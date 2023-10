David Olivares ya tiene aprobado su primer presupuesto desde que está al mando de la Federació de Fogueres. Unos presupuestos de enjundia, al superar el millón de euros, y que no han estado exentos de polémica. Y es que su presentación a la asamblea llega un mes tarde, pues según los estatutos tendría que haberlos llevado a aprobación en la pasasda asamblea, cuando convocó por primera vez a los festeros. Olivares ha pedido disculpas a los foguerers y ha explicado que si no lo hizo en el plazo que marcan las normas internas es porque la anterior Federació, con Toñi Martín-Zarco al frente, no le facilitó toda la información necesaria a tiempo.

Así lo ha explicado él mismo: «El artículo 17.3 de los estatutos indica que hay que presentar los presupuestos en el primer pleno de cada ejercicio. Lo primero que quiero es pedir disculpas. En la primera asamblea no disponíamos de toda la información que debíamos. No volverá a ocurrir y cumpliremos el artículo: siempre se aprobará en la primera asamblea». El presupuesto de la Federació de las Hogueras de Alicante supera el millón de euros: ¿en qué se lo gasta? Tras finalizar la reunión y a preguntas de este medio, el presidente de la Federació ha añadido que en los ordenadores de la gestora de las Hogueras no había ninguna información, «estaban vacíos», ha dicho gráficamente. Y que tuvieron que solicitar a los miembros del anterior equipo directivo los datos para poder llevar a cabo una propuesta. Pese al contratiempo, la asamblea le ha dado un visto bueno casi unánime. 152 de los 154 festeros han votado a favor de las cuentas, mientras que los dos votos restantes han sido en contra. Los festeros respaldan de manera casi unánime el presupuesto, con 152 votos a favor y solo dos en contra El presupuesto aprobado cuenta con una previsión de 1.006.760,01 euros en gastos, con un remanente sin utilizar de 106.500 euros. Entre los mayores dispendios se encuentran la promoción de la Fiesta en otra ciudad, donde se realiza también la convivencia de las candidatas (105.000 euros), la organización de la Elección de la Bellea del Foc (97.000 euros), o los desfiles que se realizan durante las Hogueras (112.000 euros), a excepción de la Entrada de Bandas, la cual costea el Ayuntamiento. Los ingresos previstos ascienden a 1.113.260,01 euros, de los cuales 582.000 euros se perciben en subvenciones, 294.000 euros a través de las actividades que organiza la Federació y 237.260,01 euros provienen de remanentes de las anteriores cuentas. La vicepresidenta económica de la Federació, María Ribelles, ha matizado que son unas «cifras estimativas», ya que partidas como las subvenciones se tendrán que ajustar cuando las administraciones públicas, en especial el Ayuntamiento de Alicante, aprueben sus cuentas de cara al próximo año. Cambio de estatutos: flexibilidad La aprobación del presupuesto no ha sido el único punto en el que los festeros han respaldado a Olivares en su segunda asamblea. También lo han hecho con una amplia mayoría en su propuesta para modificar los estatutos que delimitan cómo debe ser el equipo directivo de la Federació. Un cambio que hace más flexible la estructura y da «manga ancha» al equipo gestor para estructurarse conforme considere. Hasta ahora, los estatutos obligaban a que la Federació tenía que estar compuesta por 27 miembros: un presidente, cuatro vicepresidentes, un secretario general, un tesorero, un interventor, un vicesecretario de hogueras y otro de barracas y 17 delegados con sus funciones definidas. La propuesta del equipo de Olivares era que la Federació pudiera tener un equipo de entre 25 y 35 personas según las necesidades, y que sus funciones no estuvieran encorsetadas, como sucedía hasta ahora. "Estamos todos con ganas de trabajar. Estoy contento por la participación que ha habido" David Olivares - Presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan De esta manera, la Federació permite que vicepresidentes y delegados puedan adaptarse en número y funciones según considere cada directiva. La propuesta ha contado con una enmienda a la totalidad presentada por la barraca ‘Block i mostres’. El equipo directivo la ha rechazado, así como la asamblea, con 118 votos en contra, 15 a favor y 14 abstenciones. La propuesta de la Federació ha salido adelante, y los estatutos se han cambiado con 126 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones. Olivares se ha mostrado satisfecho por el resultado y ha subrayado que «se ha demostrado que estamos todos con ganas de trabajar. Estoy contento por la participación que ha habido».