El Consell inicia la reforma en el barrio Miguel Hernández con el plan de salud

Las esperadas obras en el barrio Miguel Hernández han empezado solo en el papel. Este lunes todavía no se veía a ningún operario en el edificio de la plaza María Yolanda Escrich, cuyas actuaciones se paralizaron en mayo de 2022 y Mazón había anunciado que se retomarían este lunes. Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, una de las que dirige el PP, han aclarado que este lunes se ha presentado el plan de seguridad y salud a la dirección facultativa, un primer paso burocrático para iniciar la obra, aunque no han concretado cuándo comenzarán las actuaciones in situ.

La pasada semana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, explicó que sería este 16 de octubre cuando comenzarían las obras. El jefe del ejecutivo autonómico destacaba que el Consell "pisa el acelerador" para rehabilitar este grupo de viviendas que, según el propio Mazón, era una "demanda social e histórica" de la ciudad "que se estaba eternizando". Las obras de este edificio que está en el "esqueleto", al haber mantenido solo la fachada, se paralizaron en mayo de 2022 y llevan desde entonces intactas. La nueva actuación, englobada en un plan que prevé actuar en otros edificios de la plaza en posteriores fases, tiene una duración prevista de 16 meses y un coste cercano a los 4 millones de euros, según la propia conselleria. En total, serán 20 viviendas las que se rehabilitarán en esta primera fase, que afectan a los portales 5 y 6 de la plaza. De las familias que residían en estos edificios, cinco han solicitado retornar mientras que las otras quince ya tienen alternativa habitacional, según explicó el pasado miércoles el propio presidente de la Generalitat. El proyecto de rehabilitación de la fase 1 de la antiguamente conocida como plaza División Azul del barrio José Antonio incluye la mejora de la accesibilidad del edificio ubicado en las escaleras 5 y 6, mediante la instalación de ascensores y redistribución de las escaleras, una nueva distribución interior de las viviendas, una intervención estructural mediante una nueva estructura metálica, así como una mejora de la eficiencia energética mediante la renovación de las instalaciones y la incorporación de un sistema de aislamiento de fachadas y nueva carpintería de PVC. En cuanto a la fase 2 de las obras de rehabilitación del grupo Miguel Hernández, que permitirán que se ejecute la adecuación de las viviendas sociales del resto de familias que habitan en este conjunto de edificios, contará con una inversión de 11,9 millones de euros y, al igual que la fase 1, será financiada con fondos Next Generation. En concreto, esta fase permitirá la rehabilitación integral de los edificios de la plaza Yolanda Escrich, ubicados en los números 2, 3, 4, 7 y 8, que engloban a un total de 40 viviendas. Por el momento, no hay fecha definida para el inicio de esta fase. Demanda histórica La pasada semana, Mazón visitó el conjunto de viviendas con las obras paralizadas, junto a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El presidente apuntó que las obras permitirán completar la rehabilitación integral del edificio de la plaza Yolanda Escrich de Alicante, ubicado en los números 5 y 6, donde habitan 20 familias, tendrán un coste cercano a los 4 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Esta actuación fue paralizada en 2022 por la anterior empresa adjudicataria tras continuos incumplimientos contractuales. La actual Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha vuelto adjudicó las obras de rehabilitación el pasado mes de septiembre a la empresa Gestaser Obras y Servicios SL.