Más dinero para mejorar el mantenimiento de las playas de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes sacar a concurso el nuevo contrato de Limpieza y Mantenimiento de Playas, que se dividirá en dos lotes: uno para garantizar las buenas condiciones de higiene y saneamiento en aseos, lavapiés, pasarelas de las playas y torres de vigilancia; y otro para el mantenimiento, instalación y reparación de infraestructuras como aparatos de gimnasia, puntos accesibles, juegos infantiles y aseos.

El servicio se prestará, en el caso de la limpieza, los siete días de la semana por seis operarios en temporada alta y cuatro en temporada baja. Mientras que, en el de mantenimiento, de lunes a viernes, sin perjuicio de que, por causas excepcionales como temporales, puedan trabajar también festivos y el fin de semana.

Por lo que respecta al importe, el nuevo pliego recoge un incremento de 190.000 euros sobre el contrato que se encuentra actualmente en vigor. Un aumento presupuestario que el gobierno local atribuye a la actualización de los convenios colectivos; la ampliación de la previsión de mantenimiento ante roturas y vandalismo; y la inclusión de las casetas de vigilancia de Antonyo Marest. Ambos lotes estarán dotados con un presupuesto de algo más de 322.000 euros cada uno y afectarán a las playas de San Juan, Postiguet, Albufereta, Urbanova, Almadraba, Tabarca, la zona canina de Aguamarga y San Gabriel.

Esta última zona, la del acceso sur de Alicante, ha sido en la que ha puesto foco el PSOE durante la junta del Patronato de Turismo, ya que, si bien se incluye a San Gabriel como área afectada por el pleno, no se detalla qué infraestructuras deberán ser atendidas por los operarios. En este sentido, la concejala socialista Trini Amorós ha cuestionado la fórmula escogida en la redacción del contrato porque "no contempla de forma expresa los elementos de la playa de San Gabriel porque no existen", lo que ha llevado al PSOE a votar en contra de lanzar la licitación en los términos en los que está redactada actualmente.

Para Amorós, el arenal aparece como "un mero figurante" en este contrato, puesto que "no aparecen ni los metros cuadrados de las pasarelas de acceso, ni las zonas de juegos infantiles, la pérgola para el servicio de baño adaptado o los lavapiés", como sí se detalla con respecto a otras zonas de baño. Un hecho que se traduce, según la socialista, en que "para el PP, San Gabriel sigue sin tener playa aunque lo diga una sentencia”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Ana Poquet, asegura que no se detallan los elementos a incluir en el arenal del sur de la ciudad "porque todavía no tiene esa dotación", aunque defiende que "llevamos más de un mes trabajando con Infraestructuras para poder llevar agua a los lavapiés de la playa".