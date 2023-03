La reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha celebrado excepcionalmente este jueves en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, ha servido para hablar fundamentalmente de dinero. Sobre la mesa ha estado el reparto de los fondos europeos (ya que los municipios reclaman más partidas para destinarlas principalmente a los edificios públicos y la eficiencia energética) y también el modelo de financiación local (que es un reto que aseguran debe abordarse inaplazablemente el próximo mandato). Además también se abordó, siguiendo con el asunto económico, el agujero que se ha generado en las arcas municipales por la gestión del transporte urbano (ante el descenso de pasajeros desde que estalló la pandemia de covid) y también por el cobro del impuesto de la plusvalía (a consecuencia de la sentencia del Constitucional, que ha hecho que los ayuntamientos dejaran en su conjunto de ingresar unos 800 millones de euros).

Así lo ha explicado el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, al término de la penúltima reunión antes de que disuelva la entidad por las elecciones municipales del 28-M, a la que también han asistido, entre otros, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha ejercido como anfitrión, además del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro. "Yo creo que el siguiente mandato, porque este acabó, será el de la financiación local. Nosotros somos en este momento la institución política más valorada por los ciudadanos. Las comunidades autónomas perciben el 78% de los ingresos del Estado y recaudan el 22%. Nosotros plantearemos aumentar nuestros recursos para disminuir esa diferencia entre las comunidades y los ayuntamientos, que apenas recibimos un 30% de fondos del Estado", explicó Caballero, quien resaltó que la revisión de la "financiación local debe ir al mismo tiempo que la autonómica".

Desde la FEMP también reclaman al Gobierno central más fondos europeos, después de que los ayuntamientos pasaran de pedir un 14% de ese dinero a llegar a administrar más del 35% y no se descarta llegar hasta el 40% del total. "Estamos muy atentos porque España ha tenido más recursos europeos de los inicialmente previstos. Y hemos hecho la petición de que se nos asignen 3.500 millones de los 7.000 millones adicionales. Los queremos para rehabilitación de edificios públicos y también para promover la eficiencia energética", añadió Caballero, en una atención a medios realizada en un Salón Azul del Ayuntamiento, como el conjunto del Palacio Consistorial, que urge una rehabilitación. El Ayuntamiento tiene sobre la mesa un proyecto, pendiente de financiación, que se calcula en unos 4,5 millones de euros.

En la reunión, según explicaron a su término, también se habló de los agujeros económicos que están generando en las arcas municipales tanto la gestión del transporte urbano como el cobro de la plusvalía. "Seguimos pidiendo al Gobierno de España que necesitamos fondos para el transporte urbano, cuyo uso está cayendo de una forma enorme. La pandemia alejó a los usuarios del transporte urbano público y tenemos que recuperarlo. Para ello, necesitamos recursos de España para cubrir el déficit, que es inasumible". En Alicante, según las últimas cifras oficiales, el autobús urbano de la ciudad sigue sin recuperar la normalidad tras la pandemia de covid-19. El servicio público desplazó a más de 15 millones de personas durante el pasado 2022, lo que supuso un crecimiento del 23% en el número de usuarios respecto a 2021, aunque significó todavía un 15% menos de la cifra que se registró en 2019, el último año antes del estallido de la crisis por el coronavirus.

Los ayuntamientos también piden un fondo para hacer frente a los 850 millones que dejaron de ingresar los municipios tras la sentencia del Tribunal Constitucional que obligó a recalcular el cobro de la plusvalía. "Nosotros saludamos la sentencia del Constitucional, que declaró que el impuesto era prácticamente confiscatorio y lo anuló. Sin embargo, perdimos recursos, unos 850 millones de euros al año y los reclamamos", apuntó el presidente de la FEMP, que a su vez también recordó el "fondo covid" que se anunció pero del que nada más se supo. "Se quedó por el camino. No voy a entrar ahora en las causas políticas porque no es el momento", señaló el también alcalde de Vigo.

Discrepancia con el modelo fiscal

Tras Caballero, fue el turno del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien también reclamó una revisión del modelo de financiación de los ayuntamientos, recordando además que "asumen muchas competencias impropias por la conveniencia o la incapacidad de otras administraciones, que delegan la competencia pero no el coste".

Sin embargo, pese a todos los puntos en común que hubo, también hubo discrepancias. Principalmente, una: el modelo de fiscalidad. Ahí chocaron, en público, Barcala y Caballero, después de que el alcalde gallego criticase a las comunidades que bajaban impuestos y luego exigían más fondos del Estado. "Si una administración baja los impuestos debe recibir menos dinero del Estado. Nosotros nos oponemos", señaló Caballero. Barcala, enseguida, salió al paso tras unas palabras dirigidas principalmente a Madrid, aunque sin mencionar a la comunidad gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso. "Cuando el presidente habla de nosotros, habla de él porque la subida o bajada de impuestos es un planteamiento personal. Son dos modelos distintos", matizó Barcala. Caballero no se quedó callado, y apuntó: "Pero hay un modelo mayoritario y otro minoritario". A lo que Barcala, añadió: "Eso da igual". Pero Caballero evidenció no compartir ese matiz: "No, no da igual". El cruce dialéctico terminó con un compromiso, de ambos, de buscar un punto en común. "Llegaremos a un acuerdo", señalaron.

El alcalde de Alicante, por otra parte, destacó a la FEMP como un "canal indispensable" para poner en valor el municipalismo. "Ahora que estamos llegando al final del mandato en la FEMP, creo que el objetivo se ha cumplido y con creces. La FEMP ha sido un gran altavoz, un gran canal con el que plantear las reivindicaciones y ser escuchados. Nadie podía esperar la importancia que llegaría a adquirir en un momento como la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Se ha convertido en una herramienta muchísimo más importante", apuntó Barcala, quien resaltó la "capitalidad" de Alicante durante esta semana, en la que además de la reunión de la Junta de Gobierno de FEMP, ha acogido la entrega de los Soles Repsol, con los mejores chefs del país, y de los Premios Nacionales de Investigación, una ceremonia a la que acudieron los Reyes de España.