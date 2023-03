La Generalitat Valenciana ha realizado esta semana una inspección en la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, del Ayuntamiento de Alicante. Una visita no planificada en la que se han detectado numerosas deficiencias en las instalaciones que precisan de una mejora urgente, especialmente la escasa separación de residuos.

Según la Conselleria de Transición Ecológica, el vertedero alicantino es, a nivel de infraestructuras, "la peor planta de la Comunidad", y requiere de obras necesarias para adecuarse a la normativa nacional y la europea.

Este martes, el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, y funcionarios del departamento realizaron la visita a fin de comprobar el funcionamiento de la planta. Tras ello, se levantó acta de inspección con el objetivo de que "se adopten las medidas necesarias de mejora".

Además de los evidentes perjuicios ambientales, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la ciudad por la escasa separación de basuras realizada en el vertedero es de tipo económico. El nuevo impuesto del Gobierno que empieza a aplicarse este año penaliza la falta de reciclaje de los residuos generados por los municipios con un tributo de 30 euros por cada tonelada de basuras que termine en el vertedero. En el caso de la capital de la provincia, la dirección general estima que podría tratarse de unas 100.000 toneladas anuales: tres millones de euros.

En este sentido, la conselleria recuerda que, en febrero de 2023, ya se advirtió al Ayuntamiento de Alicante por escrito de los bajos datos de recuperación de materiales procedentes de los residuos municipales de la ciudad, de acuerdo con las memorias anuales del año 2022.

Un problema al que, según detalla el departamento, no se ha puesto solución. En declaraciones a INFORMACIÓN, Joan Piquer ha lamentado que el bipartito "no ha hecho ni una sola obra para mejorar la gestión de residuos del vertedero en los últimos 7 años", ya que las actuaciones previstas actualmente "no van encaminadas en este sentido".

Problemas de futuro

El director general de Calidad Ambiental recuerda que las instalaciones del vertedero de Fontcalent "se construyeron en 2004 pero cuentan con un diseño del siglo pasado", así como que algunos procesos todavía se llevan a cabo de forma manual: "el sistema de compostaje tendría que ser automático y todavía se realiza con palas". Por ello, apuesta por abordar el triaje de residuos y las líneas de compostaje como principales actuaciones.

En comparación con otros vertederos de la provincia, la planta de Alicante recupera la mitad de materiales que la de El Campello o la de Elche, que sí han sufrido modificaciones en los últimos años.

Unas actuaciones de mejora para las que, a juicio de Piquer, "ya vamos tarde". El director general señala que el sistema europeo de contabilización de residuos será más estricto a partir de 2027 y que las obras para adecuar el vertedero de Fontcalent al nuevo modelo podrían extenderse -de acuerdo con los plazos de otras plantas similares- al menos durante cuatro años.

Además, Piquer destaca que, tras la denuncia contra España por incumplir la gestión de residuos en 2020, "Europa va a mirar con lupa el tratamiento de los desechos" haciendo un seguimiento exhaustivo para el que Alicante "se encuentra en un escenario muy malo".

Un contrato que no llega

La gestión del vertedero en Alicante permanece prorrogada desde agosto de 2021, cuando caducó la contrata en manos de UTE Alicante, formada por FCC, Ferrovial y Cívica.

Desde que el bipartito anunciase hace dos años que dividiría el servicio en tres -uno para la limpieza viaria y la gestión de residuos; otro para la gestión del Centro de Transformación de Residuos y el Vertedero; y un último para la construcción y gestión de una red de ecoparques y ecopuntos- nada se sabe de los pliegos de condiciones de estos dos últimos servicios.

Una demora que el edil del área, Manuel Villar, ya advirtió que no se resolvería "de un día para otro" debido a la falta de maquinaria.

Esta tardanza impide, entre otras actuaciones, la puesta en marcha de medidas que podrían contribuir a la mejora de los datos de separación de residuos, como la recuperación del quinto contenedor -el de color marrón- destinado al tratamiento de residuos orgánicos para su compostaje,