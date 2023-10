Se acerca la Navidad y, más allá de los anuncios de los grandes almacenes, las distintas entidades que trabajan en las celebraciones propias de esas fechas llevan a cabo sus preparativos. Al menos, lo intentan. La Asociación de Belenistas se encuentra ante un problema: no puede acceder al almacén en el que guardan sus nacimientos y a finales de mes tienen que inaugurar la exposición del primero, por lo que necesitan entrar para terminar de prepararlo, montarlo y llevarlo a Sant Joan d'Alacant.

Alejandro Cánovas es el presidente de la asociación: "Llevamos dos meses intentando entrar al almacén, que está en Las Cigarreras. En las obras que se están llevando a cabo, se desprendió parte de un tejado y desde entonces no podemos acceder. Comprendo las obras, pero me dijeron que se podría entrar a las naves y así lo hemos hecho hasta ahora. Hemos pedido una solución al Ayuntamiento, pero de momento no hemos tenido respuesta y tenemos urgencia porque llega la campaña de Navidad".

Los belenistas apuntan que "la Concejalía de Cultura no se ha movido" y lamentan que no les dejen acceder, ya que, aseguran, no necesitan atravesar la obra para llegar al almacén: "El propio director de la obra nos dijo que podíamos pasar dando un rodeo".

En septiembre, la Asociación de Belenistas envió tres escritos, dirigidos a los concejales Cristina Cutanda, Cristina García y Antonio Peral, responsables de Fiestas, Infraestructuras y Presidencia, respectivamente. Ninguno de ellos les ha llegado a dar solución, lamenta Cánovas, quien expresa su enfado "porque lo peor es que me mandan de un sitio a otro y nadie lo soluciona. Esto lo hacemos por amor al arte, con nuestro tiempo".

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento, ha asegurado que están tratando de solucionar el problema.

Urgencia para esta semana

El problema no sería especialmente grande de no ser porque el próximo 26 de octubre, en menos de una semana, tienen que realizar la exposición del primer nacimiento: "El día 26 tenemos que entregar el primer belén y para ello tenemos que cargarlo y llevarlo a Sant Joan", explica Cánovas.

La Asociación de Belenistas de Alicante tiene una larga trayectoria, ya que fue fundada en 1959. La actividad de los miembros de la asociación se realiza a lo largo del año en el taller de que disponen para llevar a cabo sus creaciones. Todos los belenes que durante las Navidades se exponen en Alicante lo elaboran ellos mismos, de forma artesanal. El proceso tiene varias fases, que son el diseño de la idea, su ejecución, ensamblaje y culminación, desmontaje, transporte, de nuevo montaje y acabado final, ya con todos los detalles.

