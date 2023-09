El II Forum Europeo sobre «Impactos, Retos y Desafíos de la IA para el avance de la humanidad» que tendrá lugar el 4 de octubre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), será un punto de encuentro esencial para expertos, científicos, empresarios y entusiastas de la Inteligencia Artificial. INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Encuentros NOW y ELLIS Alicante son los organizadores de este congreso de alto nivel.

La conferencia del Director de Investigación del Instituto de IA Experiencial de Northeastern University, Silicon Valley, será a las 9:30 h

Ricardo Baeza-Yates es un destacado experto en Inteligencia Artificial responsable y ética en la tecnología. Actualmente, es Director de Investigación en el Instituto de IA Experiencial de Northeastern University, en Silicon Valley. También es consultor para empresas tecnológicas y organizaciones a nivel internacional como Global AI Ethics Consortium, Global Partnership on AI, la iniciativa fAIr LAC del BID (Latinoamérica y el Caribe) y US Technology Policy Committee de la ACM. Asimismo es co-fundador de OptIA en Chile, una ONG para el uso transparente de algoritmos, y miembro del comité editorial del nuevo AI and Ethics Journal, donde fue co-autor de un artículo que enfatiza la importancia de la libertad de investigación sobre la ética de la IA.

Entre 2019 y 2023 fue miembro del Consejo de IA de España y de 2016 a 2020 fue CTO de NTENT, una compañía de tecnología de búsqueda semántica basada en Carlsbad, California. Antes fue Vicepresidente de Investigación de Yahoo Labs, primero en Barcelona y luego en Sunnyvale, California, desde 2006 hasta 2016. Entre 2008 y 2012 también supervisó Yahoo Labs Haifa y entre 2012 y 2015 estuvo a cargo de Yahoo Labs Londres. Hasta 2005 fue director del Centro de Investigación de la Web en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile; y catedrático ICREA y fundador del Grupo de Ciencia de la Web y Computación Social (previamente Grupo de Investigación de la Web) en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Mantiene vínculos con ambas universidades como profesor y además es profesor adjunto del departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Waterloo en Canadá.

Sus áreas de investigación incluyen algoritmos, recuperación de información, búsqueda y minería de datos en la web, data science y visualización de datos. Baeza-Yates es un influyente defensor de la ética en la Inteligencia Artificial y una figura destacada en el campo de la tecnología y la información, y ofrecerá una ponencia en el II Congreso Europeo de IA en Alicante.

La experta en IA, que ha liderado áreas de imponentes compañías mundiales, dará una ponencia magistral en el congreso a las 18:15h

Ariadna Font Llitjós es una profesional experimentada en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) e Inteligencia Artificial (IA). Obtuvo su doctorado en Tecnologías del Lenguaje en la Universidad Carnegie Mellon y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de productos de software en los Estados Unidos, así como en el liderazgo de equipos técnicos internacionales en empresas de renombre como IBM y Twitter.

Su compromiso con la IA Responsable la llevó a establecer este enfoque como uno de los principales objetivos en Twitter, siendo la creadora del área de ética algorítmica de esta potente compañía. En la actualidad, Ariadna es co-fundadora y CEO de Alinia, una startup especializada en ayudar a las empresas a implementar la IA de manera confiable y segura.

Previamente, desempeñó el cargo de Directora de Ingeniería de Machine Learning (ML) en Watson (Datos e IA), donde lideró una extensa organización global de ingenieros de software y expertos en ML para desarrollar una nueva generación de aplicaciones impulsadas por la IA y servicios de PLN, entre los que se incluyen Watson Discovery, Watson Knowledge Studio y Knowledge Graph.

Además de su destacada trayectoria en el ámbito de la tecnología, Ariadna también ocupó el cargo de Directora de Experiencias de Tecnología Emergente y Experiencias Cuánticas en IBM Research, donde contribuyó al avance de la investigación y la tecnología en campos innovadores. Su dedicación y liderazgo en la industria de la IA la convierten en una figura destacada en el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas.

Una de las figuras más relevantes de la informática, la seguridad digital y la inteligencia artificial, ofrecerá su ponencia en el II Forum Europeo de IA a las 13:45h

Chema Alonso es miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica S.A. desde 2016 y actualmente ocupa la posición de Chief Digital Officer (CDO) de Telefónica. En este cargo lidera la Innovación, Data, Plataformas, y Productos y Servicios Digitales, liderando la estrategia de digitalización de los procesos de venta de productos y servicios, así como de los canales de relación de los clientes con la compañía.

Como responsable de esta Unidad Global tiene también como objetivo potenciar la innovación en nuevos productos y servicios digitales, así como en la generación de eficiencias internas apoyados en las capacidades tecnológicas de big data e inteligencia artificial de la cuarta plataforma de Telefónica, con especial foco en el hogar digital. Con una larga trayectoria en innovación, se responsabiliza también de la innovación en tecnologías core de Telefónica, así como de la relación de Telefónica con el ecosistema de emprendimiento bajo un modelo abierto de cooperación.

Como Chief Digital Officer lidera también Telefónica Open Gateway, la iniciativa para abrir las redes de la compañía para ofrecer capacidades telco a través de APIs globales y estandarizadas.

Doctor en Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan Carlos e Ingeniero Técnico de Sistemas Informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid, esta última institución le nombró Embajador Honorífico de la Escuela Universitaria de Informática en el año 2012. Además, Alonso tiene la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco y ha sido premiado durante 14 años por Microsoft como Most Valuable Professional (MVP).

Chema Alonso es un experto mundial en ciberseguridad y ha sido considerado uno de los mejores hackers de España, en su acepción técnica original de «persona diestra en el uso de sistemas informáticos». Esto viene corroborado por sus numerosas participaciones en múltiples conferencias nacionales e internacionales.

