Cena de San Valentín por adelantado a la luz de las velas. La celebración del Día de los Enamorados es un día clave en el calendario turístico, tanto en restaurantes como en hoteles. Pero este año el 14 de febrero cae en martes, un día en el que hay mucho menos movimiento que en el fin de semana. Por este motivo, restaurantes y hoteles de la provincia de Alicante ya están lanzando sus propias ofertas de San Valentín para el fin de semana anterior, esto es el 11 de febrero. Tras unos años marcados por las restricciones de la pandemia, vale la pena mover un poco los días del calendario para que las parejas de enamorados puedan seguir disfrutando de su día. La patronal hotelera de Benidorm Hosbec asegura que, aunque todavía faltan dos semanas, las reservas ya consolidadas de momento ya llegan al 75%, por lo que todo apunta a que se va a superar una media del 85% de la ocupación y que en algunos hoteles incluso se llegue a colocar el cartel de completo.

A dos semanas vista, muchos establecimientos ya están preparando la decoración a base de corazones y lanzando sus ofertas para aquellas parejas, o incluso grupos, que quieran pasar un fin de semana romántico. Y también hay quien está ya empezando a hacer su reserva. De mantenerse esta tendencia de aquí a unos días podría estar complicado encontrar mesa o alojamientos.

La fiesta de San Valentín ya no es cosa solo de las grandes superficies comerciales. Hoteles y restaurantes también hacen su particular mes de agosto en febrero y lanzan sus ofertas especiales para que nadie se prive de la celebración de la fiesta del amor. Propuestas que se hacen más flexibles y que permiten elegir día y hasta el momento del día para pasar esos momentos románticos. Ya no hay solo cenas, sino también comidas. Que para algo llevamos unos cuantos años con la moda del tardeo.

Restaurantes

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca, aseguró a este diario que San Valentín siempre ha sido una fecha marcada en el calendario para trabajar, Recién salidos de la cuesta de enero y antes de los carnavales, era un momento señalado para los profesionales de la hostelería. "A dos semanas vista, son muchas las reservas anticipadas que se están haciendo para ese fin de semana, especialmente para el sábado 11 de febrero", aseguró, por lo que con toda probabilidad en unos días serán muchos locales los que van a colgar el cartel de completo.

Por su parte, la presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería de la provincia de Alicante, María del Mar Valera, señaló que hay locales que no solo están preparando sus ofertas de San Valentín para el fin de semana del 11 de febrero, sino también para el siguiente. "Y tampoco tienen por qué ser cenas, también hay reservas para la comida", explicó.

San Valentín es un evento destacado que siempre nos permite salvar el mes de febrero César Anca - Presidente de la Asociación de Restaurantes

De todas maneras no se descarta que el mismo 14 de febrero haya reservas de parejas de enamorados entre la clientela, pero al tratarse de un martes, la afluencia no será tan elevada como la que habría en caso de ser un fin de semana.

Hoteles

Otro tanto está ocurriendo en los hoteles, donde también están preparando sus packs para San Valentín, especialmente para pasar el fin de semana, A dos semanas vista, el nivel de reservas confirmadas en Benidorm está ya en un 75% y se prevé que se va a rebasar en los próximos días una media del 85 por ciento, con establecimientos que van a colgar el cartel de completo. Packs vacaciones con cena, baile, habitación y hasta desayuno para aquellos que buscan pasar una noche romántica, pero también un fin de semana. "No solo están viviendo parejas, también hay reservas de grupos", aseguró a este diario Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, que destacó que la propia estancia en el hotel se ha convertido también en un regalo del Día de San Valentín dentro de los llamados pack de experiencias.

Según las webs consultadas, en varios portales se ofrecen estos packs de experiencias que oscilan entre los 160 euros y los 350 euros por pareja y noche, incluyendo cena romántica, fiesta y desayuno, además de las clásicas botellas de cava para poder brindar y hasta bañeras con hidromasajes e instalaciones de spa.

Los años de la pandemia

Para el sector hotelero éste es un San Valentín como el que no tenían desde hacía tiempo, ya que durante los dos años anteriores no era posible a causa de la pandemia. "La última referencia que tenemos es la de febrero de 2020, justo antes de que comenzaran las restricciones", señaló Montes, dado que los dos años siguientes ese mes había estado marcado por las restricciones sanitarias, incluso con los establecimientos cerrados. En cambio este año, todo apunta a que los resultados van a ser favorables.

Si el tiempo acompaña muchos hoteles van a colgar el cartel de completo estos días Nuria Montes - Secretaria general de Hosbec

"Si el tiempo acompaña y el sol es radiante, tendremos un buen fin de semana", indicó Montes. Sobre todo después de los días de bajas temperaturas que han vivido en todo el país a lo largo de las dos últimas semanas. Ahora que el clima empieza a mejorar, todas las miradas están puestas en el tiempo y en esperar que no se vea enturbiado por negros nubarrones que estropeen las experiencia romántica.

En cambio, César Anca indicó que en los dos últimos años, a pesar de la pandemia, los restaurantes sí que tuvieron una buena cuenta de resultados con motivo de la festividad de San Valentín. "El año pasado teníamos la amenaza de las nuevas variantes del covid y veníamos de unas navidades con contagios muy elevados", explicó, a lo que añadió que el paso de las semanas, esta amenaza se difuminó y la gente se animó, por lo que pudieron cerrar un buen San Valentín. Tradicionalmente el 14 de febrero ha sido el evento que les ha permitido salvar el mes, después de los apretones de la cuesta de enero.