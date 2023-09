Los Moros y Cristianos del barrio alicantino de San Blas han rechazado cambiar su calendario de fiestas. Una propuesta que surgió a raíz de las celebraciones del pasado julio, donde diversos festeros sufrieron golpes de calor, llegando algunos a tener que ser atendidos por los servicios médicos. Las temperaturas llegaron a superar los treinta grados con una alta humedad, lo que potenció la sensación térmica. Y los festeros se plantearon entonces llevar su celebración a septiembre.

La votación se ha desarrollado en la tarde de este viernes, entre las 17.30 y las 20.30 horas. Para que la propuesta saliera adelante, eran necesarios dos tercios de los votos a favor, al realizarse esta modificación de fechas a través de un cambio en los estatutos. 522 de los 654 festeros han ejercido su derecho a voto. La mayoría ha rechazado el cambio, con 268 votos en contra (51,3%), 252 a favor (48,3%) y dos en blanco.

La presidenta de la Junta de Fiestas de los Moros y Cristianos de San Blas, Mar Marín, ha valorado el resultado: "Ha habido una participación bastante alta, yo me doy por satisfecha. Ha salido lo que el festero de San Blas ha decidido. Ahora, a trabajar para unas nuevas fiestas en julio. Es verdad que habrá que cambiar actos, horarios y demás, como muchos de los festeros de los que no estaban a favor del cambio me han comentado".

Marín también ha pedido a los festeros que realicen sus propuestas para el calendario de actos del próximo año: "Desde aquí también pido implicación a esos festeros que estaban a favor de no cambiar pero planteaban cambios de horarios. Se pueden hacer propuestas que sumen a las que tengamos nosotros. Yo estoy contenta porque ha salido lo que el festero de San Blas desea y yo soy festera y me da igual que sea en julio que en septiembre".

Calor en julio

El calor fue protagonista de la pasada edición de los Moros y Cristianos sanblasinos. Varios de los festeros sufrieron mareos por el calor durante los desfiles, teniendo que recibir atención médica. Eso sí, pese a que las temperaturas superaron los treinta grados, llegando a los cuarenta de sensación térmica por la humedad, los festeros pudieron disfrutar de sus días grandes.

Esos golpes de calor llevaron a proponer esta votación, también favorecida por el reciente cambio de en las fechas de las Hogueras, que han movido la Elección de la Bellea del Foc a abril. De esta manera, los Moros y Cristianos de San Blas se podían mover a un mes en el que hay menos actividad festera en la ciudad, alejándose a su vez de las Hogueras, a cuyas comisiones también pertenecen muchos festeros sanblasinos. Una propuesta que finalmente ha sido rechazada.

Es el primer reto al que se enfrenta la presidenta de las fiestas, Mar Marín, desde que renovara su cargo este verano.