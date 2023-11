La plataforma "Alacant pel Valencià" ha presentado este miércoles sus actos por el 40º aniversario de la Ley de uso y enseñanza del valenciano. Unas actividades que culminarán este fin de semana en el colegio Joaquín Sorolla, donde se realizará una fiesta popular. Además, han leído un manifiesto por el cual reivindican la promoción del valenciano en el comercio, la educación, los medios de comunicación y la administración para equipararlo al castellano, han explicado.

El texto ha sido presentado por Nefer Vives e Ismael Vicedo, miembros de la plataforma: "Queremos manifestar la insuficiente aplicación de la ley. El objetivo final decía que quería la equiparación real de ambas lenguas y eliminar cualquier discriminación lingüística", ha señalado Vives en una rueda de prensa realizada en valenciano. Unos requisitos que, ha explicado, quieren que se impulsen en cuatro áreas: en educación, "creemos que es necesario un fomento de los programas en valenciano"; en los medios, "se ha de aumentar significativamente con financiación adecuada"; mientras que en el espacio público, ha apuntado que "calles, edificios, tiendas y centros comerciales tienen que estar adecuados a esta normativa".

Por último, en cuanto a la administración, Vives ha criticado al Ayuntamiento de Alicante porque "no se garantiza el uso del valenciano", ya que "no nos podemos dirigir en la lengua cooficial". Además, ha exigido que "también el personal de la administración tiene que poder entender el valenciano", así como los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque "no puede ser que un guardia civil te diga que no te entiende y que le hables en castellano".

Vicedo ha añadido que no quieren que los actos del fin de semana "se queden en la lectura de un manifiesto" y que el valenciano no es solo un aspecto identitario, sino económico: "Gracias a que hay dos lenguas, hay una parte del PIB que incrementa. Que haya dos lenguas oficiales es una parte importantísima para editoriales o distribuidoras en los libros de texto, por ejemplo. Si eliminamos el valenciano de las aulas, esa parte económica desaparece. Tener dos lenguas es riqueza en la parte económica".

El manifiesto lo han firmado 27 asociaciones y entidades, entre las que se encuentran el PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida, así como el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante o los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Preguntados sobre la diferencia entre entidades asociadas a la izquierda y a la derecha, Vives ha citado a Joan Fuster y su "el País Valenciano será de izquierdas o no será", además de añadir que "no hay derecha valenciana, ya que la derecha del PP y Vox toma el argumentario de Madrid".

Vicedo ha apuntado que, en Alicante, "no hay conflicto con la lengua": "Es político. Las familias que votan a las derechas matriculan a sus hijos en valenciano con normalidad. Es un tema más político que social". Respecto a la Conselleria de Educació, ha criticado la exención de la asignatura de Valenciano en las zonas de predominio lingüístico castellano: "Estoy en contra porque hay alumnos de primera y de segunda. No se concibe que no se estudien otras asignaturas como Matemáticas o Conocimiento del medio" y ha añadido que estudiar dos lenguas románicas "facilita aprender una tercera, como francés o italiano". Por último, Vicedo ha subrayado que su objetivo es equiparar "castellano y valenciano, no queremos eliminar ninguna".