Nadar o bañarse en el interior del puerto de Alicante o cualquier recinto portuario está prohibido por Ley. Hace tiempo ya hubo un caso de un tiktoker alicantino que para ganar seguidores se lanzó al agua.

En esta ocasión, ha sido un hombre quién para refrescarse ha decidido nadar en el puerto.

En el vídeo se observa como el hombre parece que se lo piensa antes de tirarse al agua, pero luego se lanza al agua muy decidido. Como se puede ver en el vídeo, el señor se expone a ser arrollado por un barco que en ese momento pasaba por allí.

Y aunque esta vez no hay que lamentar heridos, cabe recordar que que los puertos son centros de trabajo y no piscinas al aire libre y que no está permitido el baño.