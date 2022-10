Las actividades conmemorativas de la riada del año 1982 en el barrio de San Gabriel no se llevarán a cabo en el Centro de Mayores, sino en el local de la Asociación de Vecinos de San Gabriel. La noticia ha llegado a los vecinos con apenas 24 horas de antelación y aseguran que la Concejalía de Acción Social ni siquiera se lo ha comunicado directamente.

Paz Sotodosos, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, lamenta la decisión de la Concejalía: "No nos han avisado, nos hemos enterado por el Centro de Mayores. Solicitamos hace más de un mes, el 11 de septiembre, poder utilizar algunos de los espacios del centro para realizar también la exposición fotográfica. El presidente del Centro de Mayores nos dijo que hiciéramos la solicitud por escrito y así lo hicimos a través de la sede electrónica el 11 de septiembre".

El Ayuntamiento, sin embargo, señala que la Concejalía de Acción Social tuvo conocimiento de esta petición el día 6 de octubre y que contestó con celeridad el día 10. Además, apuntan que se trabaja con una programación prevista que se adapta a los horarios de los centros de mayores, como el de San Gabriel, por lo que si la actividad se solicita con tiempo se puede estudiar y adaptar. En este caso, indican, no había posibilidad porque los horarios ya estaban establecidos.

La exposición se inaugura en la tarde de este mismo viernes, 14 de septiembre, y que cuenta con fotografías de profesionales y vecinos: "Se trata de dar voz a los vecinos que lo vivieron. Hay fotógrafos particulares que han colaborado y la familia de Perfecto Arjones nos ha cedido su archivo para la exposición", señala Paco Meléndez, miembro de la asociación vecinal.

Sotodosos indica que el problema que argumenta la Concejalía de Acción Social es que el centro no puede ser utilizado por las tardes: "Por las mañanas no tiene sentido hacerlo porque allí hay actividades y no podría venir tanta gente. El presidente del Centro de Mayores envió una carta de compromiso señalando que él se encargaba del cierre. Claro, emplazamos a todo el mundo allí y por la sede electrónica no nos han contestado".

El problema de la nueva ubicación, apunta la presidenta, es que el local no está habilitado para acoger a mucha gente y, además, no cuenta con un acceso para personas con movilidad reducida: "Es mucho tiempo el que pasamos organizando esto, contactando con mucha gente con el objetivo de dinamizar el barrio y que esta situación no caiga en el olvido. Las personas mayores hablan con la voz quebrada de lo que pasó. Es una desilusión, te queda la sensación de que no sirve de nada".

Las actividades no se ciñen exclusivamente a la exposición fotográfica de esta tarde, sino que hay toda una semana cultural que incluye charlas con alumnos de instituto por parte de Bomberos y Policía Local, el testimonio de dos policías nacionales que participaron en las labores de intervención o la proyección de un documental, entre otras.

"Hay que ser conscientes de que vivimos en una zona de riesgo, los niños tienen que estar preparados. Tal vez algunos no lo volvamos a ver pero nuestros descendientes sí, los problemas son críticos. Lo único que pedimos los vecinos es sentido común, que se planifique con sentido común para evitar riesgos en otras inundaciones", remarca Sotodosos. Una reivindicación que también apoya Meléndez: "Todo esto es para dar un mensaje de que va a volver a suceder por el cambio climático, pero se pueden poner los medios para evitarlo. El miércoles hay una mesa redonda en la que participan, entre otros, Jorge Olcina".

Las actividades comenzarán esta tarde con la exposición fotográfica en el local de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, en la calle Los Cincuenta, que cuenta con imágenes cedidas por la familia de Perfecto Arjones. "Vamos a rememorar y a conmemorar el 40 aniversario de la riada que afectó a toda la ciudad Alicante, aunque lo vamos a centrar en San Gabriel", concluye Meléndez.