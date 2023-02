Franco sigue copando minutos de la actualidad política alicantina. ¿El dictador o el incombustible? O por aclararlo aún más: ¿Ángel o Francisco? La respuesta es que ambos.

Durante los primeros compases del pleno municipal de hoy, después de una intervención en la que el portavoz de Vox, Mario Ortolá, "explicaba" al resto de los ediles lo que es un franquiciado, su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, hacía el chiste de que cada vez que un representante de la formación ultraderechista "dice 'franc' a mí me entra susto porque no sé si lo que viene después es Franco o es franquiciado o qué es lo que es".

Ortolá: "Hay un Franco que ha hecho mucho por la derecha en la ciudad. El suyo"

En su posterior turno de palabra, Ortolá proponía que "cada vez que el señor Bellido haga un chiste malo se le rebaje un minuto el tiempo, porque hoy se ha sobrado. Ha dicho Franco y dos o tres del PSOE han metido la cabeza entre los hombros. Fíjese. Es que sueñan con Franco. Hasta el señor Mulet le quiso quitar el nombre a la calle del Franco y era una moneda. Es que son un espectáculo, de verdad que sí". Prosiguió con su intervención, para más tarde proseguir con el franquismo: "Por favor, vamos a especificar cuando se habla de Franco en este pleno a qué Franco nos referimos porque, claro, la gente duda. Porque hay un Franco que ha hecho mucho por la derecha en la ciudad. El suyo", espetó señalando a la bancada de los socialistas y dando a entender implícitamente que el otro es el de Vox.

"El suyo ha hecho mucho por Alicante ciudad. Cada vez que mete la mano y revienta al Partido Socialista le hace un gran favor a los alicantinos. Que viene a ser un par de veces por mandato. Pero no pasa nada: sigan. Que desde luego en mayo nos vamos a divertir muchísimo", sentenció el concejal de Vox.

"Señor Ortolá, pues para no gustarle mi chiste mire que lo ha alargado, ¿eh?", le replicaba a continuación Bellido, antes de añadir que "nosotros en la cuestión del antifranquismo preferimos pecar por exceso que por defecto, ya se lo digo yo".

Millana: "Me obliga a restituir el honor de las personas"

No quedaría ahí la cosa, pues el portavoz socialista, Miguel Millana, también entró al trapo: "Francisco Franco Bahamonde. Un delincuente. Una persona que se levantó en armas contra la legalidad democrática y que instauró y legalizó el asesinato político, la tortura, el clasismo y la injusticia social, incluido el robo de bebés. Y ése parece ser que para usted es un referente", afirmó en alusión a Ortolá. "Pero bueno, voy a aludir a quien usted no debería haber aludido porque no es un personaje público con cargo, que es el señor Ángel Franco Gutiez".

Tras recordar al edil de Vox que su "ex lideresa" Macarena Olona "les ha dejado colgados", Millana, muy solemne, glosó los cargos del exsenador alicantino, destacando que "ha sido una persona que ha trabajado por la democracia y que ha participado a través de su entrega a cargos públicos", por lo que "se merece un mejor trato y por eso le recrimino que usted haga alusión a personas que no debería, y rechazo totalmente su intervención".

Finalmente, el socialista le afea que tenga que "dar el espectáculo" y "obligarle" a él a "restituir el honor de las personas".

Barcala: "¿Ha pedido usted una calle?"

El alcalde, Luis Barcala, censuró al socialista que robara el protagonismo al trabajo presentado por Unides Podem, y le preguntó: "¿Ha pedido usted una calle? Porque es lo que parecía, que estaba usted pidiendo una calle para alguien".

Una muestra más, la de hoy, de que los plenos del Ayuntamiento Alicante se centran en lo importante para los ciudadanos. Y luego que si son excesivamente largos.