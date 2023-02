Las consellerias de Educación y de Sanidad no contemplan dotar a colegios e institutos de psicólogos de manera permanente para poder abordar los casos urgentes, tal y como han reclamado los directores. Este diario se puso en contacto con ambos departamentos para preguntarles expresamente sobre la reclamación de los directores, pero éstos se limitaron a subrayar los planes que actualmente tienen en marcha en los centros escolares de la Comunidad Valenciana para atajar los problemas de salud mental, tras el aumento de los casos de intentos de suicidio y de conductas autolesivas entre los adolescentes. En la actualidad, entre ambos departamentos han puesto en marcha el plan "Somos Imprescindibles", con talleres en los institutos que imparten un grupo de psicólogos para la detección precoz de estos casos. Estos departamentos insistieron en la revisión de los protocolos entre colegios y centros de salud para atajar estos problemas. Como ya publicó este diario, los directores ven insuficiente este plan y consideran que lo importante es que los institutos y los colegios puedan tener asignados a sus propios profesionales.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los centros escolares cuando detectan casos muy graves, en los que está en riesgo hasta la propia integridad de los estudiantes, es que cuando los derivan a las unidades de salud mental éstos deben hacer frente a una lista espera de meses.

La vicedecana del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Andrea Ollero, dio su apoyo a la reclamación de los directores, insistiendo en que su colectivo lleva años reclamando la entrada de psicólogos en los colegios, designando orientadores que no tienen necesariamente la titulación en Psicología. Para Ollero, aunque se ha hecho un esfuerzo loable por parte de la Administración, es importante que el trabajo de los psicólogos esté en el contexto educativo, "se trata de un problema estructural del sistema de orientación. Los profesionales, programas y recursos externos solo serán parches hasta que no se solucione la base, que es la dotación de recursos necesarios".

Ollero cuestionó los criterios utilizados por la Administración para establecer las ratios de los orientadores educativos en los centros: un orientador por cada 700 alumnos en los institutos y que se suelen ver desbordados; mientras que en los centros de Infantil y Primaria hay un orientador por colegio. "No entendemos el por qué de este desajuste", señaló. Otro de los problemas denunciados por el colegio de Psicólogos es que no se esté contando con este colectivo profesional para cubrir estas plazas. "Hacen falta más psicólogos educativos integrados dentro del propio sistema, pero para ellos bastan titulaciones que no son de Psicología", señaló. En este sentido, apuntó que se da la situación de que orientadores no psicólogos pasan pruebas psicotécnicas para evaluar la inteligencia, Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad, sin ser de su competencia. Por este motivo, valoró que hacen falta más orientadores. "Podría haber dos por centro, uno generalista y otro psicólogo", explicó.

Por su parte, el psicólogo José Luis Serra Hurtado señaló que los jóvenes que se autolesionan, necesitan la atención de psicólogos clínicos y que el panorama es que en estos momentos no hay psicólogos ni para Sanidad. "No sé de dónde los van a sacar", aseguró. Asimismo, la psicóloga educacional Ángela Relucio aseveró que estos problemas de salud mental son una realidad dura que se debe de atender. "Habría que articular un recurso rápido para que estos jóvenes reciban el tratamiento que necesitan", señaló, incidiendo en que "la Administración tendría que ponerse las pilas".

Desde la Conselleria de Educación y de Sanidad, al ser preguntados por la petición de los directores, se limitaron a recordar los programas que en estos momentos tienen en marcha. Entre ellos, el programa "Somos imprescindibles" en el que un grupo de psicólogos está visitando institutos de toda la Comunidad para celebrar talleres con los que se espera la detección precoz de posibles problemas futuros y activar políticas preventivas. Desde Educación se subrayó que los psicólogos son personal sanitario, no educativo, por lo que son ellos quienes deben reforzar la atención a la población infantil y adolescente. Mientras que desde la Conselleria de Sanidad se recordó que hay en marcha varios programas para la mejora de la atención en este sector de la población.

La respuesta de Educación

Ante la pregunta de este diario, desde Educación la respuesta fue la siguiente:

"La Conselleria de Educación, dentro de sus competencias, y a través de la Comisión Sanidad-Educación que mantiene con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y también junto al comisionado de Presidencia de la Generalitat para el Plan valenciano de acción para la salud mental, drogodependencias y conductas adictivas, está trabajando en el refuerzo de los protocolos, pautas y medidas de apoyo para el acompañamiento emocional y de salud mental entre el alumnado".

"Esta Conselleria, además de poner en marcha el programa ‘Som Imprescindibles’ de acompañamiento emocional que ya conoces y por el que pasará este curso 110.000 alumnos de ESO, desplegó hace dos cursos un nuevo modelo de orientación educativa con más personal especializado para garantizar una mejor atención al alumnado. Este modelo incluye, además, 6 unidades especializadas de orientación (UEO) completamente nuevas, conformadas por 101 especialistas para asesorar los equipos y departamentos de orientación educativa de los centros. Gracias a este nuevo modelo de orientación, estamos reforzando todo el personal de Orientación y por eso en breve incorporaremos a los centros educativos 26 orientadores y orientadoras más, con lo que ya contaremos con más de 1.700 personas especializadas en el acompañamiento socioemocional al alumnado trabajando en nuestras escuelas e institutos, un 61 % más que en hace dos cursos".

"En total, la plantilla de Orientación del sistema educativo valenciano, con las 26 nuevas incorporaciones de refuerzo que se materializarán en breve, estará integrada por 1.715 personas: 673, en las comarcas de Alicante; 250, en las de Castellón, y 792, en las de Valencia".

"Además, las 6 unidades especializadas de orientación (UEO), que ya cuentan con un centenar de especialistas para asesorar a los equipos directivos y a los departamentos de orientación educativa de los centros, incorporarán en las próximas semanas 22 educadoras y educadores sociales para promover la convivencia y prevenir el absentismo escolar y 6 terapeutas ocupacionales que reforzarán los equipos interdisciplinarios que trabajan en la inclusión del alumnado con diversidad funcional".

"Igualmente, la Conselleria reforzará los centros educativos con 78 nuevos educadores y educadoras de Educación Especial, con lo que ya serán 1.415 las personas que trabajan en nuestras aulas para facilitar la inclusión del alumnado con necesidad de apoyo educativo: 477, en las comarcas de Alicante; 180, en las de Castellón, y 758, en las de Valencia".

"Además de aportar más recursos a los centros con este nuevo modelo de orientación educativa, hemos reforzado la coordinación de las UEO y los equipos de orientación de los centros educativos con la red de Unidades de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (USMIA) de Sanidad de la Generalitat".

"En este sentido, hemos simplificado la coordinación entre el personal de orientación de los centros educativos y las USMIA a la hora de establecer el plan terapéutico específico para cada alumno o alumna con problemas de salud mental y que incluye las acciones coordinadas que deben desarrollar los equipos docentes y de orientación y los equipos médicos".

"Igualmente, hemos adaptado las pautas de actuación conjuntas entre los centros educativos y las USMIA al nuevo modelo de orientación educativa, tanto por lo que respecta a las agrupaciones de centros educativos y las UEO como las mejoras que está introduciendo Sanidad en la estructura de las USMIA".

"También hemos reforzado el apoyo específico en los casos de conductas autolíticas y de ideaciones suicidas que se detectan. En este sentido, Educación, a través de las UEO y el nuevo modelo de orientación, ya ha implantado nuevas guías, protocolos y actuaciones centradas en el acompañamiento emocional y educativo del alumnado para dar respuesta a las secuelas que se arrastran por la pandemia, que se suman a las que ya existían previamente".

"Por otro lado, también se ha mejorado el apoyo específico al alumnado con problemas de salud mental, tanto al que está escolarizado en las unidades educativas terapéuticas (UET) en los centros educativos públicos, como al que recibe atención educativa domiciliaria".

La respuesta de Sanidad

Por su parte, desde la Consellera de Sanidad también se recordaron todos los programas que ya se están poniendo en marcha.

"La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto en marcha diversas actuaciones para reforzar la atención sanitaria de los niños/as y adolescentes de la Comunidad Valenciana".

"Dentro del “Plan de choque para mejorar la asistencia infanto-juvenil y de jóvenes adultos”, el año pasado se produjo la contratación de 69 profesionales sanitarios en los equipos de las Unidades de Salud Mental infantil (USMIA), para mejorar la intervención psiquiátrica y psicológica de los niños y niñas, con una visión de intervención más global y comunitaria".

"Otra iniciativa es la creación de tres Hospitales de Día Infanto Juveniles, una en cada provincia, cuyos profesionales trabajaran conjuntamente con las USMIAs y con los centros escolares".

"Para la Conselleria de Sanidad es una prioridad la prevención, atención y seguimiento de aquellos alumnos que presentan un problema de salud mental, por ello a través del Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, se colabora con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en varios proyectos para la mejora de la atención de los niños y niñas y adolescentes".

"Existe un grupo de trabajo con personal especializado de diferentes USMIAs, junto a personal de la Conselleria de Educación, que se encarga de diseñar la Coordinación entre los recursos sanitarios y educativos, dada la preocupación por el aumento de los problemas emocionales en el alumnado, donde se está analizando el Protocolo existente para mejorar la capacidad de los colegios en la detección de los problemas y facilitar la derivación de los casos a las Unidades de Salud Mental Infantil. Dentro de dicho grupo de trabajo se establecieron como objetivos:

• La revisión del protocolo de coordinación entre los centros educativos y sanidad, creación de un plan terapéutico compartido y mejora de la derivación a USMIA.

• Actualización de la red de contactos entre las Unidades Educativas de Orientación de cada área educativa y los equipos de las Unidades de Salud Mental de cada departamento de salud, que facilite el trabajo conjunto entre colegios y especialistas sanitarios comunitarios.

• Elaboración de un soporte específico en situaciones de conductas autolíticas y de ideación suicida".

"El Servicio de Salud Mental también colabora actualmente con Salud Pública y la Conselleria de Educación en el desarrollo de material informativo para padres para detectar señales de alarma y manifestaciones tempranas de problemas de salud mental y dar a conocer el proceso de petición de ayuda".

"Asimismo, la Conselleria de Sanidad se coordina con el sistema educativo valenciano en el funcionamiento de las Unidades Educativas Terapéuticas / Hospitales de Dia, que constituyen recursos de atención integral, interdisciplinaria y especializada para la respuesta educativa y sanitaria al alumnado con problemas de salud mental grave".

"Por otro lado, la preocupación y dedicación de la Conselleria de Educación hacia la Salud Mental del alumnado ha cristalizado recientemente en la puesta en marcha del proyecto “Som Imprescindibles”, donde se van a implementar talleres de gestión emocional en los centros escolares, a través del Colegio Oficial de Psicólogos de la CV".