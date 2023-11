¿Homofobia artificial? Esto es lo que entiende la IA por "familia alicantina". La Inteligencia Artificial aún debe actualizarse y mejorar en la representación de familias diversas y no aprueba, tampoco, a la hora de representar a personas racializadas ni a familias compuestas únicamente por una madre o un padre.

Un “test” hecho a la IA creativa de Bing a la que se le han hecho cuatro propuestas: Crear una familia alicantina actual pasando un domingo juntos; crear una familia alicantina en la actualidad; crear una familia española y, finalmente, realizar una imagen representando a “una familia”, a secas.

Sólo la última propuesta (la más corta “crear una familia”) incluían a personas mayores entre los miembros del “clan”, si bien todas las imágenes representaban a gente blanca de rasgos occidentales. En la misma línea y enmarcados en sonrisas propias de un anuncio de dentífricos la Inteligencia Artificial de Microsoft ha representado únicamente a parejas heterosexuales en cada una de las imágenes (por cada propuesta de creación, la IA ofrece cuatro resultados, por lo que cada sugerencia se multiplica por este número).

En total, 24 imágenes (sin contar las que realiza tipo collage) generadas mediante Inteligencia Artificial y ninguna de ellas representaba a familias compuestas por dos madres, dos padres o que tuvieran alguna persona que no fuera blanca y heterosexual entre sus miembros. En muchas de estas imágenes sí aparece la figura del perro como parte de lo que “debería ser un hogar”.

En todos los casos estas imágenes están enmarcadas en un contexto familiar y de hogar: dentro de una casa o en la playa, plazas públicas o el campo (sobre todo en el caso de las familias alicantinas, que aparecen curiosamente también comiendo pizza).

Ni padres y madres LGTB ni personas racializadas ni familias monomarentales / monoparentales: para la Inteligencia Artificial no existen otras familias que no sean sacadas de un anuncio de los años 50. Cuando se le pide a la Inteligencia Artificial de Bing algo más específico (crear la imagen de una familia diversa) la imagen se transforma para dar paso a una estampa en la que deja de haber dos personas adultas para aparecer varias, no hay representación clara de familias compuestas por mujeres lesbianas o gays y todos los presentes en la imagen aparecen sonrientes bajo un arcoíris o jugando con juguetes infantiles de arcoíris, haciendo alusión a la bandera LGTB. Además, sólo en este caso sí aparecen miembros de dichos grupos o familias racializados.

En resumen: si no se es blanco y heterosexual aún hay que subrayar y especificar rasgos no occidentales u orientación sexual si queremos obtener una imagen fidedigna de "familia", un concepto que incluye formas mucho más variadas de la única que contempla uno de los creadores de imagen mediante IA más utilizados del mundo.

El sesgo sigue importando y los invisibilizados siguen siendo los mismos.