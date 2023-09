El 4 de octubre la ciudad de Alicante se convertirá en el epicentro de Inteligencia Artificial en Europa con el II Forum Europeo: Impactos, Retos y Desafíos de la IA para el avance de la humanidad. La última versión de este evento multitudinario sobre inteligencia artificial aspira a superar la asistencia récord del año pasado, cuando atrajo a más de 600 asistentes presenciales, llenando por completo el Auditorio Europa de la EUIPO. Se registraron miles de espectadores en tiempo real a través de la plataforma Youtube desde diversas naciones, y generó una considerable repercusión en las redes sociales.

Para esta edición, se ha seleccionado como lugar de celebración el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA, donde pexpertos de la talla de Ricardo Baeza, director de Investigación en el Instituto de IA Experiencial de Northeastern University, Silicon Valle y vicepresidente de Yahoo Labs; Ariadna Font, creadora del área de ética algorítmica de Twitter, fundadora de Meta y exdirectivaen IBM o Chema Alonso, CDO de Telefónica, no dejarán a nadie indiferente.

Y es que INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Encuentros NOW y ELLIS Alicante celebran la segunda edición del Forum Europeo de Inteligencia Artificial que promete ser un punto de encuentro esencial para expertos, científicos, empresarios y entusiastas de la IA. En esta edición, el congreso se centrará en los impactos, retos y desafíos de esta tecnología en la sociedad.

El evento se desarrollará con el formato creativo, innovador, disruptivo, divertido y participativo que caracteriza a los Encuentros NOW. Sin duda, es una oportunidad única para conocer las más novedosas técnicas en IA explicadas por conferenciantes expertos en esta disciplina. Desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde pasarán por el ADDA ponentes de destacado prestigio, se ha preparado un completo programa que abordará los hallazgos más relevantes del último año, para poner la IA al servicio de las personas. Para abrir el congreso, Ricardo Baeza, ofrecerá una conferencia magistral.

Seguidamente, la primera sesión se centrará en la creatividad de la IA generativa y su impacto en la sociedad de la mano de Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis Alicante y vicepresidenta Ellis Europa; Javier Ideami, coFounder of The Geniverse junto con Sergi Sagás, CIO y miembro del consejo directivo de Hyperreal. Manuel Bonilla, presidente Encuentros NOW, moderará esta primera mesa de debate.

La jornada matinal transcurrirá con el mismo formato, tratando temáticas como la revolución en el ámbito empresarial con José Ángel López Mayoralas, enterprise strategist at CISCO Europa; Javier Mira, CEO de Facephi; Montse Guardia, presidenta del Consejo Social Universitario Pol. Cataluña y Jesús Ruiz, CEO de Mindden.

Asimismo, los ponentes Miguel Camacho, coordinador de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad del Consejo de Estado; Casimiro Nevado, inspector jefe, experto en ciberinteligencia de la Policía Nacional pondrán el foco en los desafíos de gobernanza, ciberinteligencia y cibercrimen.

Además, también se abordarán los retos mundiales que la IA enfrenta en cuestiones cruciales como el agua, la energía y la sostenibilidad, destacando el potencial de esta tecnología para tratar problemas apremiantes de la sociedad actual.

En esta sesión, moderada por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, participarán Manuel Letouze, co-founder y director Data-Pop Alliance; Manu Cermeron, CEO de Veolia y Manuel Palomar, director de CENID. Seguidamente, otra de las personalidades destacadas, Chema Alonso, dará una conferencia magistral previa al cóctel solidario propuesto en el evento. Dentro de la zona del cóctel se podrá asistir a los side events, y participar en un taller de inicio rápido sobre ChatGPT para empresas.

La IA en la gastronomía

La tarde continuará con debates sobre el valor de la IA en el sector gastronómico y la alimentación, examinando cómo la tecnología puede innovar en la industria culinaria. Olga Blanco Poves, vicepresidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Irlanda; Jacob Torreblanca, mejor pastelero de España y CEO de la Escuela Torreblanca; Paco Torreblanca, mejor pastelero del mundo; Susi Diaz, chef innovadora de referencia mundial y fundadora de La Finca, y Raúl Martín, CEO KMzeroHub, serán algunos de los ponentes.

En esta misma línea, los participantes Cristóbal Belda Iniesta, director general del Instituto de Investigación Carlos III; Andrea Bernabeu, directora médica de Instituto Bernabeu, co fundadora primera de la unidad mundial de IA en medicina reproductiva junto con Javier García Martínez, presidente de la Unión Mundial de Química explorarán el potencial de la IA en la investigación y la ciencia.

La última sesión correrá a cargo de Teresa Alarcos, presidenta de W Startups y Patricia Pastor, CEO de GP Next Tier Venture, quienes mostrarán casos de éxito de emprendimiento que han llevado a cabo proyectos innovadores con IA a nivel mundial. Del mismo modo, Antonio González Barros, presidente y cofundador grupo Intercom, con casos de éxito como Softonic, Infojobs, entre otros, se encargará da impartir tips de emprendimiento.

Y, para finalizar esta segunda edición del Forum Europeo, la conferencia magistral de cierre la llevará a cabo Ariadna Font, creadora del área de ética algorítmica de Twitter y fundadora de Meta, con una destacada trayectoria en IBM.

Propósito solidario

Si el año pasado se puso en valor y se reivindicó más inversión en investigación para el avance de enfermedades neurodegenerativas como la ELA, entre otras, el II Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, dará visibilidad a la necesidad de apoyar a niños y niñas en países en vías de desarrollo, como Uganda y, además, a través de un crowdfunding en el cóctel solidario de la mano de la ONG alicantina Rafiki apoyar en el reto de la construcción de un internado para que puedan estudiar y salir de la pobreza extrema.

Gran respaldo

El Congreso 2022 contó con un gran respaldo empresarial, universitario, científico y social nacional e internacional, con la asistencia de más de diez universidades, parques científicos, patronos y presidentes de patronales empresariales. Por ejemplo, la Asociación de la Empresa Familiar (AEFA), la Asociación de Empresarias y Directivas (AEPA), el lobby económico (INECA), la Fundación Lab Comunitat Valenciana, El Círculo de Directivos, AlicanTEC, la patronal tecnológica murciana TIMUR, o LANZADERA (la aceleradora de Juan Roig), entre otros muchos patrocinadores y colaboradores.

«La IA no es una tecnología aislada, estamos ante una revolución transversal que afectará a todos los ámbitos »

Manuel Bonilla, presidente de Encuentros Now

Pregunta: ¿Qué balance hace sobre el Congreso 2022 «I Forum Europeo de IA»?

Desde el punto de vista del contenido el nivel fue de excelencia internacional, por ejemplo, Lama Nachman que trabajó mano a mano con Stephen Hawking con IA. La convocatoria no pudo ser mejor, se colgó el cartel de completo días antes y desde el propósito social muy necesario, cumpliendo el reto de poner en valor la importancia de más inversión en investigación e innovación para enfermedades neurodegenerativas como la ELA.

P: El tema de la pasada edición fue la aplicación de la IA en la salud y bienestar de las personas ¿Por qué se ha elegido para el congreso II Forum Europeo de IA la temática sobre impactos, retos y desafíos de la IA para el avance la humanidad?

La Inteligencia Artificial es una tecnología que, de forma disruptiva, ya ha entrado de una u otra forma en nuestras vidas, en todos los hogares. Y su impacto en las personas y en la humanidad crecerá exponencialmente en los próximos años. No estamos ante una tecnología que afecta a un sólo sector. Estamos ante una revolución transversal que afectará a todos los ámbitos.

Por ello, hemos considerado que era necesario, holísticamente, motivar el debate, la reflexión, impulsar la formación y fomentar la colaboración, para conseguir, en equipo y entre todos, que su enorme potencial se canalice para el bien de la humanidad, y evitar lo contrario.

Este congreso se ha posicionado entre los foros de referencia mundial para plantear los retos y abordar los desafíos derivados del impacto de la IA en la sociedad.

P:¿Cuál es la importancia, en su opinión, de abordar esta temática con la finalidad de impactar en todos los sectores de la sociedad?

Personalmente estoy convencido que tanto el talento como las organizaciones de todos los sectores están abocados de forma obligada a un proceso de transformación digital y cultural. Ningún sector está exento de ello. Toda tecnología e innovación, especialmente las disruptivas, deben ser un medio, una herramienta, y no un fin en sí mismo y, además deben aportar valor a las organizaciones, siempre, situando a las personas como máxima prioridad. Planteamos el congreso con el objetivo de mostrar cómo la IA puede aportar valor a cualquier sector, público o privado, tanto a organizaciones como a personas, y además que se vea de forma clara, tangible y pragmática. Por eso dos palabras serán clave durante todo el congreso; los valores y la hibridación.

Creo firmemente que la inteligencia artificial será protagonista en la transformación digital del mundo, y no debe alejarnos de nuestros valores humanos. Además, la IA no puede plantearse de forma aislada, el éxito de su implementación dependerá de cómo se combina, hibrida y fusiona tanto con otras tecnologías e innovaciones disruptivas (robótica, IoT, nanotecnología, Metaverso, …) como con las no tan disruptivas; y, especialmente con el talento y con el know how humano.

P: ¿Qué tendencias o novedades reseñables sobre IA se van a presentar en el congreso?

Muchas. El programa es de lujo. Sin hacer «spoiler» y puesto que Nuria Oliver ya lo comenta en su entrevista. Gracias a las personas expertas, empresas y organismos de referencia mundial, que hemos invitado, conoceremos los temas más vanguardistas y su aplicación. Explicarán qué son la IA Generativa, Gemelos Digitales, Avatares o Deepfakes, hablarán de los hitos actuales en el ámbito científico e investigador, detallarán los avances en ciberinteligencia, ciberseguridad, hacking y cibercrimen.

Nos contarán qué se está debatiendo actualmente en los organismos internacionales en temas de ética, transparencia y regulación. También iniciativas en el ámbito de la energía, sostenibilidad y ODS. Incluso en sectores como la alimentación, el turismo, los puertos, la banca o la industria, entre otros. Para ello, además de las conferencias y debates habrá demos reales, talleres formativos y thinktanks.

Si el año pasado fue Lama Nachman la galardonada del congreso, este año también se reconocerá la excelencia a una persona emprendedora e innovadora de impacto internacional, así como el premio a la starupt/scaleup de IA. Días antes del evento se desvelará el nombre de los premiados.

P: ¿Por qué el propósito social del congreso es sumarse al reto de la ONG Rafiki de un internado para niñas en Uganda?

Durante diez años el reto de todos los eventos impulsados por Encuentros NOW ha sido mejorar el mundo en equipo. Además de reivindicar que la IA en las empresas, organizaciones e instituciones tenga como base los valores humanos, qué mejor manera de manifestarlo que poner en valor el voluntariado y la humanidad de una ONG como Rafiki, y ayudarles en su reto de escolarizar a niñas en Uganda y sacarlas de la extrema pobreza.

Estoy seguro de que muchas llegarán a la universidad y alguna a mejorar el mundo con IA.

«El congreso tiene como objetivo hacer divulgación cientifico tecnológica para acercar la IA a la sociedad»

Nuria Oliver, directora de ELLIS Alicante

P: ¿Qué novedades vamos a poder encontrar en el congreso europeo sobre IA de esta edición?

El foco de este año es más amplio. Es sobre las oportunidades que brinda la Inteligencia Artificial para tener impacto social positivo en multitud de ámbitos entonces, yo creo que una de las novedades es la oportunidad de escuchar sobre el uso de la IA para el bien social.

También vamos a tratar los retos regulatorios y legales que conlleva, siendo un tema muy relevante hoy en día ya que la regulación europea de la IA fue aprobada en trámite parlamentario este año, y por eso hemos querido incorporar también una sesión. Otro tema muy interesante es la intersección entre la IA y la creatividad y la revolución que se esta produciendo ahora con lo que se conoce como IA artificial generativa, como los generadores de texto como ChatGPT o de imágenes, incluso áreas muy diversas , como el impacto del sector gastronómico, por ejemplo.

P: Precisamente, el impacto de la IA en la gastronomía es una de las asociaciones más sorprendentes del programa de este año. ¿Cómo se va a plantear esta relación?

Hay muchas posibles intersecciones, desde el uso de algoritmos de IA para crear nuevas fórmulas gastronómicas, nuevas recetas o recomendación de recetas. Hoy en día puedes comentarle a ChatGPT que te diga una receta con los ingredientes que tengas en casa. Hay muchos ámbitos de aplicación, áreas mucho más cercanas a lo que son los alimentos en sí mismos, como puede ser la invención de fórmulas para crear nuevos tipos de alimentos utilizando técnicas de IA.

P: La relación entre las empresas y la IA es cada vez más potente. ¿Cómo puede ayudar el congreso a las organizaciones a mejorar sus destrezas con las herramientas de IA disponibles?

Hay varios talleres con el objetivo de mostrar las funcionalidades que ofrece los sistemas o los chatbots, como puede ser ChatGPT, en un contexto profesional, fundamentalmente para acercar la IA al sector empresarial, mostrando las funcionalidades y las debilidades que tiene, para poder hacer un uso responsable. También habrá una exposición de Startups , que esta coordinada con el parque científico de la UA, durante el cóctel solidario, con bastante contenido formativo complementario .

Hay que tener en cuenta que nos encontramos en la cuarta revolución industrial y como el resto de revoluciones industriales esta transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad, especialmente el tejido productivo y el mercado laboral. En el corazón de esta cuarta revolución industrial se encuentra la IA como una de las disciplinas clave. La principal motivación para ELLIS Alicante para colaborar con INFORMACIÓN y Encuentros NOW en la organización de este congreso es precisamente hacer divulgación científico tecnológica, para acercar esta disciplina tan estratégica a la sociedad y de esta forma eliminar temores, y también para suscitar curiosidad y fomentar la adopción de la IA. Obviamente en un día no se puede aprender todo sobre IA, pero se puede reflexionar sobre ello para dar un primer paso hacia el descubrimiento de las oportunidades que representa la IA.

P: Con respecto al temor al uso de la IA. ¿Cómo puede ayudar el congreso a mitigar esta desconfianza?

La verdad es que el sensacionalismo que hay en las RRSS y la visión tan apocalíptica que hay sobre la IA no ayudan. Lo que queremos con este congreso es traer un poco de cordura y compartir lo que nos motiva a todos y especialmente a mí, hasta el punto de haber contribuido a crear ELLIS Alicante , con el apoyo de la Generalitat Valenciana. La organización a la que pertenezco tiene un objetivo claro, es contribuir a que el impacto social de la IA sea positivo.

Por eso, en el congreso, queremos poner en valor las oportunidades que presenta para el bien social, pero también tender sobre la mesa las limitaciones y los retos que conlleva. Como cualquier otra disciplina tiene fortalezas pero también debilidades, por eso tenemos la sesión de gobernanza y ciberseguridad. Una de las grandes líneas de investigación de ELLIS Alicante se centra en cómo abordar los retos éticos y las limitaciones actuales de la IA.

P: Precisamente la sesión sobre gobernanza y ciberseguridad es muy importante, ya que en la actualidad esta siendo uno de los grandes retos para regular la IA.

Europa ha estado adoptando una posición de liderazgo a nivel mundial, porque somos la primera región del mundo con una regulación de IA. Hay otros países que están trabajando en sus propias regulaciones como China y EEUU, pero el reglamento europeo de IA, va a ser un referente a nivel mundial.

El resto de regiones del mundo van a estar muy atentas a cómo evoluciona la regulación y sobre todo a cómo se ejecuta en términos prácticos, ya que puede servir de modelo para otras regiones de la misma manera que fue el reglamento europeo de protección de datos, el famoso GPDR.

P: En ese punto, ELLIS Alicante juega un papel fundamental porque sois un referente en Europa sobre la IA aplicada en el beneficio de las personas.

Somos la única unidad de ELLIS que ha sido creada desde cero como fundación, con una temática muy clara: investigación para la IA, ética, responsable y para el bien social. Contamos con el apoyo de la Generalitat Valenciana, ya que gracias a ellos vimos la luz. Toda nuestra línea de investigación tiene el foco en generar un impacto positivo en la sociedad y poner la IA al servicio de las personas, de una manera consciente y responsable.