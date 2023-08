El Ayuntamiento de Alicante ya ha hecho las suyas con las cuentas de 2022 y el resultado es que la actividad que requiere un mayor coste es la Policía Local. Concretamente, 35.756.929,47 euros, es decir, el 14,36% de un total de 249 millones de euros, que es la cantidad que los alicantinos invirtieron en atender 38 de las principales actuaciones (se puede ver listado en la tabla anexa).

En la relación de gastos se incluyen conceptos como el personal, la adquisición de bienes, los tributos, los costes financieros, otros servicios y las transferencias.

Esas sumas sitúan a la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» como la segunda actividad de mayor impacto en las arcas. Los 31.482.248,77 millones representan el 12,64%. Así estas dos actividades se comen una cuarta parte del presupuesto.

En el ranking, le siguen limpieza viaria, transporte urbano y recogida de residuos. Los tres por encima de los 19 millones cada uno. A partir de este «top» cinco la temática tiene que ver mucho con las infraestructuras y su mantenimiento. Es el caso de los centros educativos que pegaron un bocado de 12 millones, al igual que hicieron los bomberos y, en menor medida, los parques públicos.

Fuera de ese ámbito y en décimo lugar, está la actividad de promoción turística con 7,9 millones. Dentro de este punto, son los «costes de transferencias» como pagos a ferias, campañas de publicidad y otros los que suponen el 78% de los gastos.

Para saber el coste real, también se tienen en cuenta los ingresos. De las 38 áreas, sólo 13 implican algún tipo de ingreso para el erario público. Entra en juego, pues, las grandes contratas, tasas y ordenanzas.

En el primer escalón, está la recogida de residuos. A los residentes en Alicante, les cuesta 12,6 millones el servicio. El resultado procede de a los gastos de 19 millones restarle los 6,6 millones por ingresos.

La segunda fuente de ingresos fue la Policía Local con 3,9 millones de euros. Tiene su lógica porque no solo se trata de las multas por tráfico, sino de las sanciones aparejadas a otras cuestiones.

Por encima de un millón, está el tratamiento de residuos, por el que se percibió 1,8 millones; la gestión de los residuos sólidos urbanos (1,2 millones) y todo lo relacionado con el urbanismo (1,2 millones).

Otras cuestiones a destacar están en servicios que tradicionalmente se pueden entender básicos. En este apartado, se localiza el alumbrado público con un gasto de 7 millones. Las emergencias (bomberos) con 12 millones de gasto y 103.050,77 euros de ingresos. También se reflejan los mercados de abastos, los cuales implican una inversión de 1,9 millones y donde los placeros inyectan 313.830,86 euros. El saldo final 1,6 millones.

En otro ámbito como el social, están áreas como educación, cultura, deporte y vivienda pública. Por cantidades, se observa que las fiestas representan mayor gasto que el deporte o las soluciones habitacionales, si se acota el dato a las infraestructuras. Otra cuestión es la promoción que como ocurre en el turismo redibuja el panorama. En este aspecto, la cultura (7 millones) está muy por encima del deporte (1,9).

En clave testimonial, la salubridad pública y la participación ciudadana.

No obstante, qué hay de la rentabilidad si bien hay que dejar claro que todas estas cifras son datos meramente económicos sobre los que no se aplican ninguna interpretación o porcentaje correctivo. En este caso, las cuentas de 2022 sitúan en primer lugar la «protección y gestión del patrimonio». El coste municipal fue de 788.818,14 euros, pero se ingresó 641.447 euros, lo que deja una cobertura del 81%.

Para sorpresa o no, la segunda actividad es el cementerio. Resulta que el saldo es de 752.405,11 euros frente a 441.637 euros. La cobertura pues queda en un 57%. Le sigue con un 37% los tres apartados relacionados con los residuos. Las tasas y los ingresos que recibimos por albergar basura de otros municipios compensan el alto coste de este servicio.

Las otras actividades que producen ingresos son la citada salubridad pública y las instalaciones deportivas.

Otra de las preguntas que cabe hacerse es qué ha cambiado respecto a 2021. Pues según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Alicante al Ministerio de Hacienda, sí hubo ligeras modificaciones; no obstante, el primero siguió siendo la Policía Local con más de 34,8 millones.

Después el ranking se modifica puntualmente. Por orden, le siguen «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» (34,8 millones), transporte colectivo urbano de viajeros (24 millones), limpieza viaria (23 millones), recogida de residuos (19 millones), prevención y extinción de incendios (17 millones), parque público (16 millones) y alcantarillado (11 millones.

La relación de importes marca como destacada la diferencia de 3,4 millones respecto a evaluación social. Este apartado ha estado ligado en este ejercicio a la polémica por la devolución de ayudas al Consell. Esta semana, la Junta de Gobierno aprobó una nueva minoración de una subvención en vivienda para colectivos vulnerables. Era la quinta ocasión en que el consistorio se veía obligado a devolver dinero en el ámbito social. La falta de planificación según la oposición y la rigidez de las bases, de acuerdo con el criterio del gobierno popular, han llevado a una situación que procede de anualidades anteriores.

También llama la atención que hace dos años se refleje el concepto de alcantarillado y en 2022, no aparezca en la relación de gastos municipales.

Por el contrario y en positivo, cabe citar la reducción en los gastos de alumbrado público, donde se bajaron de los 11,3 millones a los 7,9 millones en 2022. Es una cuestión reseñable, aunque el informe no detalla el precio del kilovatio hora. En la retina, está la escalada precios que se vivió y como, además de en los hogares, la factura se vio castigada.

En la memoria de las cuentas, hay un documento que no está ni firmado ni sellado por ningún departamento municipal, pero que se incluyó en la comisión especial de cuentas y que recogía el coste de la actividad dividida por la población de la ciudad.

Así la media, calificada como «valor indicador», da como resultado que el gasto por habitante de la Policía es de 105,61 euros; bomberos a 37,76 euros; tráfico a 31,30 euros; protección civil a 1,22 euros y el transporte colectivo a 1,29 euros, además de la citada limpieza viaria.

El equipo de gobierno de Alicante presentó esta semana las cuentas de 2022 sin adjuntar el denominado informe de eficiencia en los gastos municipales. Intervención advirtió que sin el programa informático de contabilidad analítica y sin personal era llanamente imposible. En su lugar, se presentaron una memoria sin firmar y unos folios sin membrete con el coste de los gastos.

La portavoz socialista Ana Barceló denunció el hecho y advirtió de los problemas que pueden acarrear el cumplimiento de una información fijada en la ley. «Lo que ha presentado el gobierno del PP es una vergüenza», llegó a decir. Y es que los folios venían con una relación de costes, pero ni rastro de los indicadores de eficiencia, salvo de una división por número de habitantes de cinco áreas.

Los datos para saber si se paga mucho, poco o como la media los fijó el Ministerio de Hacienda a través de una resolución publicada en BOE en el mes de julio de 2015. Son cuestiones como los puntos de luz y la potencia para estimar si el gasto de la iluminación de la ciudad es eficiente. O por ejemplo, para el mayor gasto de la ciudad de Alicante que es la Policia Local debería incluirs el número de efectivos y el de vehículos adscritos al servicio. Y así sucesivamente con otras actuaciones.

La denuncia de la oposición se fundamenta en la reciente realidad y en el hecho de que las cuentas generales colgadas en el portal de Transparencia como información pública aparece también sin estos informes. De hecho, las últimas cuentas generales (2020) reflejan la instancia pero las casillas están vacías. Desde la página 1.137 a la 1.149 no hay datos sobre los costes de los servicios.

Pero si no se incluye esta información, ¿por qué no consta sanción por parte de Hacienda? Pues sencillamente, porque lo que no consta en la propia web municipal ni en la documentación que se entrega a los grupos municipales de la oposición sí aparece en la página del Ministerio de Hacienda a la que las administraciones (locales y autonómicas) remiten la información. De hecho la relación se remonta a años atrás, así aunque no figuren los documentos analíticos sí está el pormenorizado de los indicadores precisos para conocer la progresión o retroceso.