No están nada tranquilos. Padres y madres de los alumnos del Conservatorio de Música de Alicante alertan de la falta de seguridad y condiciones adecuadas para una enseñanza tan significativa en esta Comunidad.

Tanto el edifico del grado Elemental y Profesional, Guitarrista José Tomás, en la instalaciones de la calle San Fernando desde hace sesenta años y sin instalaciones tan básicas como un salón de actos, una biblioteca y o unos aseos decentes para los 200 alumnos que van a diario entre los 8 y los 12 años de edad, como el Óscar Esplá del grado Superior en el Tossal, dejan mucho que desear.

La Asociación contra el Maltrato Institucional en Alicante, ACMIA, fundada en 2008 por padres y madres con hijos en edad escolar, ha decidido tomar cartas en el asunto y ha cursado una petición oficial por registro dirigida tanto a la Conselleria de Educación como a la dirección territorial de Educación en Alicante, al Sindic de Greuges, al Ayuntamiento en las personas del alcalde y el concejal de Urbanismo, al director del Conservatorio José Tomás y hasta el servicio de prevención y extinción de incendios o SPEIS, los bomberos, para reclamar la inspección de unas instalaciones que no se han vuelto a revisar desde hace siete años, como denuncia la portavoz del colectivo Mar Luri.

Chafados

El anuncio de la conselleria de dotar con 10 millones la construcción del nuevo Conservatorio tras veinte años de espera parece haber caído en saco roto tras el último pleno municipal por la negativa del edil de Urbanismo a conceder la licencia de la parcela en terrenos del parque Tossal, por entender que se trata de una área a proteger.

Los padres, como destaca la presidenta de la AMPA, Mari Camen Ibáñez, se han quedado "chafados" y desde ACMIA se preguntan si la autoridades están dispuestas a tener a los niños en las actuales circunstancias mucho más tiempo ante las deficiencias de seguridad.

"No debe esperarse a que las cosas sucedan para ejecutar actuaciones esenciales que garanticen la seguridad de los usuarios", detalla la asociación en su escrito a las distintas instituciones.

Rememoran las declaraciones del director del centro recogidas por este diario cuando se anunció el nuevo centro, en las que admitía que las instalaciones pueden funcionar como oficina, per no como un centro de enseñanza, además de aseverar que no cumple con los requisitos de seguridad y está en malas condiciones.

Inspección

Los integrantes de ACMIA solicitan por tanto la inspección de Conservatorio tanto en materia de Seguridad, a los bomberos como de higiene, a Sanidad, y advierten de exigirán la correspondiente responsabilidad si no se toman medidas por la seguridad e los niños. De hecho sugieren que se debe cerrar el centro de la calle San Fernando y derivar a los niños y niñas a otras instalaciones "con total seguridad y dignidad".

Desde la AMPA añaden su sorpresa por la negativa municipal a ceder la parcela. "Se suponía que el alcalde apoyaba el proyecto, según indicaron desde la conselleria, además de que se presume de que Alicante es una ciudad de música", lamenta la presidenta.

Subraya que el proyecto, que ya se ha dado conocer a los padres, no incluye talar ni un árbol porque la parcela ocupa la piscina y zonas deportivas abandonadas del Tossal. "Lo que hará el nuevo edificio será dinamizar San Blas que ahora parte Alicante en dos por esa zona, además del legado que supone para la ciudad. Tampoco queremos partir en dos los conservatorios, que de esta forma estarían unidos, y llevar a los niños a Las Cigarreras como quiere el concejal, una zona ya colapsada" abunda.

Ibáñez concluye que las familias hacen el esfuerzo de llevar a sus hijos al Conservatorio "y queremos que estudien en mejores condiciones y que tengan un gran conservatorio como el que merece esta ciudad y al que solo falta la licencia de obras para poder estar todos juntos en la zona del Tossal", concluye.