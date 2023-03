La Hermandad y Cofradía de la Santa Redención y María del Mayor Dolor es la primera de las cinco procesiones que componen el Jueves Santo de Alicante. Una procesión marcada por la sobriedad, el silencio y el incienso propio del día en el que sale.

La Santa Redención es filial del Ecce Homo, que sale en el Martes Santo: "La hermandad matriz es el Ecce Homo. No es que la Redención sea de segunda, sino que somos los mismos a excepción de las costaleras que solo salen con la Santa Redención y los costaleros que son solo del Mayor Dolor", explica su hermano mayor, Víctor Ruiz.

Otra de las principales diferencias, explica, está en los propios pasos, ya que los de la Santa Redención tienen un estilo "más alicantino, como toda la vida se han sacado aquí, a varal". Además, apunta, la hermandad "es mucho más sobria que el Martes Santo", aunque eso no significa que sea austera: "Es muy bonito, pero si se le pueden poner cuatro bordados, se le ponen. La gente, en especial la que está en contra de la Iglesia, te dice que te has gastado 3.000 euros en un bordado. Sin embargo, el dinero no va solo a la persona que hace ese bordado, porque luego a través de la hermandad hacemos llegar 6.000 euros a la calle con nuestra obra social", apunta Víctor Ruiz.

Puntos de interés

La salida por su sede, la Parroquia San Antonio de Padua, es de gran interés por la estrechez de la puerta. Además, cuenta con el encuentro entre María Santísima del Mayor Dolor y el Cristo de la Paz, la imagen de Benalúa. Los propios tronos de la hermandad realizan además un encuentro al término de la procesión.

"El Jueves Santo es más corto. Es una hermandad que tiene varias cosas distintas a la del Martes Santo", subraya su hermano mayor. "Tenemos un paso íntegro de mujeres, el triunfo de la Cruz sobre la muerte. Siempre cuesta mucho encontrar, pero es un paso bastante pesado y se necesitan 60 mujeres para llevarlo". Sin embargo, para poder llevar a cabo la procesión cuentan con el apoyo "del colegio, el barrio e incluso la hoguera".

La Virgen del Mayor Dolor, explica Víctor Ruiz, es una talla actual, del año 2015, y además este año estrena corona en orfebrería plateada, obra de Orfebrería Castilleja: "No es una corona de reina como las de la Esperanza o la Amargura, es muy al estilo Dolorosa, que le encaja a la perfección", describe el hermano mayor.

El encuentro de la Virgen con el Cristo de Benalúa está previsto que se lleve a cabo en la confluencia de la calle Castaños con el Teatro, siempre que finalmente se pueda llevar a cabo con el término de las obras, esperado para el día 31 de marzo.

El cofrade añade que la procesión es vistosa en lugares como la zona de la calle Quintana, donde se "aglutina mucha gente". En la carrera oficial, apunta, es una de las más vistas al ir los pasos por fuera: "Incluso el tipo de marcha no tiene nada que ver entre las del Martes Santo y las del Jueves Santo", ya que "las del Jueves Santo son más sobrias y con un tono más fúnebre, más espeso".

Unas marchas que se ven acompañadas también por el incienso, que cambia entre uno y otro día: "El incienso del Martes Santo es más dulce que el del Jueves Santo". La Santa Redención, explica, va acompañada de naranja en su incienso en lugar de vainilla: "Esa congoja que entra antes de llorar es lo que representa el Mayor Dolor", subraya Víctor Ruiz.

La música ayuda a transmitir esa sensación, ya que la Redención "solo va acompañada de tambores, porque es más penitencial". Este año, serán los tambores de la Agrupación Costa Blanca y Nuestra Señora del Consuelo de Alicante los que lleven a cabo la percusión. A la Virgen, por su parte, le acompañará la Agrupación Musical La Nova de Banyeres.