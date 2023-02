El Servicio de Análisis Clínicos del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante cuenta con un laboratorio de genética y biología molecular que actúa como centro de referencia para los restantes departamentos de la provincia de Alicante y que ha implantado recientemente diversas técnicas muy novedosas de farmacogenética que permiten hacer test para mejorar el tratamiento del cáncer, la esclerosis múltiple y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Estas nuevas pruebas de farmacogenética tienen como objetivo predecir efectos secundarios de los fármacos en pacientes y desarrollar una medicina de precisión; y sitúan al Hospital de Alicante como líder en la provincia de estas determinaciones genéticas, igual que el General de Elche es referencia provincial en el estudio genético de la predisposición al cáncer hereditario, que son el 5% de todas las neoplasias.

Este laboratorio de genética y biología molecular realiza más de 2.300 estudios al año, que incluyen técnicas para el diagnóstico de enfermedades raras o alzhéimer. Un trabajo de actualidad después de que el actor Chris Hemsworth haya decidido hacer una pausa en su carrera al descubrir que tiene riesgo elevado de desarrollar esta última enfermedad.

Sin embargo, el equipo de Análisis Clínicos del Doctor Balmis, formado por doctores con una formación sanitaria especializada, explica que, aunque en el genotipado que se ha hecho Hemsworth aparece el gen APOE4, que da mayor predisposición al alzhéimer, con un riesgo entre cuatro y seis veces mayor, eso no significa que lo vaya a desarrollar. "Es susceptibilidad o riesgo pero no causalidad", explican. De hecho, señalan que el 20% de la población tiene el alelo E4 del gen que codifica la apolipoproteína E (APOE), principal factor de riesgo genético para deterioro neurocognitivo, y se desconoce. Así como que la mitad de pacientes con azhéimer no tienen el E4.

La farmacogenética estudia la respuesta de los genes a determinados medicamentos, con el fin de predecir cuál es la mejor opción terapéutica para cada individuo, atendiendo a las características genéticas que presenta. “Esto entronca con el concepto de medicina de precisión, que busca personalizar la atención sanitaria con decisiones y tratamientos adaptados a cada individuo y administrar el fármaco correcto a la dosis precisa para un paciente concreto. En este sentido, la Agencia Europea del Medicamento recomienda e incluye en la ficha técnica de los fármacos la realización de test genéticos”, señala la jefa del Servicio de Análisis Clínicos, la doctora Rocío Alfayate.

En los últimos años las tecnologías de diagnóstico genético han evolucionado considerablemente, con la introducción de sistemas automatizados y más rápidos, que "resultan indispensables no sólo en la investigación, sino que se han convertido en herramientas habituales de nuestra práctica clínica diaria”, subraya la doctora.

Entre las enfermedades para las que son útiles estos test que se han introducido recientemente están la inflamatoria intestinal (Crohn o colitis ulcerosa); neoplasias como los cánceres gástricos, mama o colorrectal, y un tipo de esclerosis múltiple. El Servicio de Análisis Clínicos realiza el informe farmacogenético correspondiente orientados en concreto a tres fármacos.

Alteraciones genéticas

El laboratorio de genética ha implantado recientemente técnicas para la determinación de alteraciones genéticas que influyen en cómo se metabolizan algunos fármacos. “Actualmente estamos analizando esas mutaciones en un gen concreto para el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), lo que nos permite identificar a metabolizadores lentos o intermedios con riesgo de toxicidad”, apunta como ejemplo la doctora Elena García, especialista en Análisis Clínicos, quien por otro lado pone el acento en la formación a residentes de esta especialidad. Es una vertiente de la medicina de precisión gracias a unos test que permiten conocer si el tratamiento va a ser eficaz o no para cada paciente y la dosis que hay que dar a cada uno, ajustándola para disminuir los efectos secundarios.

Recientemente se ha puesto a punto el análisis genético de variantes en otro gen para la identificación de pacientes con cáncer que, por su genotipo, no metabolizan correctamente el tratamiento con fluoropirimidina, medicación esencial para el tratamiento de múltiples tumores, de manera que los niveles del fármaco se acumulan y aumentan los efectos adversos.

“Es otra estrategia relevante, porque evita la toxicidad grave producida por estos fármacos, que puede llegar a requerir hospitalización y ser letal en un 1% de los pacientes”, remarca el doctor José María Álamo, también especialista de esta unidad. Álamo, que destaca que estén llegando fondos europeos para medicina de precisión, pone en valor el trabajo que el laboratorio realiza con ADN y que a nivel de la Comunidad Valenciana el del Hospital de Alicante es referencia para el resto de la provincia respecto a los test genéticos.

Además, “realizamos el estudio farmacogenético en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva antes del inicio de tratamiento con el fármaco Siponimod, para encontrar pacientes con alteraciones en un determinado gen, en los que está contraindicado el uso del fármaco por el aumento de los efectos secundarios”, añade el doctor Jorge Francés, especialista de este laboratorio.

La introducción de estas técnicas se lleva a cabo teniendo en cuenta las necesidades de los servicios implicados en el tratamiento de estas enfermedades (Medicina Digestiva, Oncología Médica, Neurología, etc.), quienes en definitiva encuentran en estas herramientas un apoyo decisivo para la toma de decisiones terapéuticas, en línea con la medicina de precisión.

La doctora García incide en que el efecto de algunos fármacos en pacientes puede ser grave, llevando incluso a su muerte, de ahí la relevancia de la medicina de precisión y de la individualización de las dosis en población con predisposición genética a esos efectos secundarios además de ser una solución costoeficiente al evitar ingresos en UCI. La evidencia científica permite incorporar las novedades a la farmacogenética.

Centro de referencia para test genéticos

El laboratorio de genética y biología molecular realiza cada año más de 2.300 determinaciones genéticas. Además de los test citados e introducidos recientemente, este laboratorio ejerce como centro de referencia para las restantes técnicas genéticas, como son aquellas dirigidas al diagnóstico postnatal molecular (array genómico o array CGH), destinado al diagnóstico de discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo; y al diagnóstico genético del riesgo de enfermedad de Alzheimer o de enfermedades raras, como el síndrome de X-frágil, entre otras.

Está integrado por tres facultativos especialistas en Análisis Clínicos y formados en el campo de la genética médica y por dos técnicos especialistas. Ofrecen formación a residentes de la especialidad, tanto del Doctor Balmis como de otros hospitales, en el campo de la genética médica. Además, el Servicio de Análisis Clínicos está certificado por la norma de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y participa anualmente en controles de calidad externos europeos.

Estos profesionales pertenecen al grupo de investigación 37 del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) en Enfermedades Raras.