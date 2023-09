La Dirección General de Costas ha aprobado el proyecto de mejora de la playa del Postiguet, una iniciativa que llevaba más de tres años esperando hacerse realidad y que consiste en la construcción de un nuevo espigón que una las playas del Cocó y el Postiguet.

El tramo de actuación es el de la zona del Cocó, donde se encuentra el tómbolo -lengua de tierra- formado por un dique de 160 metros de longitud que produce que la playa se divida en dos tramos, explican fuentes de la Dirección General de Costas.

Unos metros más al norte, una escollera longitudinal protege el borde costero donde se ubican la estación de La Marina, el TRAM, Isla Marina y el Club de Regatas.

La playa del Postiguet se comporta como una zona estable encajada entre el dique del puerto de Alicante y el citado tómbolo. Tiene una longitud de 705 metros y una anchura que varía entre 34 y 80 metros.

¿Cuál es el problema? La propia dinámica del litoral provoca un movimiento de arena hacia la bocana del Club de Regatas, situado a 500 metros al norte y, por ello, «desde el año 2014 esta arena es dragada y devuelta a su origen», explican las mismas fuentes.

No obstante, la situación actual no ha mejorado, ya que aunque se ha conseguido que la línea de orilla no continúe retrocediendo, «no se dispone de una playa con la anchura deseable, de acuerdo a las condiciones proyectadas en el momento de construir el dique exento en 1995».

El proyecto, que ya cuenta con la declaración de impacto ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (el último escollo), va a salir a licitación con un presupuesto de casi 670.000 euros.

La iniciativa persigue, por un lado, interrumpir el actual transporte de sedimentos que se produce desde la playa del Cocó hacia el Club de Regatas y que provoca las pérdidas progresivas de arena.

Defensa natural del paseo

Además, pretende generar un ancho de playa estable en el tramo de costa del Cocó que realice la función de defensa natural del paseo y permita el uso y disfrute de los usuarios de la playa en condiciones de comodidad y seguridad.

En tercer lugar, aislar la playa de cualquier posible vertido del desagüe del Cocó, buscando asegurar la calidad de las aguas para el baño; por último, mejorar la tasa de renovación de las aguas en la zona del Cocó, evitando así la ocurrencia de episodios de eutrofización de las aguas.

Para pasar de la teoría a la práctica, se procederá al desmantelamiento total del espigón exento existente, con reaprovechamiento de los materiales.

Asimismo, se construirá un nuevo espigón formado por dos alineaciones, con una longitud total de 178 metros. Para su cimentación se plantea un dragado de sedimentos del fondo. La alineación inicial parte perpendicular a la línea de costa, para inclinarse más tarde.

Por último, se formará una nueva playa según la planta y perfil de equilibrio diseñados, siendo la propia dinámica litoral la que la genere. Así, no se produce aportación de material, solo se redistribuirá la arena existente.

Por su parte, el subdelegado del gobierno en Alicante, Carlos Sánchez Heras, afirma que con el proyecto de mejora todo son ventajas: «Va a repercutir en los alicantinos y alicantinas que vayan a utilizar esta playa para disfrutar del baño. Estamos hablando de una mejora que va a repercutir en muchas áreas, no solamente para los bañistas, también para atajar posible vertidos».

Además, sacó pecho al asegurar que es «una muestra del apoyo del Gobierno de la nación» a la ciudad.