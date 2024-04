Los amarristas de la Dársena Pesquera de Alicante denuncian por irregularidades en las tarifas a la concesionaria del Varadero

La Asociación de Amarristas de la Dársena Pesquera de Alicante levanta la voz. Los integrantes de esta plataforma han presentado una denuncia formal ante la Autoridad Portuaria por una serie de supuestos incumplimientos por parte de la empresa encargada de la concesión administrativa en el Varadero, Servicios Técnicos de Alicante, S.L.U., en la aplicación del reglamento de Servicio y Policía y de las tarifas máximas vigentes. La entidad señalada se enfrenta a acusaciones que van desde la falta de transparencia hasta la aplicación de tarifas no autorizadas, según los hechos recogidos en el escrito de denuncia.

Uno de los miembros de la asociación, Carlos Velasco, ha expresado su preocupación ante lo que considera una situación perjudicial para los usuarios de la Dársena Pesquera. "Desde que se produjo el cambio de gerencia en la dársena de Alicante, los usuarios nos hemos visto envueltos en una situación perjudicial. La decisión de eliminar los baúles que había en cada amarre, sin previo aviso, dejó a la gente sin un lugar seguro para dejar sus pertenencias. Esta acción unilateral nos llevó a constituir una asociación en defensa de nuestros intereses", explica Velasco

Entre los hechos que exponen los amarristas en la denuncia se encuentra problemas respecto al "acceso y transparencia documental" relacionado con el Reglamento de Servicio y Policía. Los amarristas aseguran que han "obtenido" estos documentos tras su solicitud a la Autoridad Portuaria, pero que, sin embargo, es "documentación que la Concesionaria no ha facilitado expuesto para su consulta, pese a las reiteradas solicitudes", aclaran en la denuncia.

Para los afectados, lograr esta documentación ha sido un camino largo. "Hemos solicitado información sobre la concesión a la empresa, pero no nos facilitan la documentación. Nos vimos obligados a pedirla a través de la sede electrónica del Puerto. Aunque finalmente obtuvimos parte de la información, aún falta documentación relevante como el reglamento de policía y las tarifas máximas aprobadas por la autoridad portuaria", apunta Carlos Velasco.

Además, la denuncia destaca la presunta "aplicación de tarifas no oficiales y excesos en los cobros", algo que los denunciantes indican que constatan, ya que las "tarifas aplicadas son diferentes a las oficialmente aprobadas y los cobros son superiores a los máximos autorizados". Otro punto de preocupación para los usuarios son los "cobros por servicios no autorizados y la falta de documentación" así como la "discriminación" en la aplicación de tarifas de amarre. Los amarristas denuncian que han observado "prácticas discriminatorias en la aplicación de tarifas a embarcaciones del mismo rango" y que se habría "realizado cobros por servicios no autorizados la Autoridad Portuaria", según reflejan en la denuncia.

Los afectados denuncian "irregularidades en la prestación de servicios" y aseguran en su escrito que han "detectado un desvío en la finalidad de los amarres, que no cumplen con los servicios de reparación y/o mantenimiento estipulados, configurando una situación alegal e irregular", algo que aseguran contraviene el artículo 9 del reglamento.

Falta de confianza

Estos hechos han causado preocupación entre los amarristas de la Dársena Pesquera de Alicante. "Descubrimos que la concesión es para el mantenimiento y reparación de embarcaciones, pero después de 20 años, observamos que estos servicios no se están prestando adecuadamente. Nos equiparan a una marina sin serlo, lo cual nos genera inquietud. En algunas reparaciones, se están cobrando más de lo autorizado", explica Velasco.

En la denuncia, respaldada por el marco normativo que regula las concesiones portuarias y la protección de los derechos de los usuarios, los amarristas solicitan a la Autoridad Portuaria de Alicante que tome medidas urgentes para abordar estas preocupaciones. Esperan que se produzca una "investigación exhaustiva" de estas presuntas irregularidades y que esto conduzca a la adopción de "medidas correctivas" y a la "restauración de la confianza" en el sistema portuario de Alicante.

En este sentido, la Asociación de Amarristas Dársena Pesquera de Alicante ha solicitado específicamente a la Autoridad Portuaria de Alicante que admita la denuncia presentada, incoe un expediente sancionador contra los responsables, adopte medidas cautelares para cesar los cobros no autorizados y rectificar las prácticas irregulares, y una vez concluida la investigación, imponga las sanciones correspondientes y restituya los importes cobrados indebidamente, junto con los intereses legales pertinentes y una indemnización adecuada por los perjuicios causados.

Sin embargo, si la situación continua sin solución los amarristas se plantean incluso interponer una denuncia ante el Ministerio Fiscal. "La situación actual nos obliga a considerar presentar una denuncia ante el Ministerio Fiscal por posibles irregularidades que podrían encajar en tipos penales. Nuestra intención no es llegar a este extremo, pero la falta de acuerdo nos deja pocas opciones", asegura Velasco.

Pese a todo, la empresa concesionaria, Servicios Técnicos de Alicante, S.L.U., ha optado por no realizar declaraciones ante las preguntas realizadas por este medio. Los usuarios esperan que se tomen acciones para garantizar la transparencia, la legalidad y la protección de sus derechos en la Dársena Pesquera de Alicante.