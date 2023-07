La nueva edición de este congreso de inteligencia artificial espera superar el éxito de convocatoria del año pasado, que tuvo más de 600 inscritos presenciales completando el aforo del Auditorio Europa de la EUIPO, contó con miles de visualizaciones en directo a través de la plataforma Youtube desde diferentes países y tuvo un gran impacto en redes sociales. En este ejercicio, se ha elegido como ubicación del evento el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA.

Si el I Forum Europeo de Inteligencia Artificial puso el foco en el bienestar, la salud e inclusión de las personas, la temática de este segundo congreso será transversal con impacto en todos los sectores y ámbitos de la sociedad, tanto públicos como privados. Se desarrollará con el formato creativo, innovador, disruptivo, divertido y participativo que caracteriza a los Encuentros NOW, iniciativa de RSC que ha cumplido diez años y recientemente ha sido galardonada con el Premio Importante de INFORMACIÓN.

La Inteligencia Artificial (IA) es una de las herramientas más potentes al servicio de las sociedades actuales. Su presencia en todos los sectores y rincones del planeta se ha hecho absoluta en los últimos meses con la popularización de ChatGPT, convirtiéndose en uno de los temas más recurrentes en nuestro día a día.

Las dudas, el desconocimiento y el miedo que ha sentido parte de la población con la generalización de la IA, son retos a los que se enfrentan instituciones, administración y organizaciones privadas. Por ello, es importante conocer su uso real, su aplicación en los diferentes ámbitos de la sociedad y su correcto empleo como instrumento eficaz para facilitar y ayudar en el día a día de cada individuo.

Su gran potencial permite poner esta herramienta al servicio de las personas, con su aplicación en la salud o el progreso humano, generando una repercusión positiva en el entorno. De este modo, es como conciben su utilidad desde el Instituto ELLIS, el Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes. Una organización que destaca por su gran labor en innovación y aplicación de la IA, con el fin de producir un beneficio social en favor de la humanidad.

Su relevancia ha fomentado que nuevamente se celebre el II Forum Europeo de Inteligencia Artificial, un congreso que tendrá lugar el próximo 4 de octubre. En la cita, podremos disfrutar de las más novedosas técnicas en IA explicadas por conferenciantes expertos en esta disciplina. Este año, su temática será: «Impactos, riesgos y desafíos de la IA para el avance de la humanidad». Con esta premisa, los organizadores realizarán una jornada íntegramente dedicada a comentar los hallazgos más relevantes del último año, para poner la IA al servicio de las personas.

El I Forum Europeo de Inteligencia Artificial fue el canal perfecto para comunicar todos los hallazgos y novedades en la aplicación de la IA en la salud de las personas. Un encuentro celebrado en las instalaciones de la EUIPO que no dejó indiferente a nadie.

Sus organizadores, INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Encuentros NOW y ELLIS Alicante hicieron posible un evento donde se disfrutó de las últimas informaciones en materia de Inteligencia Artificial y sobre todo, permitieron compartir conocimientos con ponentes de la talla de Lama Nachman, miembro de Intel y directora del Laboratorio de computación anticipatoria investigadora; Nuria Oliver, cofundadora y directora de la Fundación ELLIS Alicante; Ana Freire, doctora en informática y directora del área académica de tecnología de la UPF Barcelona School of Management; Montse Guardia, CEO en Big Onion y presidenta Consejo Social UPC, Olga Blanco, vicepresidenta de IBM Consulting, la oncóloga e informática Aurelia Bustos o la doctora en medicina Andrea Bernabéu entre otros, que contó con la moderación del ejecutivo Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y el periodista Toni Cabot, director del Club Información. Un elenco de expertos del sector, especializados en el empleo de la IA en la salud y en beneficio de la humanidad.

Conferencias de impacto mundial

La conferencia magistral del anterior congreso fue a cargo de la mujer que devolvió la voz a Stephen Hawking con IA, Lama Nachman, ingeniería de la compañía Intel y líder del proyecto en el que comenzó a trabajar en los noventa con Hawking para diseñar un programa que permitiera convertir los pensamientos del científico en palabras. «Trabajar con Stephen fue el esfuerzo más significativo y desafiante de mi vida. Me alimentó el alma y me hizo comprender cómo la tecnología puede mejorar profundamente la vida de las personas».

También se disfrutó de proyectos tan interesantes como el de Ana Freire, que mostró su iniciativa de aplicación de la IA en la salud mental, necesaria para disminuir los casos de suicidio que se han visto en aumento tras la pandemia del covid-19. Expusieron como funcionan unos algoritmos, diseñados por ella y su equipo, capaces de detectar a través de las redes sociales posibles suicidios, y con ello, prevenirlos en función de la detección de ciertos patrones que señalen depresión o algún tipo de TCA, entre otras patologías mentales.

Este tipo de proyectos ponen al servicio de las sociedades avances tecnológicos a través de la IA que suponen dar un paso más en el progreso de la humanidad y del planeta, con una mira puesta en el futuro. La inversión y di fusión de estas iniciativas es fundamental, de esta forma, el evento contó con diferentes empresas del entorno comprometidas con la comunidad y con el entorno, que pusieron su granito de arena para hacer realidad el I Forum Europeo de Inteligencia Artificial.

Colaboradores como EUIPO, Sabadell, IMED, SHA Wellness Clinic, Distrito Digital, Gioseppo a través de la Fundación Esperanza Pertusa, CAPS Nido Educa, la Fundación Manuel Peláez, La Fundación Juan Perán, Energy Sistem, Bit2Me, Aquora, RG Arquitectura Arquitectura, el Instituto de Inteligencia Artifcial, COITIMUR, TRABEM,Torreblanca International School, Garajedoce o grupo Antón, entre otras organizaciones que, a través de su compromiso de responsabilidad social, hicieron posible el mayor encuentro sobre IA en Europa.

Gran respaldo

El Congreso 2022 contó con un gran respaldo empresarial, universitario, científico y social nacional e internacional, con la asistencia de más de diez universidades, parques científicos, patronos y presidentes de patronales empresariales. Por ejemplo, la Asociación de la Empresa Familiar (AEFA), la Asociación de Empresarias y Directivas (AEPA), el lobby económico (INECA), la Fundación Lab Comunitat Valenciana, El Círculo de Directivos, AlicanTEC, la patronal tecnológica murciana TIMUR, LANZADERA (la aceleradora de Juan Roig), la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (AVECAL), la Federación Internacional de Calzado (FICE), la Fundación Conexux Madrid-Comunitat Valenciana, Asociación Valenciana de Startups, la Asociación de Periodistas, el Colegio de Ingenieros Informáticos de Murcia, la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. También estuvieron fundaciones de Responsabilidad Social Corporativa como la de Juan Perán de Pikolinos, Manuel Peláez o Esperanza Pertusa de Gioseppo; así como de fundaciones que investigan enfermedades como ADELA CV, la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica o Cruz Roja, entre otras.

Un propósito solidario

Si el año pasado se puso en valor y se reivindicó más inversión en investigación para el avance de enfermedades neurodegenerativas como la ELA, entre otras, el II Forum Europeo de Inteligencia Artificial, dará visibilidad a la necesidad de apoyar a niños y niñas en países en vías de desarrollo, como Uganda y, además, a través de un crowdfunding en el coctel solidario de la mano de la ONG alicantina Rafiki apoyar en el reto de la construcción de un internado para que puedan estudiar y salir de la pobreza extrema. Esta organización sin ánimo de lucro realiza su labor filantrópica en Sembaule y Hoima, yenKatwe-KenzigaeIkoba, dos distritos ubicados en Uganda. Persiguen erradicar la pobreza extrema que padece la población que habita estas regiones, y proporcionarles unas condiciones dignas de vida. Desde la fundación, comprenden que la única solución para atajar el problema de inmigración en el continente africano es proporcionar una óptima calidad de vida a las personas que habitan esta tierra. De esta forma, facilitar su pleno desarrollo con todos los derechos que debe tener un ser humano.