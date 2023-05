El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha visitado este miércoles la provincia de Alicante para reivindicar el papel de su formación en materia educativa y anunciar nuevas inversiones en caso de reeditar un tercer Botànic.

Baldoví, acompañado de la consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha participado en sendos actos en Elche y Alicante para poner en valor las infraestructuras educativas impulsadas por la coalición valencianista, anunciar nuevas obras en la provincia y señalar al Partido Popular por, entre otras cuestiones, bloquear el Plan Edificant.

El cabeza de lista de la formación se ha mostrado tajante contra el alcaldable de Alicante, Luis Barcala, y su adversario en la carrera hacia la Generalitat Carlos Mazón (también concejal de la capital de la provincia) al asegurar que la ciudadanía «no merece un presidente que comete la indecencia de permitir que niños y niñas que podrían estar en unas buenas instalaciones estén en peores condiciones». Algo que para Baldoví demuestra «la catadura moral de determinados políticos del Partido Popular».

Según el valenciano, lo que pretende la derecha no es otra cosa que «desmantelar» la educación pública. Un problema que solo tiene una solución: «que el PP se vaya fuera, para que todos los niños y niñas de Alicante tengan las mismas condiciones».

En la misma línea se ha pronunciado la consellera de Educación, Raquel Tamarit, que ha anunciado que, de repetirse el Gobierno del Botànic, el objetivo de su formación es llegar a 100 colegios incluidos en el Plan Edificant, lo que supondría nuevas obras en Alicante, más allá de las cinco escuelas todavía pendientes.

En este sentido, Tamarit ha señalado que su agrupación «siempre ha querido dar la cara y nos hemos reunido un montón de veces con las comunidades educativas para explicar lo que estaba pasando» pero, lo que se ha vivido en la ciudad de Alicante «no lo habíamos visto en ningún otro lugar». La consellera ha acusado directamente al gobierno municipal del PP de que su actitud de «bloqueo» contra las políticas del Botànic «no perjudica a la consellera ni a Compromís, sino a los niños y niñas que van a escuelas públicas», una estrategia política por la que Tamarit no se explica «todas las obras prometidas por Carlos Mazón» cuando el último Gobierno autonómico del PP solo destinó 50 millones de euros a la construcción de centros mientras que en los últimos cuatro años del Gobierno de izquierdas la inversión supera los 540 millones.

«Ataque a la pública»

En el terreno municipal, el candidato a la Alcaldía de Compromís, Rafa Mas, ha destacado que la educación pública de Alicante «ha sido atacada desde el minuto uno por el gobierno del Partido Popular» con el objetivo de desplazar al alumnado hacia los centros concertados y privados.

La prueba, según Mas, es que «se ha boicoteado el Plan Edificant, no ha cedido suelo a la Generalitat la hora de construir, no se ha podido retirar el amianto a tiempo porque no se ha retirado a los conserjes...» Por todo ello, el concejal sostiene que es imprescindible buscar soluciones en la capital de la provincia ante un modelo que busca «hundir la educación pública».

Mas ha incidido una vez más en que, de producirse un cambio de colores políticos en el Ayuntamiento alicantino, la prioridad de su agrupación pasará por «desatascar algo tan necesario como el Plan Edificant» que debería servir para «ampliar, construir y mejorar» los colegios de Alicante.

Además, Compromís también ha responsabilizado directamente al PP del retraso en las obras del colegio la Almadraba y el nuevo conservatorio de la ciudad. Dos proyectos que "ya estarían en marcha" si el gobierno municipal concediese la licencia de obras solicitada por la conselleria, según la coalición valencianista.