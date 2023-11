El PP, en el balcón del Ayuntamiento de Alicante; los tres grupos de la izquierda, con carteles críticos en la plaza; y Vox, de huelga general por la ley de la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Así se ha desarrollado el tradicional acto en el que se ha desplegado este viernes la pancarta en la previa del 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Posteriormente, el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido el acto institucional, al que no han acudido ni los grupos progresistas ni la formación ultra. Tampoco el alcalde, de Alicante, aunque sí buena parte de su equipo, con el vicealcalde, Manuel Villar, y la concejala de Derechos Públicos, Begoña León, encargada de tomar la palabra en nombre del gobierno local: "Nos reunimos para alzar la voz ante un asunto de vital importancia, que afecta a nuestra sociedad de manera profunda y dolorosa. Es crucial abordar el asunto con seriedad, no se puede normalizar los casos de violencia de género. La violencia -según ha añadido- trasciende edades y clases sociales. Y quiero descartar la violencia vicaria, que no solo ataca a la víctima, sino también a su entorno, a los menores. La violencia de género se debe combatir en el hogar y en la escuela. Hay que enseñar a respetar a las personas, es esencial que las víctimas tengan acceso a recursos y apoyos para poder reconstruir sus vidas".

La izquierda, mientras el PP desplegaba la pancarta en el balcón del Ayuntamiento, han posado con carteles donde se criticaba la eliminación de la Concejalía de Igualdad, el recorte del presupuesto del área y la ordenanza contra la mendicidad, además de reprochar al PP los "pactos" con quien "niega la violencia machista", en clara alusión a Vox.

La concejala socialista Victoria Melgosa ha explicado la ausencia de la izquierda del balcón del Ayuntamiento. "Estamos en la plaza y no en el balcón porque rechazamos las políticas en materia de igualdad del gobierno del PP. La lucha contra la violencia a las mujeres es de vital importancia. Necesitamos unas instituciones comprometidas y vemos que el gobierno de Barcala no lo está", ha señalado.

En esa línea, la concejala Sara Llobell (Compromís) ha subrayado que "esta semana es sensible en la lucha contra el terrorismo machista, pero no solo se lucha esta semana". "Las políticas deben ser diarias y este Ayuntamiento no tiene ningún interés en hacer políticas de igualdad. Queremos una sociedad libre de violencia machista", ha apuntado.

Por último, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha explicado que "el compromiso frente a la violencia machista del PP es estético, cuando debería ser ético". "Debería pasar por retirar la ordenanza de la vergüenza porque vulnera los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Cualquier acto que hacen es postureo. No se apuesta por un compromiso real hacia las mujeres que sufren violencia machista", ha agregado.

Fuentes socialistas, muy molestas, han asegurado que mientras el PP desplegaba la pancarta se ha escuchado "a mí me gusta la fruta" de entre alguna de las personas que se encontraban en el balcón del Ayuntamiento, en alusión a las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que le había dedicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su investidura.