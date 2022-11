La reducción del aumento del caudal ecológico no evita una merma de hasta 82 hm³ en el Tajo-Segura

Luces pero también siguen las sombras en el futuro del trasvase Tajo-Segura. El acuerdo al que han llegado el Consell con el Gobierno central para fijar el aumento del caudal ecológico del Tajo en 7 m³/segundo hasta 2026 ha supuesto un balón de oxígeno para los regantes, pero no deja de ser, también, un mal menor, porque el recorte del agua se mantiene, en principio, en 32 hm³ al año que es la cantidad que todos lo estudios estiman que se quedará en la cuenca cedente por cada metro cúbico de agua por segundo que se suba el caudal en Aranjuez.

Por los tanto, los agricultores dispondrán de “32 hm³ más al año”, porque si el caudal se hubiera fijado en 8,65 m3/segundo como figuraba en el plan hidrológico del Tajo, la merma sería de 64 hm³ al año a los que habría que añadir otro recorte, los 50 hm³ para la Tubería Manchega (18 municipios). En total 82 hm3 al año, porque el agua necesaria para abastecer a la población se capta de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Tribunal Supremo acaba de rechaza, por otro lado, el recurso de Asaja-Alicante contra el cambio de las normas de explotación que recortan en 11 hm³ al mes la cantidad de agua máxima a trasvasar en el mejor de los escenarios hidrológicos. Un escenario nada optimista, por otro lado, por la coyuntura hidrológica actual: la sequía mantiene cerrado el trasvase por tercer mes consecutivo para regadío, en los embalses del Segura apenas quedan 4 hm³ de agua del Tajo embalsada y lo que es peor, los técnicos estiman que el Acueducto no podrá normalizar el envío de agua para el campo hasta la próxima primavera. La semana arranca con una reserva de agua de 473 hm³ en a la cabecera del Tajo, pero a la que hay que restar los 15 hm³ que quedan por trasvasar -el acueducto está cerro por obras- para el abastecimiento humano, con lo cual solo quedarían 58 hm³ “trasvasables”, porque cuando la línea roja llega a los 400 hm³ se cierra el grifo para todo los usos.

Los agricultores de Alicante, Murcia y Almería han ganado tiempo pero habrá que esperar en los próximos tres años las inversiones del Estado, con esos mil millones de euros comprometidos por el Ministerio para la Transición Ecológica para mejorar los sistemas de depuración de aguas en Madrid, verdadera culpable de los episodios de contaminación en el Tajo, y la propia Castilla-La Mancha al verter todos los años cientos de hectómetros cúbicos de agua mal depurada los afluente del Tajo.

El acuerdo entre el Consell y el Ministerio para la Transición Ecológica para dejar hasta 2026 el caudal ecológico del Tajo en 7m3/segundo (ahora está en seis) en los cien kilómetros de curso fluvial entre el embalse de Bolarque y Aranjuez, y comprobar la evolución ambiental del río supone un balón de oxígeno, pero también existe división entre los propios regantes y, sobre todo, en los técnicos. Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique y receptor de las aguas del Tajo desde la inauguración del trasvase advierte de que “no existe ningún informe técnico que certifique que las masas de agua están mal y hay que aumentar el caudal para mejorarlas. La decisión de incrementarla es un capricho político”.

Urbina recuerda que el río Jarama, que desemboca en Aranjuez, tras recorrer 190 kilómetros recogiendo agua de sus afluentes, los ríos Lozoya, Guadalix, Manzanares, Jaramilla , Henares y el Tajuña, aporta al Tajo, en su desembocadura, pasando Aranjuez, 40 m3/s de caudal medio, que hace al año 1.320 hm3 . “Pero no es menor la aportación del río Guadarrama, que desemboca en el Tajo, pasado Toledo. Con su afluente el Aulencia, tras llenar el embalse de Valmayor de 124 hm3 y llevar de caudal unos 152 m3/s, que son más de 5.000 hm3 al año”.

“Si falta agua en la cabecera del Tajo, lo que recordarían Lorenzo Pardo, Mendiluce y todos los fundadores de este espíritu de dar agua al Levante es que en el Tajo Medio está el embalse de Valdecañas con 1.446 hm³. Hagan una unión desde allí, hasta el canal del Tajo-Segura, por ejemplo La Roda y además atenderían a la Tubería Manchega y las Tablas de Daimiel”, subraya Urbina.

A las derivadas negativas que provoca cualquier elevación del caudal ecológico, según los estudios del Instituto del Agua de la UA y el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura se suma el avance de la sequía, que limita el trasvase durante los próximos seis meses a un máximo de 20 hm³ mensuales, según reflejan la normas de explotación que modificó el Ministerio a principios de año en una decisión polémica pero legal, avalada ahora por el Tribunal Supremo.

El pasado 1 de noviembre -fecha en el que se toman las muestras- existía un volumen de agua ya trasvasada disponible en la cuenca del Segura de 26,44 hm3 para abastecimientos y de 3,86 hm3 para regadíos, lo que supone un volumen total de 30,3 hm3 y un volumen en cabecera autorizado y pendiente de trasvasar de 7,5 hm3 para abastecimientos. Asimismo, la variación de reservas efectivas en Entrepeñas y Buendía contabilizadas a 1 de noviembre ascendían a 465,5 hm3, frente a los 475,6 hm3 del 1 de octubre.

Las envíos mensuales realizados en los últimos meses han contribuido, según los datos recogidos en el informe del CEDEX, a atenuar el descenso en los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, evitando en este período la entrada en situación correspondiente a nivel 4, en la que no se habría podido autorizar ningún trasvase, ni siquiera para suministro a los hogares. Con ello se ha contribuido a garantizar la atención del abastecimiento en los próximos meses y, en cuanto mejore la situación hidrológica, retomar los envíos para el regadío, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Un alivio para el campo

Por su parte, Asaja-Alicante manifiesta que se trata de un alivio para los agricultores de la provincia, y que el campo recibe esta noticia “como un náufrago a quien se le lanza un salvavidas”. En este sentido, la organización sostiene que no deja de ser un balón de oxígeno para tres años en un contexto donde el trasvase ha sido recientemente recortado en un 15% en base a este acuerdo, que además ya había sido recortado con el memorándum en un 40% de lo que inicialmente era el Tajo-Segura.

El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu recuerda que “todo acuerdo, para ser bueno, no debe dejar plenamente contento a nadie, pero tampoco debe olvidar a nadie”. En este caso, la gran beneficiada es, según Asaja, la Comunidad de Madrid, a la que el Estado le va a sufragar las infraestructuras necesarias y suficientes para depurar adecuadamente sus aguas y dejar de contaminar el Tajo. No debemos de olvidar que, en Alicante, líder nacional y europea en depuración y reutilización de agua, somos los alicantinos quienes corremos con el coste de estas inversiones con nuestros propios medios y sin ningún tipo de ayudas ni subvenciones, afirma Andreu.

Por contra, el derrotado de este acuerdo en sin duda el presidente castellanomanchego, quien se decantó por acabar con el trasvase Tajo Segura como bandera de su política hídrica, anteponiéndolo a la lucha contra la contaminación proveniente de Madrid y la eliminación de los regadíos ilegales que desecan el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel.

"Se ha tratado de acabar con el Tajo-Segura por la contaminación del Tajo en Aranjuez, asunto que nada tiene que ver el trasvase" José Vicente Andreu - Presidente de Asaja-Alicante

“Se trató de acabar con el Tajo-Segura por la contaminación del Tajo en Aranjuez, asunto que nada tiene que ver el trasvase, y valga la paradoja que será precisamente la depuración de las aguas negras madrileñas las que den vida al trasvase una vez alcanzado el buen estado del río en Aranjuez”.

Asaja recuerda que si la agricultura de Levante ha seguido en pie es por el esfuerzo de sus agricultores, quienes tuvieron que adaptarse a las restricciones de riego ante los continuos recortes fruto de decisiones insensatas que casi acaban con la infraestructura hídrica más eficiente y productiva del país.

En este sentido, Andreu afirma que “no procede hacer grandes felicitaciones, pues si echamos la vista atrás y contemplamos los terribles errores cometidos en la gestión hídrica de nuestra tierra, mejor es callar, mirar al futuro y seguir la lucha”. En ningún caso vamos a aprobar la avaricia política en materia hídrica que está llevando a cabo el Miteco, que ha puesto en peligro a un sector tan importante como el primario. “Este pacto llega en un momento muy delicado, marcado por una incertidumbre que está llevando a muchos productores a abandonar su actividad y que aviva gravemente el problema del relevo generacional, pues nadie quiere dedicarse a un sector tan inestable que carece de planificación”.

“No existe ningún informe técnico que certifique que las masas de agua del Tajo están mal" Ángel Urbina - Pte Sat San Enrique, ingeniero y regante del trasvase

Asimismo, la organización agraria lamenta tener que estar mendigando el mantenimiento de 400 hm3, cuando el Miteco regala un caudal de más de 7.000 hm3 procedente del Tajo a Portugal, a pesar de que el convenio de la Albufeira solo obligue a transferir 2.700 hm3.

Para el presidente de Asaja-Alicante “ahora toca tender puentes, como no con Castilla la Mancha, superar aparentes divisiones que en realidad no existen, y ante todo trabajar por la agricultura y la prosperidad de la sociedad, sin olvidar el medio ambiente, pero no por delante del resto”.

Reglas de explotación

Por otro lado, los colectivos de la Red del Tajo y la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, personados en la demanda en defensa de la validez del Real Decreto que modificó las reglas de explotación del trasvase han celebrado la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso de Asaja-Alicante. Un segundo respaldo tras el que ya se produjo el pasado 22 de julio en la demanda del Gobierno de Murcia, por lo que desde la organización agraria alicantina no se tenían muchas esperanzas.

La modificación de la Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó en el BOE del 27 de julio de 2021 pretende, según el Ministerio, estabilizar los trasvases reduciendo el alto grado de excepcionalidad en el que la anterior Regla de Explotación de 2014 dejaba reiteradamente los embalses de Entrepeñas y Buendía en el nivel 3 de excepcionalidad y en puertas del nivel 4 de prohibición de trasvasar agua.

La anterior Regla de Explotación carecía de respaldo técnico al contravenir el correspondiente informe de 2013 que fijaba un volumen máximo de trasvase de 30 hectómetros cúbicos (hm3) en nivel 2 y, sin embargo, se estaban trasvasando como máximo al mes 38 hm3.

Asaja-Alicante recurrió en el Tribunal Supremo el nuevo RD alegando que la memoria realizada por el Ministerio para su justificación no era completa, no se habían tenido en cuenta otras alternativas de regulación y se debía esperar a la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo, todavía en tramitación. También ha sido desestimado el argumento esgrimido por Asaja Alicante de que la modificación de julio de 2021 incumplía la regla del reparto de los caudales del trasvase entre abastecimiento y regadío.

El Tribunal Supremo afirma que la norma que regula ese reparto la compone tanto la distribución general 25 % de abastecimiento y 75 % de regadío como el mínimo establecido de 7,5 hm3 para abastecimiento, por lo que la interpretación no debe atenderse únicamente al supuesto perjuicio del regadío, máxime cuando el abastecimiento es preferente según recoge el artículo 60 de la Ley de Aguas.