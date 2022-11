Natural de Alicante, tiene 25 años, es graduada en Publicidad y Relaciones Publicas por la Universidad de Alicante y modelo de profesión. Entre sus aficiones destaca el ballet, el teatro, los festivales de música y la gastronomía. "Soy disfrutona, como decía mi abuela", afirma Belén Mora Rosado, Bellea del Foc 2023.

¿Cómo vivió anoche el momento de su elección? ¿Qué sintió?

Creo que la emoción me embargó. Estoy viviendo un sueño, venga lo que venga lo voy a disfrutar y lo voy a dejar fluir.

Era una de las favoritas, ¿lo sentía así?

La verdad que intentaba no entrar en ningún comentario porque es algo que pienso que tienes que disfrutar desde dentro con tu comisión y en ese sentido, la verdad que tanto en mi familia, en mi casa, en la familia festera no se ha comentado nada. Entonces he estado en todo momento muy tranquila de saber que lo estaba disfrutando y viviendo al cien por cien.

¿Qué cree que puede aportar al mundo de las Hogueras este año como Bellea del Foc?

Lo que pueda aportar o no, estará por ver. De momento tengo muchísimas ilusión y ganas de compartir este año con estas seis mujeres maravillosas que tengo al lado. Estoy segura de que van a venir muchísimos momentos y van a ser espectaculares como ellas. Creo que lo que tenga que venir vendrá y lo vamos a afrontar con toda la ilusión. Ganas e ilusión, eso es lo que puedo aportar.

¿Cuándo empezó en la Fiesta?

Llevo 24 años en la Fiesta. Mi madre me ha inculcado el amor por ella y así seguiré siempre.

¿Qué es lo que le ha impulsado a querer ser Bellea del Foc?

Creo que no se trata de que algo te impulse. Sino que, los años en la Fiesta te hacen que esa ilusión siga creciendo, entonces llega un punto en el que quieres ser Bellea del Foc y quieres vivirlo al máximo. Es algo que nace.

¿Con qué acto de la Fiesta se identifica? ¿Cuál es su favorito?

Siento debilidad por la ofrenda de flores, pero es cierto que si me tuviera que quedar con uno me decantaría por la Nit de la Cremà. Es un día muy bonito en el que con solo una mirada a tu comisión puede resumir muy bien los cuatro días de la Fiesta. Todos esos sentimientos y emociones que vives en una mirada lo podemos reconocer enseguida.

Entre las candidatas, ¿hay rivalidad o abunda más la sororidad?

Si no lo conoces pero te puede parecer extraño o que incluso pueda haber rivalidad, pero yo hablo de mi experiencia que este año ha sido muy muy bonito porque no ha sido solo un año. Al final hemos estado más tiempo y hemos compartido muchas cosas. Yo te diría que desde que nos fuimos a Zaragoza todas juntas hicimos piña y sinceramente yo he tenido la oportunidad de conocer a todas ellas y ha sido increíble. No he sentido ningún momento rivalidad, ni un mal gesto, ni una mala cara, ni nada.

Hay mujeres que querrían ser Belleas del Foc y "no pueden" porque no cumplen los cánones de belleza estipulados…

Creo que al final no depende de un canon, sino de a lo mejor una voz, una opinión... Al final no se valora solo la belleza. Tú tienes un jurado detrás que trata de conocerte, de implicarse en que eres una persona más allá de una imagen, de una cara y eso es algo que nuestro jurado lo ha tenido siempre muy presente. Nos querían conocer tal y como éramos. Entonces creo que se valorado eso sobre todo.

¿Hay relevo generacional en las Hogueras?

Quiero pensar que sí y mas con el uso de las redes sociales, creo que es una bala importante para lanzar esto hacia adelante y asegurar la continuidad en la Fiesta.

Sobre el cambio del calendario festero...

Es cuestión de ir rodando. No sabemos como va a ir, pero bueno es prueba y error. Conforme avancemos...

En general, ¿Qué le preocupa a la Bellea del Foc?

Ahora mismo me gustaría contarte como me siento, pero no te lo se decir. Entonces estoy disfrutando de este momento dejando que venga todo lo que tenga que venir y simplemente disfrutar. En este momento no cabe en mi cabeza ninguna preocupación.

¿Cuál es su visión de Alicante?

Para mí Alicante me parece emoción e ilusión. La miro todos los días, tengo la suerte de trabajar cerca del Ayuntamiento, ver el castillo todos los días... Me parece una ciudad preciosa digna de conocer y de dar a conocer al resto del mundo.

Alicante es una de las candidatas a sede de la Inteligencia Artificial, ¿Cómo acogería que lo fuera?

Sería un orgullo para todos los alicantinos y también es una forma de promocionar nuestra ciudad y de darnos a conocer.

Como graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, ¿Cómo sería la campaña ideal para presentar Alicante al resto del mundo?

Esto me recuerda a una conversación que tuve con el jurado. Les dije que Alicante y sus Fiestas no se cuentan, sino que se viven en primera persona. Sería invitar a la gente a que venga y que nos conozca porque no le puedes contar algo a alguien que no lo ha vivido.

A nivel nacional, ¿En qué sectores cree que hace falta más inversión?

Soy freelance desde hace poco y a lo mejor es necesario invertir más para ayudar a los autónomos y a las pequeñas empresas.

¿Quién es el o la referente de la Bellea del Foc?

Va a sonar extraño porque es infantil y la tengo aquí fuera, pero Mar Solla Ribelles que fue Dama de Honor de la Bellea del Foc infantil 2022 es una niña que lo vive todo con muchísima intensidad y que he tenido la oportunidad de vivirlo con ella y creo que ha sido maravilloso. Si tuviese que fijarme en alguien, sería en vivirlo a través de los ojos de una niña como es ella.

¿Y fuera de las Hogueras?

Mi madre. Me inspira mucho y es una persona muy fuerte que al final ha salido capotear muchas cosas en su vida y es un referente para mí.

Un libro que recomiendes.

Me gusta mucho el teatro, hago teatro y me gusta mucho la historia de Don Juan Tenorio.