La oposición municipal señala al bipartito de Alicante por su gestión del vertedero después de que la Generalitat realizase una inspección sorpresa a las instalaciones esta semana y señalase que los bajos niveles de reciclaje costarán a la ciudad tres millones anuales.

PSOE, Podemos y Compromís cargan contra el modelo de PP y Cs y anuncian que llevarán el asunto a pleno mientras apuestan por recuperar la gestión pública y señalan que la planta actual "roza la ilegalidad".

El grupo municipal del PSOE en Alicante ha señalado este viernes, a través de un comunicado, que pedirá explicaciones en el próximo pleno y reclamará a Barcala que aclare "si obsequiará a Ortiz con una nueva prórroga" del servicio, que caducó en agosto del 2021.

El edil socialista Raúl Ruiz ha recordado que las cifras de recuperación y vertido de residuos "han sido auténticamente bochornosas estos años" y que, hasta ahora, las inversiones millonarias planteadas para modernizar estas instalaciones han sido proyectos "de cartón" que no cumplían las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos.

Además, ha destacado que la actual proyección del vertedero pone en riesgo la financiación europea para la modernización de las instalaciones.

Por todo ello, el grupo municipal socialista preguntará en la sesión plenaria del próximo jueves por "la previsible prórroga que en septiembre el alcalde regalará al empresario a pesar de las vergonzosas cifras de reciclaje y vertido que mantiene el Ayuntamiento”, según Ruiz.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos y candidato de Podemos a la Alcaldía, Xavi López, ha apostado una vez más por "recuperar la gestión directa" del vertedero. Algo que ya se ha llevado a cabo en ciudades como Alcorcón y que, para López, es "la única manera de impulsar un modelo sostenible".

El líder de la coalición considera que la situación actual "se debe al modelo de gestión impulsado por el Partido Popular con la externalización del servicio", un hecho que, según defiende, solo ha servido "para llenar los bolsillos de empresarios amigos del bipartito", prestando una actividad "más que deficiente".

En la misma línea se ha pronunciado el candidato de Compromís a la Alcaldía, el concejal Rafa Mas, quien ha señalado que la planta de tratamiento de residuos es "un desastre en términos ambientales, sociales y económicos".

El edil ha ironizado con que "el alcalde o el concejal de Medio Ambiente sean abogados", ya que la ciudad se encuentra "rozando la ilegalidad" en materia de tratamiento de residuos.

Mas sostiene que la "nefasta gestión realizada por el equipo de gobierno actual" ha llevado a "la pérdida de millones de euros" que, según el concejal, "pagan las alicantinas y los alicantinos".

El candidato de la coalición valencianista, en referencia a las declaraciones del director general Joan Piquer a INFORMACIÓN, sostiene que "no podemos seguir con unas instalaciones del siglo pasado". Unas infraestructuras que "no se han modernizado y no están adaptadas a las normativas estatal y europea".