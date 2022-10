El Instituto Bernabeu de Medicina Reproductiva inició su actividad en 1984 y en estos 40 años los tratamientos y métodos de reproducción asistida se han perfeccionado mucho en un país con una legislación muy rigurosa para evitar el mercantilismo que se da en otros. “Aquí lo que ocurre es que nos hemos olvidado de la naturaleza”, afirma el director médico Rafael Bernabeu, quien considera que existe una disociación entre la longevidad actual y la del ovario.

¿En qué consiste esa disociación?

Hoy en día la edad media de una española para fallecer está por encima de los 80 años pero el comportamiento de su ovario es igual que el de su “ancestra” de hace milenios. Hay un agotamiento de la reserva ovárica. Aquí hay una diferencia biológica fundamental. Cuando nace el varón, en el testículo no hay ni un solo espermatozoide. Hasta la pubertad el niño no adquiere la capacidad de reproducir la especie y desde entonces su producción no cesa hasta la muerte del señor, aunque puede disminuir el número y la calidad., y el porcentaje de espermatozoides con carga cromósica anómala pero no hay un cese de la función porque la producción es postpuberal. Pero con las señoras ocurre lo contrario.

¿Qué ocurre?

Que el periodo de producción de los ovocitos es muy corto y es prenatal. La niña, antes de nacer, ya tiene toda su población de ovocitos, que a lo largo de la vida va a ir liberando. Cuando la niña nace en su ovario hay más o menos dos millones de células reproductoras, cuando entra en la pubertad quedan más o menos 500.000; y todos los días, independientemente de que esté con la regla o tome anticonceptivos, perderá decenas de ovocitos. La reserva ovárica se agota alrededor de los cuarenta y pocos años pero en este momento hay una disociación entre un imperativo biológico y lo que tú le quieres imponer a la naturaleza.

"La reserva ovárica se agota alrededor de los cuarenta y pocos años pero en este momento hay una disociación entre un imperativo biológico y lo que tú le quieres imponer a la naturaleza"

Ha cambiado mucho la fertilidad...

Históricamente las sociedades humanas se han regido por este imperativo y hasta hace nada las chicas se casaban con 18 ó 20 años, incluso antes. Era casi iniciar los ciclos menstruales y al poco tiempo reproducirse. Tenían una fertilidad muy elevada. Cuando viene una señora de 40, 42, 44 años que físicamente está fenomenal, que no tiene ninguna enfermedad crónica, con una salud de hierro, y le pones sobre la mesa el hecho inexorable de que no le quedan ovocitos de buena calidad supone un verdadero shock. Esto es algo que la gente ignora, sobre todo por la información que recibe, un poco sesgada, de las actrices de Hollywood con niños a los 50 años. Pero eso solo se puede hacer de dos maneras. Una es congelándote tus propios ovocitos antes de que entres en una etapa de baja reserva ovárica, en torno a los 35 ó 36 años; y aunque el día de mañana entres en menopausia esa situación sí que la puedo revertir, y hacer que el útero sea de nuevo receptivo y albergar perfectamente una nueva gestación.

¿Cuál es la otra opción?

La donación de ovocitos, en la cual una señora anónimamente los dona para que otra señora pueda tener un hijo, y fuera de ahí no hay nada, no hay fármacos milagrosos que hagan que se restaure la producción de ovocitos. Es una limitación temporal inexorable. Todo eso que sale por ahí de que hay un tratamiento para rejuvenecer ovarios es mentira, eso es puro marketing. Experimentos para intentar activar ovocitos latentes se han hecho pero la biología es la biología, no hay más. Es inapelable.

"Por lo general no aceptamos pacientes por encima de los 50 años. Y pedimos a todas las señoras por encima de 40 una evaluación de su estado de salud previo. No hay que olvidar que es un embarazo de alto riesgo"

¿En este último supuesto hasta qué edad se puede?

Nosotros por lo general no aceptamos pacientes por encima de los 50 años. Y pedimos a todas las señoras por encima de 40 una evaluación de su estado de salud previo. No hay que olvidar que es un embarazo de alto riesgo. No se puede frivolizar con esto. Una gestación a partir de los 40 años ya se tiene que vigilar especialmente.

¿Cuál es la edad máxima a la que ha llegado a venir una mujer?

Hemos recibido consultas de pacientes por encima de los 60 años pero no las hemos aceptado.

¿Ha cambiado la edad en el tiempo en que lleva abierta la clínica?

Nos adecuamos a la demanda de la sociedad. La maternidad se está posponiendo cada vez más. La capacidad reproductiva en los 40 años que llevo en esto ha cambiado muchísimo. De tratamientos muy complejos hemos ido pasando a un incremento notorio de la tasa de éxitos y a tratamientos más sencillos, menos invasivos. Antes para recoger ovocitos había que dormir a la señora con anestesia general, y hacer una intervención a través del ombligo para captarlos; y ahora en un par de horas está en su casa. Ha cambiado mucho y sobre todo el laboratorio. Hemos descubierto lo que yo llamo el tercer paciente, que es el embrión, del que no sabíamos casi nada, la forma y poco más. La fecundación in vitro nos ha aportado un volumen de datos fascinante.

¿En qué sentido?

Conocemos cada vez más el origen de la vida humana. Somos médicos y nuestra misión es curar porque la medicina reproductiva tiene una vertiente terapéutica pero al mismo tiempo te abre la puerta a un mundo fascinante. ¿Por qué un útero aparentemente igual a otro es receptivo y otro no? Todavía hay grupos en los que no sabemos por qué el embarazo no se establece o por qué acababa en aborto temprano pero cada vez podemos dar más respuestas a os pacientes y aconsejarles de forma objetiva con información que obtenemos en el laboratorio.

¿Y la genética aplicada?

Antes nos basábamos solo en la forma del embrión, las divisiones celulares, y desde hace unos años, al embrión humano, antes de transferirlo le podemos estudiar todos los cromosomas y ya sabes si ese embrión está abocado a dar lugar a un niño con una malformación o a un aborto temprano. Es una ventaja enorme a la hora de disminuir el riesgo de los embarazos. Antes teníamos muchísimo embarazo múltiple y hoy en día es una rareza. He llegado a transferir cinco embriones simultáneamente porque la tasa de implantación era muy baja, no llegaba al 20%. Hoy en día seleccionamos el embrión, y transferimos uno con la máxima potencialidad y el mínimo riesgo de aborto. El objetivo es el nacimiento de un niño sano en el transcurso de un embarazo libre de complicaciones. Eso ha sido un cambio fascinante, eso unido a las congelaciones de embriones, que hoy en día se pueden implantar prácticamente igual que uno fresco y eso te permite adecuarte a tus necesidades. En 40 años esto ha cambiado muchísimo.

¿Qué porcentaje de mujeres llegan a la clínica de más de 35 años?

Calculo que un 60% como mínimo, bien con ovocito propio o con ovodonación. Lo que sí hemos notado muchísimo es el incremento de las mujeres de más de 40 años, que son ya más de la mitad. Antes era muy poco frecuente que una señora de 45 años te pidiera ser madre pero cuando las señoras saben que esa posibilidad está a su alcance la utilizan porque permite ampliar en 15 años su vida reproductiva. El útero en dos meses lo hacemos receptivo al embrión.

¿Y cuánta población tiene problemas reproductivos?

Un mínimo de un 20%.