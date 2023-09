El día de la Cremà será un festivo a medias en Alicante. La Generalitat ha decidido que el 24 de junio de 2024 sea un festivo "recuperable". Una fórmula por la cual los trabajadores tendrán que devolver las horas a la empresa en caso de disfrutarlo. El próximo año, el día que cierra las Hogueras cae en lunes, por lo que muchos alicantinos tenían previstas unas Hogueras en las que pudieran, al menos, celebrar los últimos tres días de Fiesta.

No es la primera vez que el 24 de junio se decreta como recuperable, pero sí será la primera vez que afecte a las Hogueras, ya que la anterior ocasión, en 2021, la Fiesta no se celebró a causa de la pandemia de covid.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha señalado que tanto el día 24 de junio se pidió a la Generalitat como el día 25 al Ayuntamiento, pero que no se ha podido ceder al no haber más festivos disponibles: "Nuestra petición para que el día 24 fuera festivo estuvo hecha al president. Nosotros venimos a sumar y a pensar en los foguerers y los barraquers. Seguro que las empresas alicantinas tienen en consideración a sus trabajadores. He mostrado mi malestar a la Generalitat pero me han explicado el porqué. Está pedido también el día 25 de junio al Ayuntamiento para que sea un festivo local. Defenderemos siempre que el día 24 de junio sea siempre festivo. Hemos llamado y nos hemos preocupado por lo que pasaba".

Desde el sector del ocio señalan que la falta del festivo perjudicará tanto a los comerciantes como a los ciudadanos: "Tendría que ser festivo sin planteamiento de recuperabilidad. Creo que al sector no le beneficia porque la gente no se va a coger el festivo para venir. Creo que es un boicot al sector de la hostelería y el ocio de Alicante. La decisión de la Generalitat no obedece a las expectativas", explica Javier Galdeano, presidente Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa).

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no se ha pronunciado al respecto. Desde la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo han recordado que todos los municipios pueden efectuar dos festivos en su respectivo ámbito municipal. Y añaden que "lo podrían cambiar en Alicante si quisieran". Además, justifican que "se ha utilizado la misma fórmula que en 2021, donde ya fue festivo recuperable".

Desde la oposición, el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha criticado la decisión: "El president Carlos Mazón es alicantino y degrada la fiesta de su propia ciudad. El mismo PP que en la oposición atacaba al Botànica ahora desprecia y humilla a las Fogueres e impide que el resto de la Comunidad Valenciana pueda venir el 24 de junio".

El 24 de junio ha sido festivo desde 2019, cuando el entonces gobierno autonómico del Botànic lo aprobó a petición de Ciudadanos. En ese momento, hubo unanimidad de entes como el sindicato UGT o la patronal CEV, quienes entendían la propuesta por la importancia de las fiestas en Alicante.

¿Por qué el 24 de junio no es un festivo normal?

La legislación sobre los festivos restringe los días que cada comunidad autónoma puede asignar a lo largo del año. Además, buena parte de los mismos son de carácter nacional, como el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. También son festivos en toda España por el Estatuto de los Trabajadores los días 1 de enero, Año Nuevo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo y 25 de diciembre, Navidad.

Son también festivos en todo el territorio estatal por el artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 los días 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 1 de noviembre, Todos los Santos; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y el Viernes Santo, que este año cae el 29 de marzo.

Además, también por el mismo acuerdo con el Vaticano, son festivos sustituibles el Jueves Santo y el 6 de enero, así como el 19 de marzo o el 25 de julio a elegir.

El único festivo que cae domingo es el 8 de diciembre, cuyo festivo sería el lunes 9, pero que la Comunidad Valenciana ha decidido mover a otra fecha, al igual que el Jueves Santo. Por tanto, la Generalitat solo podía asignar dos días como festivos, que ha decidido ubicarlos en el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana y 1 de abril, lunes de Pascua.

Por tanto, el calendario completo de festivos, al que habría que añadir dos festivos locales que tiene que decidir cada ayuntamiento, es el siguiente:

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes)

19 de marzo, San José

29 de marzo, Viernes Santo

1 de abril, lunes de Pascua

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

15 de agosto, Asunción de la Virgen

9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

1 de noviembre, Día de Todos los Santos

6 de diciembre, Día de la Constitución

25 de diciembre, Navidad

¿Qué significa "retribuido y recuperable"?

El día de San Juan llevaba desde 2019 siendo festivo autonómico en la Comunidad Valenciana, una de las tres fechas que las comunidades autónomas pueden añadir como propias, pero este año, al igual que pasó en 2021, será con "carácter retribuido y recuperable".

La modificación autonómica y local de las festividades que llevó a cabo el Botànic y que ha utilizado el actual Consell, ha colocado al 24 de junio en una posición "delicada", puesto que no se incluye entre los 14 días asignados en Alicante y la Comunidad como festivo.

Un festivo recuperable supone la existencia de un día no laborable, pero donde cada empresa reclama y negocia con sus empleados cómo recuperar esas horas de trabajo. Es decir, en los festivos recuperables, los trabajadores no tienen obligación de prestar servicios, pero tendrán que recuperar esas horas a lo largo del año si deciden disfrutar de ese día de fiesta.

Lo que debes saber si trabajas o no el día de San Juan

Si el trabajador opta por asistir a su puesto de trabajo el día 24 de junio, nada habrá que recuperar, puesto que no existe una compensación por exceso de horas ni el convenio colectivo así lo refleja. También depende en otros casos de los acuerdos o convenios con la empresa y el trabajador, pues si existe pacto entre los mismos, puede haber compensaciones por el mero hecho de trabajo en "festivo".

Si el trabajador no presta los servicios efectivos en un festivo recuperable tendrá la obligación, exceptuando convenios o acuerdos, de recuperar las horas no realizadas si así lo exige la empresa.

Ni la normativa laboral, ni los convenios colectivos del trabajador fijan ningún modo de actuación concluso a la manera de recuperar ese día. No obstante, se han de tener en cuenta distintas situaciones laborales, como por ejemplo, las empresas con turnos de trabajo. En las cuales, si el calendario marca el 24 de junio como día laboral, este deberá acudir, salvo especificación interna o convenio. No se consideraría como trabajo en festivo, sino como día ordinario, a falta de existir bonificaciones extra.