Expertos de la Universidad de Alicante en Derecho Civil, consideran urgente que se equipare a nivel nacional la unión de hecho formalizada entre dos mujeres y el matrimonio.

Sería la forma más rápida de resolver la frustrante situación que vive una pareja de lesbianas alicantinas, que tras dar a luz a su hijo por el método ROPA, de forma que la madre gestante recibe el óvulo de su pareja, no se les ha permitido registrar el recién nacido como hijo de ambas.

La madre gestante ha tenido que inscribir al bebé como madre soltera con solo sus apellidos, y la madre biológica solo puede figurar como madre adoptiva.

Discriminación

"La propia ley introduce un trato desigual, desde mi punto de vista, entre las uniones de hecho heteroxesuales, de hombre y mujer, que se equiparan al matrimonio, y las uniones de hecho de mujeres homosexuales, porque no recoge el consentimiento del donante para asumir la maternidad, solo se contempla que estén casadas". El catedrático de Derecho Civil de la UA, Pedro Femenía, es tajante en sus apreciaciones, y de hecho prepara su participación en un próximo congreso nacional sobre reproducción asistida para el que han mostrado su interés en este tema, cada vez más generalizado.

Hay trato discrimnatorio evidente porque en uniones heterosexuales vale el consentimiento y si son mujeres, no Pedro Femenía - Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Alicante

Femenía llega a considerar que se pueden basar en que "de forma evidente que existe discriminación", amparándose en la propia ley de 14 de julio de 2022 por la Igualdad de trato y no discriminación, “porque en uniones heterosexuales vale el consentimiento y en este caso que son mujeres, no. Es un cante. Hay trato discriminatorio. Debería haber ya a nivel nacional una equiparación de la unión de hecho formalizada entre dos mujeres y el matrimonio”, sostiene de forma rotunda el catedrático.

En Cataluña lo han resuelto porque directamente identifican el matrimonio de mujeres y la unión de hecho de mujeres en la normativa de técnicas de reproducción asistida, abunda este experto.

Justicia

Desde la Conselleria de Justicia, ante quien la pareja de madres afectadas ha presentado una queja formal "por discriminarnos como pareja homosexual a la hora de registrar a nuestro hijo".

Únicamente puntualizan a preguntas de este diario que el Registro Civil de la provincia, donde les han negado la inscripción del niño como hijo común, "no es competencia de esta conselleria", y derivan el asunto hacia el Ministerio de Justicia, desde donde por su parte no han dado explicación ni respuesta alguna al respecto.

Igualdad

La Conselleria de Igualdad que dirige Aitana Mas sí se ha interesado, y al margen de tuitear la información, aventura que lo que ha ocurrido a estas madres "se solucionará en el debate que está en curso en el Senado con la ley estatal LGTBI, y con carácter retroactivo se les debería reconocer".

Spoiler: si foren home i dona no seria necessari ni ser parella de fet ni casar-se.



Titulars con aquest ens mostren que encara queda molt per fer en l’àmbit de la diversitat familiar. Feliçment, el divendres vam aprovar la Llei de Diversitat Familiar.



Igualtat REAL JA! ✊ pic.twitter.com/qXKMXpeMkk — Aitana Mas (@AitanaMas) 24 de enero de 2023

Apuntan por otra parte que, desde la conselleria, pueden de hecho reconocer a todos los tipos de familia "pero no decirle a Registro Civil cómo funcionar, eso está regulado por el Estado".

La modificación legal a la que se refieren en Igualdad, pendiente de su aprobación por el Senado y de su posterior publicación, es precisamente lo que urgen los expertos en Derecho Civil consultados por este diario.

Cambios

Se introduciría que la filiación del padre o de la madre no gestante, en el momento de la inscripción del hijo, se hará constar cuando el padre o madre no gestante manifieste su conformidad a la determinación de tal filiación.

"La parte específica de filiación de una pareja de mujeres se incluye de igual manera que la filiación del padre o la madre no gestante", precisan desde la conselleria de Igualdad, y añaden que la modificación en trámite también contempla "el reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscripción de nacimiento en cualquier momento. Si se realizase mediante declaración del padre o madre no gestante ante el encargado del Registro Civil, se requerirá el consentimiento expreso de la madre o persona trans gestante y del representante legal si fuera menor de edad o de la persona a la que se reconoce si fuera mayor".

LGTBI

En cualquier caso, y dado que esta situación todavía no se ha actualizado, desde Diversitat, la Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) de Alicante que preside Juan David Santiago, ponen el servicio jurídico Orienta, concertado con la Generalitat, "a disposición de estas mujeres absolutamente de forma gratuita, como no podía ser de otra manera, para llegar a corregir esta situación. Y que ninguna pareja vuelva a pasar por algo tan lamentable y caótico en los tiempos que corren", como subraya el propio presidente.

Exigimosa la Administración, dependa de la Generalitat o del Estado español, que subsane esta situación porque la final de las estructuras hay personas Juan David Santiago - Presidentede Diversitat, asociación LGTBI de Alicante

Añade su enérgica denuncia sobre lo que ha pasado "y aprovechamos para exigir a la Administración pública, y especialmente a la de Justicia, dependa de la Generalitat o del Estado español, que subsane esta situación en sus programas informáticos, porque al final de las estructuras hay personas y se constata que en las instituciones todavía está el pulpo de mil tentáculos del patriarcado. Estamos ante una desigualdad que evidentemente hay que corregir porque hace sufrir a las personas", recalca Santiago.

Debe desaparecer cualquier tipo de discriminación a efectos legales y resolver cuanto antes este caso porque perjudica bastante a las afectadas Jose Ramón Samper - Coordinador de Alicante Entiende

En una línea similar, el coordinador de Alicante Entiende, José Ramón Samper, denuncia la discriminación a estas madres y reivindica "que desaparezca cualquier tipo de discriminación a efectos legales y se contemple hasta la última casuística, además de resolver cuanto antes este caso por los funcionarios o entidades públicas que corresponda, porque perjudica bastante a las afectadas", concluye.