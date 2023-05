Agua regenerada para tratar de paliar las consecuencias de la sequía. España recicla entre un 5 y un 7% del agua y aunque se trata de un porcentaje bajo se trata del quinto países del mundo y el primero de Europa. "Especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia es donde con diferencia más agua se regenera y se reutiliza. En el caso de Murcia se reutiliza la totalidad, de forma directa e indirecta. En la Comunidad Valenciana estamos en torno al 46% de reutilización y Alicante reutiliza un 67% del agua, particularmente en la Vega Baja del Segura", ha asegurado a este diario el profesor Joaquín Melgarejo, uno de los autores del libro “La Economía Circular y el sector del agua en España: análisis jurídico-económico” y que ha sido presentado este jueves en el Museo del Agua de Alicante en un acto organizado por el Foro del Agua.

Un estudio en el que se analizan las posibilidades que ofrece esta alternativa ante un bien cada vez más escaso como es el agua. Lo que antes era un residuo, ha pasado a considerarse una nueva materia prima. En Murcia ya se reutiliza la totalidad del agua y en la ciudad de Alicante hay en marcha un proyecto de vertido cero, que permitiría aprovechar del orden de treinta hectómetros cúbicos para los próximos dos o tres años, aseguró a este diario Melgarejo. Los otros dos autores son María Inmaculada López y Andrés Molina.

“A pesar de que en España estamos muy avanzados en reutilización de agua, tenemos una experiencia amplia y somos una potencia tecnológica a nivel mundial, todavía contamos con mucho margen de crecimiento”, explicó Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua. Teniendo en cuenta la situación actual, “debemos centrar una buena parte de nuestros esfuerzos en aumentar la disponibilidad de agua a través de estos sistemas, dado que la situación de sequía que estamos viviendo ahora no va a ser excepcional, sino algo a lo que nos tenemos que acostumbrar para el futuro”, añade. En el acto estuvo también el presidente del Foro, Francisco Lombardo.

Nuevas materias primas

Según explicó Melgarejo, esta reutilización del agua no sólo pasa por la reutilización de ese recurso tras eliminar los contaminantes que lleva, sino también por otros recursos. Agua, fangos, nutrientes y biogas. En el caso de los fangos, su uso se limitaría sólo al abono para la mejora de los cultivos, sino para resolver problemas de carácter ambiental como puede ser en la provincia de Alicante para resolver problemas de impacto ambiental y paisajístico producido por las canteras. Melgarejo aseguró que el biogas también podría ser empleado no solo para abastecer a la propia planta depuradora, sino también para exportarlo a otras instalaciones. En España, aproximadamente el 39% del biogas que se produce en las plantas se reutiliza en los propios procesos de depuración y regeneración de las aguas. Por último, de los lodos de las depuradoras se obtienen también nutrientes para su uso en el sector agrario como el fósforo, el nitrato, el magnesio, que son nutrientes que pueden ser utilizados en el sector agrario con el nombre de estruvita.

Aunque la legislación española no contempla el destinar el agua reciclada al consumo humano, opina Melgarejo que es una cuestión de mentalidad y que ese agua, con los procedimientos químicos adecuados, podría ser embotellada y servirse en los restaurantes. "Hay ejemplos a escala internacional, como en Singapur (el 34% del agua que consumen es de reutilización), en Tejas por decir lugares que no son sospechosos de pertenecer al tercer mundo o en California", explicó. "Es una cuestión preventiva para evitar riesgos sanitarios", apostilló. Otro de los autores del libro, Andrés Molina, añade que "en nuestro país no es necesario destinar ese agua al consumo humano. "El consumo agrícola está en torno al 80% del total y el urbano representa alrededor del 12%", indicó, pero hay usos que no son necesariamente el consumo humano que generan menos situaciones de riesgo.

Usos

Melgarejo señaló que el agua reutilizada no necesariamente tiene un uso agrícola, que supone el 69%." Puede haber un uso ambiental por ejemplo la depuradora de Pinedo en Valencia alimentan en buena medida a la Albufera o las aguas regeneradas por el Canal de Isabel II en Madrid, que tienen valores para devolverlo al medio natural y hablamos de unos valores de 100 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas". En el caso de Alicante , aseguró que la ciudad cuenta con una doble red de agua regenerada, "para los jardines, el parque de la Ereta y las plazas y jardines públicos que se abastecen de estos recursos", que suponen el 18% del uso. Este recurso que se emplea en los baldeos de las calles (el 2%) , o en el caso de la industria para la refrigeración (17,4%). La publicación señala que con los tratamientos actuales, el agua regenerada tiene calidad suficiente para su uso en agricultura, lo que permite liberar recursos para el abastecimiento, mediante el intercambio con los regantes, y reservar el agua potable para usos domésticos.

Sobre el uso de las desaladoras como alternativa a la falta de recursos hídricos, otra de las autores del libro, María Inmaculada López, aseguró que "se trata de procesos complementarios. No existe un modelo único de abastecimiento o de recuperación de suministro de agua. En este escenario de escasez se necesitan todos los recursos disponibles. Hay que insistir en la reutilización pero dentro de un modelo integral que contemple todos los posibles suministros".

Trasvase Tajo-Segura

Los autores del libro también han firmado los informes periciales en los que se han apoyado algunos de los recursos judiciales contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. A preguntas de este diario Melgarejo incidió en algunos de los efectos que podría tener para la provincia de Alicante. "Si los recursos en el Supremo no fructifican y va hacia adelante el aumento del caudal ecológico, en 2027 tendremos una merma de agua de 105 hectómetros cúbicos, es el equivalente al volumen de 105 campos de fútbol repletos de agua hasta arriba al año. Esto significa que un valor de pérdida patrimonial de 5.600 millones de euros para esta provincia, más de 27.000 hectáreas que se dejarían de regar y más de 16.000 empleos que se perderían como consecuencia de esa decisión arbitraria del Gobierno de la nación".

Incumplimiento de la normativa

Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector de aguas regeneradas son los retrasos en adaptar la normativa española a las directivas europeas que estarán plenamente vigentes a partir del próximo 26 de junio. "Hay una parte importante de lo que establece que, a fecha de hoy, todavía no se ha implementado. Como los planes de gestión de riesgos, que deben tener todas las instalaciones y a la actualización de las concesiones", explicó Andrés Molina a este diario. El reglamento se aprobó en 2020 y durante estos años el Gobierno debería haber desarrollado su aplicación. "El Reglamento será plenamente aplicable y exigirá que todas las instalaciones tengan un plan de gestión de riesgos y por el momento esos planes no se han elaborado y por lo tanto podemos tener una situación de posible incumplimiento del reglamento comunitario", dijo, incumplimientos que podrían suponer incluso sanciones.