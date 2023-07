José Antonio Rovira, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Política Económica en la Universidad de Alicante, domina la gestión educativa: fue director general de Personal de 2001 a 2007 en la conselleria que dirigirá los próximos 4 años; y director territorial de Educación en Alicante en 2013 y 2014. También tendrá que encargarse de Universidades y Empleo. Nada más tomar posesión avanzó la reforma de la Ley de Plurilingüismo y la recuperación de competencias para la Inspección educativa.

Un momento complicado para gestionar universidades...

Sé que las universidades han tenido algunos problemas con el plan de financiación, que está un poco en el aire. Vamos a abordarlo viendo desde un punto de vista presupuestario en qué situación estamos. Habrá que sentarse, ver las necesidades, estudiarlo y negociar.

La necesidad de un plan económico es algo en lo que están de acuerdo los rectores de Alicante y Elche pese a sus diferencias por los nuevos estudios.

Han tenido unos roces porque el Botànic ha tomado unas decisiones que parece que no han gustado a una de las partes. Trataremos de reconducir estas cosas. No es bueno que las universidades estén enfrentadas. Tienen que ir una al lado de la otra y sobre todo tratar de ser lo más complementarias posible. Al final habrá que sentarse y dialogar, y con voluntad por todas las partes llegar a acuerdos.

El principal roce es la recuperación de los estudios de Medicina en Alicante el próximo curso. ¿Hay alumnado para tener dos facultades de Medicina funcionando sin problema en la provincia?

A priori parece que por la demanda de estudios sí que hay alumnado para tener facultad en Alicante y Elche. Hay mucha demanda por parte de los alumnos para acceder a estudios universitarios sanitarios tanto de Medicina como de Enfermería. Yo creo que la Administración debe y tiene que atender las peticiones si hay demanda. Además el mercado de trabajo y el mercado sanitario necesitan profesionales.

¿Entiende el malestar de la UMH tras el rechazo a que impartan Enfermería?

Eso que ha hecho el Botànic sorprende un poco, que haya autorizado Medicina en Alicante y no haya autorizado Enfermería en la UMH. Parece que el Botànic y Ximo Puig tienen parte de culpa en provocar ese enfrentamiento. Le da una cosa a uno y al otro que pide algo que cuesta mucho menos no se la da. A priori no parece eso muy ecuánime.

¿Significa que valorarán darle Enfermería a Elche?

Si la UMH sigue pidiendo Enfermería por supuesto lo estudiaremos, como haremos con todas las peticiones que haya y más en un área como la sanitaria donde hay una demanda social muy importante de estudios y con un alto índice de empleabilidad. El dinero público lo tenemos que destinar a áreas donde dé frutos, y la sanitaria quizá sea ahora, junto con las ingenierías, una de las que tiene más. Las universidades no pueden convertirse en fábricas de desempleados. Es bueno que las áreas sanitarias se desarrollen, además hay necesidad de personal sanitario.

¿Qué planes tiene para la FP, que tiene lista de espera en algunas ramas?

Hay demanda en algunos ciclos con un alto índice de empleabilidad pero no encuentran docentes porque a un profesor, a lo mejor de Informática, que va a impartir clases en Castellano e Inglés básicamente, le están exigiendo un requisito lingüístico bárbaro. Eso lo vamos a abordar. Tiene sentido pedir como requisito el conocimiento del Valenciano a un maestro pero a lo mejor no es necesario para un profesor de Informática que básicamente va a trabajar en Inglés. Podríamos ampliar el número de ciclos. Si los empresarios están demandando ciertas profesiones debemos hacer un esfuerzo inversor en formar en esas profesiones, y a lo mejor hay otras especialidades que no tienen tanta demanda con las que quizás se está haciendo un esfuerzo excesivo. Hay que unir educación, formación profesional y universidades con empleo. Una cadena, por eso es la conselleria del futuro.

En materia educativa, ha dicho que la Inspección recuperará competencias. ¿Cuáles?

La Inspección educativa debe determinar las plantillas de los centros y esas funciones se las habían quitado. La Inspección debe supervisar el sistema educativo desde un punto de vista profesional, en absoluto político e ideológico, porque son, digamos, el rango más alto de los docentes y son los que deben coordinar esas políticas. Hay un problema, las fechas en las que estamos. Agosto en Educación es de poca actividad y tenemos ahí el inicio de curso, que espero que los anteriores dirigentes de la Conselleria lo tengan preparado perfectamente. Confío en que el primer día de clase todos los docentes estén en su lugar de trabajo. Aunque el proceso de escolarización de este año ya está realizado, vamos a proponer las medidas necesarias para volver al distrito único escolar en todas las ciudades. Nuestro punto de vista es que quienes han de decidir qué tipo de educación deben tener los hijos son los padres y no la administración. En la cuestión educativa creemos en la libertad de los padres para elegir, ese va a ser el eje que nos lleve a todas las decisiones.

Sindicatos, federaciones de padres y asociaciones de directores piden que se mantenga el plan Edificant. ¿Qué van a hacer?

Lo que ha hecho la Administración hasta ahora con el Plan Edificant es desplazar la responsabilidad en la construcción de centros escolares a los ayuntamientos. Que adelanten el dinero y sea luego la Conselleria la que poco a poco se lo devuelva. Debería ser la Generalitat la que construyera esos centros. Habrá que ver las disponibilidades presupuestarias que tenemos. Parece que los primeros informes de la situación económica en que nos deja el Botànic la Generalitat no son muy halagüeños pero vamos a estudiarlo. Si los ayuntamientos, que están colaborando en desarrollar competencias autonómicas de construcción de centros, quieren seguir colaborando, nosotros encantados.

¿Puede ser que se vuelva a una empresa pública para construir colegios tipo Ciegsa? (acabó en los tribunales por un agujero millonario en sobrecostes)

No apostamos inicialmente por eso. Al Partido Popular las empresas públicas no nos gustan, vamos a reducir su número en la Administración a la que, tal y como se ha comprometido el presidente Mazón, no queremos engordar más sino quitar un poco de grasa.

Pero esa empresa la creó el PP...

Esa empresa se creó en un momento en que la tramitación de los proyectos y las contrataciones en la Conselleria eran muy lentas. Se creó una empresa pública para agilizar esos procesos porque la voluntad del PP era construir rápidamente unas infraestructuras que no estaban hechas. Todos aquellos centros en desarrollo de la entonces vigente LOGSE los hizo el Partido Popular. Realmente en los 8 años del Botànic apenas se ha hecho nada. Si luego en esa empresa algunas personas han cometido alguna irregularidad, que se les juzgue y si han metido la mano en la caja, que no lo sé, que vayan a la cárcel. Lo tendrán que determinar los jueces.

Otra petición sindical es que haya menos alumnos por aula...

Parece que no se haya hecho nada en estos 8 años, pero no he visto manifestaciones sindicales ni de padres ni de asociaciones. No he visto absolutamente nada, todo funcionaba perfectamente. Cuando empezaba el curso, ningún año hacía calor en las aulas, parece, no he visto ninguna protesta ni sacar a los niños al patio y cosas así. Ya veremos este año qué pasa, debería ser igual. El Botànic ha gobernado ocho años esta Comunidad, estudiaremos lo que han hecho, si han hecho algo. Si no, haremos las cosas en orden, adecuadamente, como las hicimos en su momento, porque la infraestructura escolar que existe en esta Comunidad básicamente es la que hizo el PP.

También se demanda mantener el decreto de plantillas, que se acaba de firmar (creación de 1.500 plazas docentes en la provincia).

Vamos a estudiarlo porque parece que ese decreto lo han aprobado deprisa y corriendo, sin los informes oportunos y sin ellos no sabemos si hay algún gato encerrado. A mí las cosas que un gobierno hace cuando ha perdido las elecciones me hacen preocuparme. A priori parece que quieras ponerle una bomba al que viene.

¿Y en cuanto a los interinos?

Ahí se ha hecho un proceso de estabilización, que está aún en marcha. Vamos a ver los resultados pero siempre he pensado que la mejor forma es que haya todos los años una oferta de empleo adecuada de Primaria, Secundaria y otras especialidades, un sistema ordinario de oposiciones. La plantilla de profesores tiene que ser la necesaria.

¿Le preocupa la salud mental en el alumnado?

Es un tema que nos preocupa mucho y cuando uno no es experto hay que rodearse de personas que sepan de estas cuestiones. El día de la toma de posesión el conseller de Sanidad y yo estuvimos hablamos de esta cuestión. Hay psicólogos en los centros y quiero ver la plantilla para mejorar. Vamos a ir de la mano Sanidad y Educación, estudiar conjuntamente los recursos, ver que se necesita y reforzar. Es el objetivo.