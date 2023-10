Los colegios públicos de Alicante no tienen suficientes conserjes. Esa es la denuncia común de sindicatos y colegios, quienes apuntan que los directores lo solicitan de manera continua y que la Concejalía de Educación demora la solución. Sus funciones, aseguran, no están actualizadas a las necesidades de los centros y la disonancia entre la jornada escolar y lectiva hace que en las horas de extraescolares no haya encargado de abrir y cerrar el centro.

Durante días hemos estado gestionando la puerta, el teléfono y la atención al personal de mantenimiento mientras hacíamos de directoras o jefas de estudio e impartíamos docencia. Es imposible hacer las tres cosas a la vez. Es un caos", explica la directora de un centro. La misma directora apunta que no entiende "por qué no hay nadie que mantenga el centro abierto hasta que terminan las extraescolares". Otro director de un colegio de la zona norte apunta: "El horario lectivo es de 9 a 14 horas pero hay extraescolares. Como edificio público, veríamos bien que hubiera un conserje durante todo el horario. No son nuestras funciones estar pendientes de la puerta. Podrían volver a crear la bolsa como en el profesorado de interinos. Si no abrimos los directores un día, ¿qué pasaría?". "Nuestro colegio es muy grande, necesitaríamos dos conserjes. Parece que no, pero cada dos por tres tocan a la puerta padres, madres, proveedores, gente que imparte algún curso a lo que hay que sumar las funciones del conserje en el propio colegio", explica un tercero. Además, subraya que no se sustituye a los conserjes si hay una baja, "y si lo hacen, es trayéndolo de otro colegio. Desvistes a un santo para vestir otro". El director de este colegio lamenta que tengan que encargarse de estas funciones: "Si un día pasa algo y sin darte cuenta un niño se va, ¿de quién es la responsabilidad?" El sindicato mayoritario que representa a los conserjes, cuyas funciones son las de vigilancia, mantenimiento y conservación de los edificios, según el último reglamento municipal, de 1990, es SEP CV. Desde el mismo, apuntan que el personal es insuficiente: "En el Ayuntamiento de Alicante no solo faltan conserjes en servicios escolares, también en áreas como acción social o deportes. En los colegios, hay 51 centros de primaria, 3 de especial, 5 de adultos con dos turnos y 2 escuelas infantiles. Harían falta 66 personas y son menos. Y habría que tener a alguna persona más para cuando haya que cubrir bajas o vacaciones".