facilitar que personas con autismo puedan comprender la hoguera. "Hemos instalado un sistema de pictogramas, que son imágenes con dibujos muy simples para que niños y sobre todo personas diversidad funcional se acerquen a la hoguera y la puedan entender. Es un sistema de comunicación que está en los dos monumentos que ya experimentamos en 2019 y con el que se trabaja mucho en los colegios", explica Inma Rueda, de Florida Portazgo, profesora de Audición y Lenguaje en un colegio y que se ha encargado de poner en marcha el sistema al que se llega a través de códigos QR.

También en Bola de Oro trabajan en hacer más accesible la hoguera. "Adaptamos el entorno del monumento para que sea para todos. Hemos hecho un rincón del recuerdo para que las personas con autismo evoquen su infancia y también hemos puesto un cajón para que se sientan si se sienten angustiados", apunta Celeste Fernández, presidenta de la comisión, que añade que la comisión tiene una hora al día en la que no se lanzan petardos para facilitar la visita de personas con autismo. También existen paneles con pictogramas en torno a la hoguera para que las personas con discapacidad "expresen lo que quieren", desde que tienen sed a que están cansados. "Es una iniciativa que cada vez desarrollamos más porque queremos que cualquier persona pueda visitar nuestra hoguera", añade.

En Port d'Alacant también se están pudiendo disfrutar estas Hogueras de monumentos accesibles e inclusivos, aunque la tromba de agua ha puesto a prueba el proyecto. "Se han utilizado audios, vídeos, lengua de signos, Braille y pictogramas para hacer accesible el contenido y temática de los monumentos a todas las personas que los visiten", explican desde la comisión portuaria, desde donde subrayan que quieren disfrutar "de las fiestas históricas sin que ninguna barrera lo impida".

Visita desde Cocemfe

Por otro lado, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) organizó este miércoles su "Kedada Fogueril" para visitar tres hogueras del centro de la ciudad: Diputació-Renfe, Maisonnave y Sèneca Autobusos. "Este tradicional encuentro con motivo de las Hogueras brinda a las personas con discapacidad la oportunidad de compartir y pasar un día de ocio y reivindicación en pro de la accesibilidad y la participación activa del colectivo en la fiesta de los alicantinos", agregan desde la entidad, que a su vez reivindica "la mejora de la accesibilidad en aquellos casos en los que la plantà haya podido obstaculizar o impedir el paso a personas con movilidad reducida o de quienes necesitan esos accesos libres para circular por el centro urbano".