"Os voy a contar lo que me ha pasado hoy". Así empieza un mensaje en redes sociales publicado por Víctor, un joven ilustrador alicantino, tras llevarse una de las sorpresas más desagradables de su vida como creador, al ver que la campaña “Soy de la Terreta, soy de Mercado”, que se presentó este lunes, incluye una ilustración "muy parecida" a una que el artista realizó en 2019, con motivo del 9 d'Octubre.

El joven relata que ha sido un primo suyo el que le ha alertado de las similitudes entre ambas imágenes, en las que se puede ver el paseo de la Explanada a lo largo, junto a palmeras salpicadas por la ilustración. "Cuando lo he visto me ha dado un parraque, me he puesto a temblar como un loco. Al principio pensaba que era 'photoshop', pero no. Es una campaña del Ayuntamiento de Alicante y los mercados para promocionar el consumo local, lo que me parece muy bien. El problema aparece cuando el diseño empleado y el mío, de 2019, son muy similares", explica el joven, mientras muestra en el vídeo su ilustración y la imagen de al campaña en diferentes imágenes.

Entre las decenas de respuestas que ha obtenido el joven en su publicación en redes también figuran mensajes enviados desde la cuenta oficial de la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Alicante, en los que aseguran desconocer la existencia de la ilustración de hace tres años, a la vez que anuncian que pedirán explicaciones al autor de la imagen usada en la campaña de promoción, que tantas similitudes guardar con la realizada por el joven alicantino: "Queríamos decir que no conocíamos la existencia de esta lámina y sentimos mucho la situación. Mañana [por este miércoles] tempranos nos reuniremos y nos pondremos en contacto con el diseñador para aclarar el tema. Esta es una campaña -prosigue la asociación- destinada a fomentar el comercio de proximidad y en los mercados, con la mejor de las intenciones. Y aunque la responsabilidad es nuestra (no del Ayuntamiento ni de otra institución), no hemos pretendido apropiarnos de nada y lamentamos profundamente lo ocurrido".

Puesta de largo en el Mercado

Este lunes, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Alicante informaba que junto con la Asociación de Mercados municipales, Facpyme, la Generalitat y la Cámara, habían organizado la campaña “Soy de la Terreta, soy de Mercado”, que "promociona el consumo sostenible y el sentimiento alicantino". La iniciativa fue presentada este lunes en la plaza del 25 de Mayo, junto al Mercado Central, "con el objetivo de poner en valor la importancia del gran papel y trato humano que se ofrece en los cuatro Mercados de la ciudad".

Desde el Ayuntamiento, según el gobierno municipal, "se apoya esta campaña, para hacerla visible en los autobuses que van a estar circulando por toda la ciudad de las líneas 03 y 23, en los cuatro mercados municipales, que cuenta con el diseño del cartel con la imagen representativa de La Explanada de Alicante".

En los carteles, ahora en el foco de la polémica, se puede apreciar el mensaje "Compra en nuestros puestos asociados y llévate una de las 10.000 bolsas", unas bolsas con las que se pretende "fomentar que los clientes hagan compras sostenibles". El Ayuntamiento destacaba el "diseño muy alicantino".

La concejala de Mercados, Lidia López, que acudió a la presentación, puso en valor esta iniciativa, explicando que “es muy importante concienciar a los clientes de la importancia de ser sostenibles, así como fomentar el gran servicio y el trato respetuoso, personalizado y cercano, que se ofrece siempre en los Mercados Municipales de Alicante”, según recoge la nota de prensa del Ayuntamiento.

Junto a la concejala de Mercados, el acto contó con la presencia del presidente de la Asociación de Mercados municipales de Alicante, Paco Alemañ; la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat, Rosana Seguí; el presidente de Cámara de Comercio de Alicante y Facpyme, Carlos Baño, y representantes de los mercados municipales de Alicante, entre otros.