Más buena voluntad que determinación. Así podría resumirse la postura del equipo de gobierno municipal del Partido Popular ante las deficiencias y peticiones que la Intervención municipal ha realizado en los informes y documentos que acompañan a la presentación de las cuentas de 2022.

El alcalde en funciones y portavoz del Ejecutivo Local, Manuel Villar, reconoció que la falta de recursos humanos expuesta y reiterada por el interventor es una situación generalizada en el consistorio alicantino. «Tenemos un problema. Si hablas con cualquiera de los regidores, falta gente en todas las concejalías», aseguró el edil a preguntas de este diario.

No obstante, Villar no aportó soluciones, ni a corto ni a medio plazo, porque, según sus palabras: «Tampoco podemos convertir Alicante en 300.000 funcionarios. Si que es cierto que a todos nos falta personal y desde Recursos Humanos se intenta atender a las máximas prioridades». El motivo que expuso es que «no es tan sencillo mover personal en un ayuntamiento como el de Alicante, pero me consta que la petición del Interventor y de cualquier otra concejalía se intenta resolver de la manera más ágil».

En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, el concejal popular puso de relieve que «el Ayuntamiento destina un tercio de su presupuesto a personal. No se puede incrementar plantilla por normativa y se intenta siempre cubrir las máximas necesidades».

En este sentido, sus declaraciones dejaron a las claras que el consistorio tiene capacidades limitadas para ampliar la plantilla. Esto supondrá que las reiteradas llamadas de apoyo de la intervención no podrán ser atendidas. Así las cuestiones «técnicamente deficientes» se podrían repetir en las próximas cuentas.

Inventarios desfasados

De los puntos señalados como críticos por la oposición y recogidos en los informes municipales, Villar sólo admitió que el gobierno local ya está trabajando en el Plan Estratégico de Subvenciones. «La idea es que esté el próximo año. Es una cosa que nos preocupa», subrayó.

Respecto a la falta de inventarios actualizados en materia de inmovilizado material y patrimonio, el portavoz se limitó a indicar que «no podía contestar» para a continuación asegurar que «si es una petición del interventor, hay que tenerlo en cuenta».

En la misma línea, marcó la previsible celebración del consorcio de la televisión pública. El organismo autónomo que controla mayoritariamente el consistorio alicantino, dio a conocer unos números que carecen de la aprobación de su órgano rector y, por lo tanto, incumplen la norma. La cuenta general de 2022 se encuentra en exposición pública.