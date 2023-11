De seis agentes, con sus correspondientes compañeros animales, a solamente cuatro. El recorte de la unidad canina de la Policía Local decretado por el concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, dejará la ciudad sin un solo efectivo de esta brigada durante la mitad de los fines de semana del año y, además, también cuando alguno de los agentes se encuentre en periodo de vacaciones.

La unidad canina de Alicante, además, había sido noticia en las últimas semanas por varias operaciones antidroga. En el mes de octubre, uno de los canes del equipo (que permanece en la unidad pese al recorte) encontró en la estación de autobuses un alijo con 56 kilos de hachís y marihuana y, semanas más tarde, otros dos paquetes con casi 14 kilos de marihuana. Aunque esta brigada, además de dedicarse a la detección de sustancias estupefacientes, cumple otras muchas funciones, como la de actuar en casos de maltrato animal o denuncias vecinales relacionadas con mascotas.

Pese a los buenos resultados del conjunto de agentes, el recorte ya ha comenzado a aplicarse desde la pasada semana, cuando los dos efectivos apartados del grupo (uno de ellos por no disponer de la titulación exigida para este fin) prestaron servicio en otros equipos de la Policía.

Consecuencias

El citado recorte también conlleva un gasto extra para los policías apartados, ya que deben seguir haciéndose cargo de la manutención de los animales, pero dejarán de percibir un ingreso extra con este fin, al quedar fuera de la unidad canina. Un concepto al que el Ayuntamiento alicantino destinó en los presupuestos del año 2022, prorrogados al año 2023, un total de 7.900 euros.

En la práctica, esta decisión del concejal alicantino de Seguridad, Julio Calero, se traduce en que no habrá ni un solo efectivo disponible durante uno de cada dos fines de semana, como tampoco lo habrá en los periodos vacacionales de dos de los agentes del grupo debido al sistema de turnos que emplea la Policía Local.

Un cambio que desde el SEP no han visto con buenos ojos, ya que creen que puede suponer una disminución de la calidad del servicio prestado. En el sindicato considera que tras el recorte de la unidad canina el trabajo «perderá efectividad», debido a aquellos turnos en los que no haya ningún agente canino disponible. La organización destaca también la importancia de estos profesionales en otras actuaciones, ya que no se dedican únicamente a la detección de drogas, sino que también actúan en casos de maltrato animal o conflictos vecinales relacionados con las mascotas, por lo que la atención que pueda recibir la ciudadanía en estos casos quedará «un poco coja».

Por su parte, el CSIF considera igualmente que se trata de una unidad «muy importante y con grandes resultados» que debería estar cubierta «ambas semanas y de lunes a viernes», aunque respeta la decisión de la Concejalía dado que la jefatura debe administrar los recursos «para cubrir todas las necesidades».

Plantilla escueta

El recorte de la unidad canina de Alicante, pasando de seis a cuatro efectivos, se produce en un momento en el que tanto los sindicatos policiales como la oposición municipal han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de agentes en la plantilla municipal de la ciudad.

De acuerdo con la ratio actualmente recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Alicante debería tener 1,8 agentes de Policía Local por cada 1.000 ciudadanos de población habitual, lo que supondría un total de en torno a 630 efectivos policiales. En la actualidad, lejos de la cifra recomendada, la capital de la provincia cuenta con menos de 470 profesionales, según los sindicatos policiales, 60 menos del mínimo marcado por el organismo.