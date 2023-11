Multitud de daños en la chapa, tapicería completamente rasgada, retrovisores y accesorios partidos... La flota de la Policía Local de Alicante no pasa por su mejor momento. Una situación de la que el Ayuntamiento de Alicante es consciente y que pretende resolver con la adquisición de una veintena de vehículos nuevos. Sin embargo, un error del Consistorio en la tramitación de la compra ha obligado a iniciar el procedimiento desde cero, lo que retrasará la llegada de los nuevos coches al menos hasta mediados del próximo año.

El Ministerio de Hacienda ofrece a las administraciones públicas la posibilidad de adquirir determinados bienes y servicios a través del llamado Plan Anual de Contratación Centralizada. Un programa con el que los ayuntamientos aprovechan para hacerse con suministros tecnológicos, vehículos o material de papelería y carburante a precios más competitivos, todo ello gestionado a través de la Administración central.

Aunque para poder hacer uso de este plan, es necesario cumplir una serie de condiciones en la tramitación, entre las que se incluye la apertura de un concurso para que las diferentes empresas interesadas puedan hacer propuestas de venta. Algo que, según fuentes policiales consultadas por INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Alicante no llevó a cabo, sino que optó por presentar una compra directa en la que se establecía concretamente el número y modelo de vehículos (21 unidades de Ford Kuga), así como el proveedor específico, sin concurso.

Ante esta solicitud, que podría haber incurrido en una irregularidad en caso de tramitarse, el Ministerio de Hacienda comunicó al Ayuntamiento la necesidad de reiniciar el procedimiento para adecuarlo a los requisitos del programa. Sin embargo, los tiempos necesarios para la gestión del contrato imposibilitan que la compra se lleve a cabo este año, ya que para que un contrato reciba el visto bueno del interventor municipal debe tramitarse antes del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza la vigencia del actual presupuesto municipal, que es el prorrogado de 2022. Un revés más que, en la práctica, supone demorar la llegada de los nuevos coches al menos hasta mediados de 2024.

Según fuentes sindicales, la intención del equipo de gobierno municipal es añadir una partida simbólica de un euro al presupuesto del próximo año —ahora en fase de fiscalización— y, posteriormente, ampliar este presupuesto con el remanente de tesorería. No obstante, se trata de un crédito que habitualmente no está disponible hasta que se cierra la liquidación del presupuesto anterior, normalmente en torno a finales del primer semestre, al acumular retraso la aprobación de las cuentas. Por ello, de tramitarse de acuerdo a los planes del Ayuntamiento de la capital alicantina, advierten de que podría no bastar con seis meses para ejecutar adecuadamente el programa del Ministerio, por lo que la Policía Local de Alicante se encontraría con el mismo problema el próximo año.

Para solucionarlo, proponen que la partida correspondiente cuente con una financiación suficiente desde la aprobación del presupuesto, en vez de ampliarlo después con remanentes, lo que daría más margen para completar los trámites. La otra opción planteada por los representantes sindicales del Ayuntamiento es que la compra se gestione al margen del plan del Ministerio lo que, aunque encarecería la adquisición, la haría más sencilla burocráticamente.

"No hay error"

La concejalía de Seguridad, dirigida por Julio Calero, mantiene que no existe error burocrático y que el Ayuntamiento iniciará en los próximos días un proceso abierto de licitación para la compra de 23 vehículos para la Policía Local. Según fuentes municipales la decisión se toma después de que el Ministerio de Hacienda comunicara que, debido a la cuantía de la operación y al superarse la cifra de 10 coches, era necesario un periodo de 120 días para llevar a cabo esa adquisición a través del Plan de Compra Centralizada, además de 150 días para la entrega de los vehículos, que llevan instalado un kit específico. El equipo de Gobierno, además, asegura que tiene previsto que esa licitación municipal se lleve a cabo en los primeros días del próximo mes de enero

Por su parte, desde el SEP-CV, entienden que el concejal de Seguridad «ha actuado de buena fe» pero que ha sido «un error burocrático, por llamarlo de alguna manera» el que ha impedido ampliar y rejuvenecer la anticuada flota de vehículos policiales. A pesar de ello, el sindicato asegura que «no sirve la respuesta dada por el equipo de gobierno municipal de dotar, en el presupuesto del próximo año, una partida para la compra de vehículos policiales con un euro y esperar a los remanentes, dado que, visto lo visto, es más que posible que el año que viene ocurra lo mismo». Consideran además que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, debe priorizar la compra de nuevos coches patrulla «si de verdad es consciente de la situación de la flota de vehículos policiales». Algo para lo que «es necesario que dote la partida correspondiente con la cantidad necesaria, sin esperar a los remanentes del presupuesto de 2023», según el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento.