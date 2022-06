La pirotecnia Ferrández, de Redován, será la encargada de cerrar este viernes el concurso oficial de las mascletás. Han conseguido el privilegio de ser los protagonistas del día de San Juan al ser la empresa que más material pirotécnico quemará en Luceros, después de que los últimos ganadores, Hermanos Ferrández, renunciaran a disparar este año en Alicante.

Ante la ausencia de los últimos ganadores, más de una década después, Pirotecnia Ferrández será la encargada de cerrar el concurso de mascletás de Luceros. Todo un privilegio.

Nos provoca mucha ilusión. Tenemos muchas ganas después de estos dos años de pandemia. Estas Hogueras, llevamos dos mascletás [de exhibición] y la de San Juan es el mejor colofón.

Se habla de su mascletà como la favorita para ganar el concurso. ¿Sienten esa presión?

Favoritos no nos sentimos, pero siempre que venimos a Alicante intentamos ofrecer las mejores mascletás que podemos, de las que gustan. Hemos preparado una mascletà especial para el día de San Juan.

¿Qué es lo que han preparado como cierre del concurso?

La primera parte contará con cinco fases aéreas, con digitales, incluyendo serpentinas, zumbadoras y silbatos. El último trueno de esa fase tendrá una palmera con colores rojos y amarillos. Luego dará comienzo el cuerpo terrestre, con seis secciones, que tendrán acompañamiento aéreo. El terremoto final, de mil metros, estará montado en doble altura y dividido en tres fases. El aéreo tendrá secuencia digital a gran velocidad y un terremoto. Habrá una sorpresa final: con una palmera de color azul y blanco.

Dos de las cinco mascletás se han quedado fuera del concurso este año, tal y como les sucedió a ustedes en 2019. ¿Les preocupa el tiempo? De kilos de material van sobrados: el máximo (150 kilos).

Si vamos, vamos, y si no nos quedamos en casa. Tenemos un nombre y no podemos no darlo todo en un sitio como Luceros, que es muy especial. Llevar las previas a los barrios está bien, pero Luceros es el sitio para las mascletás en Alicante.