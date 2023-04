La huelga de transporte escolar en la provincia de Alicante ha sido desconvocada por unanimidad tras el acuerdo de UGT con la patronal. El paro estaba propuesto para el próximo martes 2 de mayo pero finalmente no se llevará a término. El pacto entre UGT y la patronal para frenar la huelga no ha sido secundado por CC OO ya que considera la propuesta "insuficiente".

"Los problemas que sufre el personal del sector, no son sólo económicos, y la subida del IPC no minimiza la situación en que se encuentran los trabajadores y trabajadoras", denuncian desde el sindicato.

A la huelga estaban llamados unos 4.000 profesionales entre conductores y acompañantes en toda la provincia. Así, el paro no iba a afectar únicamente al transporte escolar, sino también al discrecional (viajes, excursiones, etc.), al universitario y a aquellos servicios de traslado de viajeros que no dispusiesen de convenio propio.

Jornadas interminables

Desde CC OO lamentan que los conductores y conductoras siguen teniendo jornadas interminables y con el acuerdo no se elimina la partición de jornada, que aseguran era una de las principales reivindicaciones.

Además, insisten en que "no se garantiza un máximo de jornada de trabajo diario, de 12 horas que era la propuesta de la parte sindical".

En lo referente a las auxiliares de ruta señalan que "no se considera como tiempo de trabajo la vuelta al punto de inicio de jornada, por lo que las mejoras planteadas no son suficientes para este colectivo".

Además la profesión de acompañantes escolares manifiestan que cuentan con "unas condiciones malísimas", ya que su jornada no se computa desde su llegada al autocar, sino desde la subida del primer niño.

En muchas ocasiones terminan la ruta en los centros escolares y deben volver por sus propios medios al punto de inicio, donde hayan dejado su vehículo particular, o a sus domicilios