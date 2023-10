Triple vía de acción de Compromís en defensa de la estación intermodal del TRAM en Alicante, un proyecto impulsado por el Botànic que estaba a punto de adjudicarse por casi 100 millones de euros y que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, puso en cuestión durante su balance de los cien días. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, en una intervención junto a la diputada autonómica MJ Calabuig y la concejala Sara Llobell. Habrá iniciativas en el Pleno de Alicante, en las Cortes Valencianas y en el Congreso de los Diputados.

En el Pleno de la capital alicantina, tras la sesión ordinaria de septiembre en la que no se habló del tema pese a la polémica suscitada por las dudas generadas por Barcala, Compromís prevé registrar una declaración institucional en la que se insta a la Generalitat Valenciana "a adjudicar de forma inmediata el proyecto actual consensuado de estación del TRAM y la firma de los convenios con ADIF necesarios para poder iniciar las obras en el primer semestre de 2024". Por otro lado, ya respecto a la estación intermodal, que se prevé ubicar también junto a la estación de Renfe, la propuesta plenaria incluye "acordar en el seno de la sociedad AVANT el diseño de la estación intermodal de ADIF, para sacar a licitación su proyecto durante el año 2024".

Mas ha criticado al PP, que gobierno ahora Alicante y la Generalitat, por los volantazos: "En Alicante tenemos dos partidos populares, el que exige Inversiones desde la oposición cuando gobernaba el Botànic y el que calla cuando gobierna en la Generalitat. Los alicantinos no queremos ser los tontos útiles de Mazón, ni tener un tonto útil como alcalde. No vamos a consentir que se haga guerra partidista de este proyecto y sobre todo no vamos a consentir que se juegue con el futuro de nuestra ciudad".

Por su parte, respecto al proyecto de la intermodal, la concejala Sara Llobell ha recordado que es un "proyecto que lleva trabajándose desde 2003", que "supone proyecto tener un núcleo de comunicación con aeropuerto, comarca y con Elche". "No podemos permitir que la mayor inversión de la Generalitat se pierda, son más de 130 millones de euros. Desde Compromís no entendemos los silencios de Barcala y Mazón, no sabemos si no son conscientes de lo que supone la inversión para la ciudad. Compromís presentará Iniciativas y preguntas en esta materia. Son veinte años esperando", ha añadido.

Por último, la diputada MJ Calabuig ha recordado que la obra está a punto de adjudicarse. "Ahora va a frenarse. Mazón tiene que dar explicaciones de por qué van a dejar perder la mayor inversión en años de Alicante, una inversión que llevamos esperando veinte años. Se trata de intereses partidistas y personales".

Esta mañana, poco antes de que Compromís anunciase su triple ofensiva en favor de la intermodal, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha intentado cerrar el debate que reabrió el alcalde Barcala hace apenas dos semanas. El proyecto de la estación intermodal de TRAM licitado por 132 millones de euros sigue adelante, y sigue tal y como estaba proyectado desde el anterior gobierno del Botànic. Así lo ha dicho Mazón: "El proyecto se va a mantener en su totalidad".