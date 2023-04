Con la que ahora se está llevando a cabo, son ya cuatro las campañas que el Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) ha impulsado en los centros de Primaria de la provincia. «La salud de tu mascota, es la salud de tu familia» es el elocuente eslogan con el que se pretende introducir a los niños en los principios básicos de la tenencia responsable de animales.

Más que eso, con tal idea y a través de estos talleres, se quiere poner el acento en el decisivo papel que estos profesionales tienen, no ya en el cuidado y atención sanitaria de las mascotas sino también en la salud pública, tan pronto evitando la transmisión de enfermedades de origen animal a las personas –«a la familia»- como, en otras facetas menos populares, velando por la seguridad de los alimentos. Más de 6.100 alumnos de entre tercero y sexto de la ESO (entre 8 y 12 años) ya han acudido a clase con el veterinario.

«Hay veces que ese otro papel nuestro, en el control de las zoonosis pero también de la higiene y la seguridad en las explotaciones ganaderas, establecimientos o industrias alimentarias, sorprende incluso a algunos profesores», explica José Antonio Olmo, uno de los veterinarios que compatibilizan su actividad clínica con esta otra faceta más pedagógica.

«Pretendemos incidir, de la manera más entretenida, en el colectivo infantil porque están en pleno proceso de aprendizaje, porque son las generaciones del mañana, porque son ellos los que más fuerza hacen en casa por tener un animal en casa y porque desde el primer momento deben saber que disfrutar de ellos es divertido pero también implica obligaciones y responsabilidades», explica a este respecto el propio presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val.

Sólo el Covid paró la campaña

La primera de las cuatro campañas arrancó el 5 de febrero de 2019 en el pequeño municipio de Los Montesinos, en la Vega Baja, en el CEIP Virgen del Pilar. La entidad colegial convocó un concurso de ideas e inició un proceso de selección entre los colegiados candidatos. Se probó suerte con una veterinaria que, no solo se encargaba de concertar las clases con los centros sino que, posteriormente, las impartía. Más de 1.200 niños, con edades entre los 7 y 9 años, alumnos de Elche, Orihuela, Heredades, San Miguel, Dolores, Benijófar, Almoradí… participaron en aquel primer y exitoso experimento educativo.

«Los colegios empezaron a llamarnos preguntándonos por la iniciativa: entusiasmaba a los niños, gustaba a los padres y claro, era evidente que los propios colegios estaban encantados, por lo que no dudamos en repetir experiencia en el siguiente año académico, el 2019/20», confiesa Moreno del Val.

Cuando en marzo de 2020 llegó el Covid, el estado de alarma y el confinamiento, el proyecto hubo de interrumpirse. En esas fechas el buen hacer de María Felicidad Rodríguez –la primera veterinaria contratada para tal labor, hoy miembro también de la Junta de Gobierno del propio colegio- había permitido llegar a 53 clases de hasta 11 centros de primaria, a unos 1.100 alumnos.

Las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia aconsejaron retrasar la campaña todo lo que se pudo para el curso 2021/22, pero esta vez la apuesta de Icoval se dobló y se comenzó a colaborar con dos veterinarios simultáneamente: casi 1.600 niños recibieron la visita entonces de uno de estos profesionales. En el presente año académico (2022/23) se ha vuelto a redoblar la apuesta: son cuatro los veterinarios que colaboran con la entidad y ya se han empezado a impartir y se han concertado talleres con 102 clases para un total de otros 2.227 alumnos.

Conceptos

En las charlas de no más de 50 minutos se abordan, de la manera más participativa, conceptos básicos sobre la responsabilidad que implica tener una mascota. Más que una lección al uso, los talleres se centran en explicar pautas mínimas para garantizar que la mascota crece sana: se aclara qué es y el porqué de la desparasitación, vacunación, microchipado, la necesaria actualización del pasaporte sanitario y las razonas por las que conviene visitar regularmente al veterinario.

«Los niños (y sus padres) suelen tener claro cómo garantizar el bienestar de su animal y no se repara en todo tipo de complementos para la mayor comodidad del animal, pero no hay posible bienestar si antes no se vela por la salud y para eso hay que acudir al veterinario», matiza también Olmo. Junto a ello, durante estos talleres se aclaran algunos conceptos clave como el término «zoonosis» y es ahí, a partir del conocimiento de cómo la interacción con los animales también puede llevar aparejado el exponerse a sufrir algunas de sus enfermedades, cuando se dan detalles sobre esos otros roles de estos profesionales no tan conocidos, como los relativos al trabajo en salud pública o en seguridad alimentaria.

Legislación

En los últimos meses se han aprobado, a nivel autonómico y nacional, dos importantes leyes reguladoras de los animales de compañía con una importante carga de concienciación y sensibilización a este respecto, con nuevas obligaciones para los responsables de los animales pero también y fundamentalmente para los ayuntamientos. En el caso de la norma autonómica, los colegios de veterinarios de la Comunidad han sido reconocidos también como entidades colaboradoras en materia de formación. Serán estas corporaciones ahora las que se dirigirán a los empleados municipales con responsabilidades en esta materia, a los voluntarios y trabajadores de protectoras dependientes de sus consistorios para abordar este nuevo marco legal.

