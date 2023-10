Al menos un 10% de los alicantinos que se han contagiado con el virus del SARS-CoV-2 padecen covid persistente, es decir, síntomas de la enfermedad muchos meses después de haberla superado. Fatiga, falta de aire y de concentración, insomnio, cansancio, lagunas de memoria, pérdida de olfato, depresión, dolores musculares y de cabeza, taquicardias...se han llegado a describir hasta 200 síntomas diferentes. El Ministerio de Sanidad cita otros como erupciones, caída del pelo, debilidad en las uñas, dificultad para tragar, pitidos en los oídos, ojos secos o conjuntivitis que tienen una menor prevalencia pero que están ahí.

Incluso algunos pacientes han sido derivados por las consultas de long covid de los hospitales a Reumatología con fibromialgia desencadenada por coronavirus o a Neurología por la pérdida de memoria. Los afectados suelen tener fiebre y algunos de la primera ola se han reinfectado. Además, desencadena síntomas psicológicos.

Estos son solo algunos de los casos que ven médicos de las consultas que se crearon en hospitales de la provincia para atender a los enfermos de covid persistente, que no obstante se han ido reduciendo y algunas han cerrado. La mayoría de los que tienen el alta son pacientes de las primeras olas.

Esto se traduce en que uno de cada tres afectados por covid prolongado está de baja laboral porque su estado les impide atender las obligaciones de su puesto de trabajo. Pasan por el tribunal al año de persistir los síntomas, lo que a la mayoría causa gran ansiedad cuando ven que tanto tiempo después siguen igual. En torno a un 10% de pacientes contagiados con SARS-CoV-2 han sufrido o sufren covid persistente, lo que supone que unas 90.000 personas en la provincia de Alicante puede haber tenido síntomas más allá de medio año.

Además, el 50% de los pacientes sufren depresión moderada o grave a consecuencia de la pérdida de funcionalidad, de los que solo el 9% la padecía antes de enfermar, y un 23% ansiedad, que se ha duplicado en estos pacientes. El covid persistente comenzó a describirse en verano de 2020, cuando pacientes que se habían contagiado en la primera ola seguían padeciendo síntomas de la enfermedad tres meses después, periodo en el que hasta un 70% de afectados refiere tener secuelas.

Según una encuesta publicada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en los casos de covid persistente la duración de los síntomas es de más de 90 días y con una media de persistencia de 180 días; aunque hay pacientes que se contagiaron en las primeras olas que no mejoran y algunos aún están de baja.

Médicos y pacientes no quieren que el covid persistente se convierta en una enfermedad invisible y para ello han impulsado un registro nacional que permita conocer la cifra real de afectados. Esta red urge al seguimiento de estos enfermos porque la pandemia "no ha terminado". De hecho, advierten que a veces el paciente con covid persistente "calla" para no se le estigmatice, especialmente en el ámbito laboral.

Esta campaña de sensibilización es una idea de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP) en su primer aniversario. Su finalidad última es que se pueda disponer de un registro de afectados de una patología que afecta al menos a un 10% de las personas infectadas por el SARS-CoV-2.

Esta red considera imprescindible que los pacientes diagnosticados sean registrados y codificados adecuadamente para mejorar así el abordaje individual, poder dimensionar el problema sociosanitario y de salud pública y, de este modo, destinar los recursos apropiados.

66 entidades científicas

Su presidenta, Pilar Rodríguez, y representantes de esta entidad colaborativa,formada en la actualidad por 66 entidades científicas, 8 colectivos de pacientes y más de 270 expertos a título individual, se constituyeron como asociación científica hace un año. Este aniversario se conmemora con la lectura de una declaración y el lanzamiento de la campaña #identifícame #codifícame #visibilízame.

La campaña se llevará a cabo a través de la difusión de una infografía en la que se insta, por un lado, a que los profesionales sanitarios identifiquen el covid persistente, a través de herramientas como la guía clínica y Long Covid App; por otro, a la codificación de enfermedad en la historia clínica de los afectados con los códigos correspondientes y, por último, a la visibilización del covid persistente mediante una encuesta a completar, tanto por los pacientes como los sanitarios, para elaborar ese registro.

En cuanto al documento redactado, cuenta con el aval de esta institución, así como con el de los colectivos de pacientes, quienes también han colaborado en la redacción del mismo. Su contenido tiene diez reivindicaciones: reconocimiento; responsabilidad y consenso; diagnóstico; registro y codificación; circuitos asistenciales adecuados; asistencia multidisciplinar; atención integral y holística; repercusión sociolaboral; investigación y formación; y paciente proactivo.