La Universidad de Alicante ha concluido con éxito un proyecto europeo con otros nueve países, con los que ha actuado como coordinadora para el desarrollo de nanomateriales que adsorben toxinas radiactivas en caso de accidente nuclear.

El objetivo de lograr nanomateriales entero absorbentes, biocompatibles con el uso humano porque se pueden tomar, se ha logrado al completo mezclando materiales compuestos con pectinas, como explica a preguntas de este diario el investigador principal en la UA, Joaquín Silvestre.

Al estar expuesto a la radiactividad se precisaba esa doble función y las pectinas incluso se están comercializando ya en Ucrania, abunda, ya que uno de los mejores materiales de carbón activado procede precisamente de aquel país.

Nanomed

Nanomed o "Nanoporous and nanostructured materials for medical applications" se ha desarrollado bajo la coordinación del Laboratorio de Materiales Avanzados del departamento de Química Inorgánica de la UA que lidera el catedrático Joaquín Silvestre.

Han sido seis años de trabajo, junto a más de una docena de socios incluyendo tanto el mundo académico como el sector industrial de otros países como Portugal, Reino Unido, Francia, Hungría, Grecia, Eslovaquia, Moldavia, Ucrania y Kazajistán.

El consorcio ha desarrollado materiales que son aptos para el uso humano y además, como recalca Silvestre, se han mostrado capaces de adsorber toxinas radioactivas del organismo.

El equipo de trabajo se ha centrado en el desarrollo de estos materiales adsorbentes a partir de la combinación de carbón activado, pectinas y zeolitas, para el tratamiento de problemas de salud provocados por la exposición prolongada a fuentes de radiación externa o contaminantes radioactivos.

Se trata de un problema particularmente grave en dos de los países que de hecho han participado en el proyecto, como son Ucrania y Kazajistán, concretamente en la zona de Chernóbil donde se produjo el accidente nuclear en 1986.

Guerra

Silvestre lamenta que por culpa de la guerra las reuniones bilaterales con Ucrania no han sido posibles, por lo que tuvieron que citarse en Budapest los investigadores que pudieron ir, entre los que se echo en falta a la mayoría de los integrantes masculinos de Ucraniana porque la ley marcial les impide salir de su país. Solo pudieron acudir las mujeres que, en general, cuando han tenido familiares fuera, se han ido del país azotado por la guerra.

Estos inconvenientes han interrumpido la gestión más administrativa del proyecto, ya que una vez comprobado que es efectivo, y que se capturan las toxinas del organismo, es preciso trasladar los resultados a los comités de Bioética.

Este proceso está yendo más lento a consecuencia de la guerra, aunque Silvestre se admira de que los investigadores de Ucrania sigan trabajando entre bombas. "Pediremos continuar el proyecto con Ucrania", señala, a sabiendas de que si finalmente no fuera posible, algún otro socio europeo deberá asumir la tarea.

Laboratorio

A escala de laboratorio, los socios del proyecto NanoMed han comprobado por tanto la efectividad de nanomateriales de carbón activado, capaces de eliminar isótopos radiactivos en caso de accidente nuclear, o por exposición prolongada a radiación ionizante, como en los casos de radioterapia.

Además, como subraya el líder del proyecto en Alicante, el investigador del Laboratorio de Materiales Avanzados de la UA, Joaquín Silvestre, "tras todo este trabajo colaborativo, también se han podido desarrollar suplementos alimenticios con pectinas que ayudan a eliminar sustancias nocivas como metales pesados".

El producto, como insiste el investigador "ya ha empezado a comercializase en zonas de Ucrania y Rusia, países muy expuestos a radioactividad".

Reto

Es la primera vez que la Universidad de Alicante ha coordinado, en el marco de financiación H2020, una acción Marie Sklodowska Curie, RISE -Research and Innovation Staff Exchange- con el objeto de reforzar la colaboración internacional en i+d+I, para afrontar retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas que acerquen la investigación básica al mercado.

La última reunión del proyecto se celebró el pasado mes de noviembre en Budapest. "No hemos podido cerrar el proyecto en Chernóbil, como estaba previsto antes de que arrancara la guerra en Ucrania, pero estamos contentos porque el proyecto ha finalizado con éxito a pesar de las dificultades desencadenadas por la covid y la guerra", concluye.

El Laboratorio de Materiales Avanzados del departamento de Química Inorgánica de la UA cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño de materiales de carbón para un amplio rango de aplicaciones, desde adsorción y separación de gases a liberación de fármacos.

Desde 2020, este departamento también forma parte del proyecto "Novel Composites based on Cerium Oxide Nanoparticles and Carbon Enterosorbents for Acute Radiation Sickness", en el marco de la OTAN-Convocatoria de propuestas de Ciencia para la Paz y la Seguridad (SPS)-, para minimizar los daños provocados por las radiaciones.