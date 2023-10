Los vecinos del Residencial Viride, en el PAU 5, aseguran encontrarse al límite. El motivo, explican, es el restaurante ubicado en dos de los locales del bajo de su edificio por su emisión de humos, lo que ha llevado a que el Ayuntamiento cierre o precinte la cocina en diversas ocasiones.

El portavoz de la comunidad de propietarios, Jorge García, señala que el restaurante cuenta con una extracción de humos que no cumple con la normativa, al hacerla pasar por el edificio a través de paredes cercanas a los dormitorios y emitiendo gases por encima de los niveles permitidos, según diferentes mediciones.

En febrero de este año, el Departamento Técnico de Control de Obras de la Concejalía de Urbanismo realizó un informe en el que constanta que no está garantizada que la evacuación de humos sea adecuada: "Se observa a través de la cata que el conducto de evacuación cuenta con un recubrimiento de un material que parece ser aislante. No se dispone de datos del mismo ni certificado de resistencia (...). En el mismo patinillo existe otra conducción de material flexible de menor diámetro que pertenece a las instalaciones de las viviendas. Según lo observado y la documentación de la cual se dispone, se considera que no está garantizado que el conducto de evacuación de humos reúna las condiciones de resistencia al fuego establecidas por el CTE-DB-SI". Un informe que requería suspender el funcionamiento de la actividad de cocina así como obligaba a retirar un horno de brasas y una freidora que constaban en el local.

Un mes después, un informe del mismo departamento añadía que la compuerta cortafuegos instalada era de "probable acumulación de grasa en la misma", con "incremento del riesgo de la instalación". Esta compuerta, agrega el mismo informe, "supone un obstáculo a la evacuación del humo al reducir la sección de paso efectiva y generar un estrangulamiento en el conducto. Según consta en la ficha técnica de la compuerta, el caudal máximo a evacuar a través de la compuerta de díametro es de 1.034 metros cúbicos por hora, por lo que no permite evacuar el caudal generado en la cocina, de 1.809 metros cúbicos por hora". Un informe por el cual no se admitía la compuerta.

Por último, en agosto de este mismo año, otro informe del mencionado departamento municipal decretó "el precinto de los aparatos que conforman la instalación de cocina y que requieren salida de humos".

Fuentes autorizadas por el restaurante defienden que tienen todos los permisos necesarios en regla, así como con un informe realizado por un Organismo de Control Autorizado (OCA) en su apertura. Añaden además que la cocina no tiene ninguna orden de licencia revocada, y que el horno y la freidora mencionados solo cumplen una función de apoyo, ya que el tipo de comida que realiza el local es japonesa y de otros estilos que no requieren de grandes fogones. Además, subrayan que el dueño del restaurante es vecino de la comunidad, por lo que no tiene interés en perjudicar al edificio.