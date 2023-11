La Conselleria de Sanidad ha registrado un incremento del 38 % de los casos notificados por infecciones de transmisión sexual durante el periodo de un año en la Comunidad Valenciana. Así, mientras en 2021 se registraron 4.029 nuevos casos de este tipo de enfermedades, durante el año pasado se notificaron un total de 5.547 casos. Entre ellos destaca que los casos de gonorrea y clamidia se duplican, y que la tasa de sífilis es la más alta en una década.

Por este motivo, Sanidad ha puesto en marcha una campaña de concienciación bajo el lema "Es absurdo. No arriesgues" para concienciar, principalmente a la población juvenil, sobre la importancia que tienen las medidas de protección, como es el preservativo, para evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Esta campaña, que se puede consultar en página web de la Conselleria de Sanidad, se ha comenzado a difundir esta semana en los autobuses, principalmente en aquellas líneas que cubren las zonas universitarias, en las estaciones de metro, en los medios de comunicación y en las redes sociales.

La directora general de Salud Pública, Ruth Usó, ha señalado la necesidad de informar a la población, sobre todo a los jóvenes, sobre cuál es la situación actual de las infecciones que se transmiten por vía sexual, y la importancia que tienen las medidas de protección, “porque deben ser conscientes de que protegiéndose mediante preservativo en las prácticas sexuales, se disminuye considerablemente el riesgo de contraer cualquiera de estas infecciones”, ha indicado.

De esta manera, Sanidad ha diseñado una campaña de concienciación sobre la importancia del uso del preservativo al ser la medida más eficaz para evitar contraer la infección. Además, la directora general ha señalado que “ante cualquier práctica de riesgo, el sistema sanitario dispone de numerosos recursos asistenciales para poder realizar un diagnóstico temprano con el fin de tratarlas cuanto antes, además de evitar la transmisión del virus a otras personas”.

Sanidad difunde a través de esta campaña mensajes directos, que captan la atención y enfatizan sobre los riesgos de no utilizar medidas de prevención. Algunos de los mensajes de la campaña son: "No usar preservativo es como acariciar una medusa", "No usar preservativo es como hacer paracaidismo con un paraguas" o "No usar preservativo es como hacer malabares con un cactus", entre otros.

Situación actual de las ITS

Prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual se han incrementado en los últimos años. El perfil del paciente es principalmente el de un varón, de una edad comprendida entre los 20 y los 40 años, que mantiene relaciones sexuales con múltiples parejas. Únicamente en el caso de infección por clamidia la cifra es superior en las mujeres.

En el caso de la gonorrea, los casos se han duplicado en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2022, en la Comunidad Valenciana se notificaron 2.091 nuevos casos de infección gonocócica frente a los 1.277 del año 2021. La tasa actual se sitúa en 40,38 casos nuevos por cien mil de habitantes frente a una tasa de 25,07 en 2021. En el 60 % de los casos, la persona que padece la infección asegura mantener relaciones múltiples y en cuanto al sexo, es cuatro veces superior en los hombres respecto a las mujeres.

En cuanto a la sífilis, los casos notificados han pasado de 671 nuevos casos detectados en el año 2021 a los 731 casos registrados en 2022. Esta infección es predominante en los varones, siendo diez veces superior a los casos en mujeres. De hecho, de los nuevos casos en 2022, 665 son hombres frente a los 65 casos en las mujeres.

La infección por clamidia es otra de las infecciones que se está duplicando. En 2022, los casos notificados ascienden a 2.261 frente a los 1.620 del año 2021, y en el caso de esta infección hay mayor número de contagio en mujeres. Asimismo, disminuye la edad que se sitúa entre los 15 y 34 años.

Casos de VIH

Por otra parte, las infecciones por VIH también han experimentado un crecimiento al pasar de 461 nuevos casos en 2021 a 464 casos en 2022, en este caso, 399 de los contagios han sido en hombres y 65 en mujeres. Así, en el 84,26% de los casos, la transmisión ha sido vía sexual, por lo que el uso de medidas de protección en las relaciones sexuales podría haber evitado el contagio.

En este sentido, desde Sanidad se recuerda la importancia de prevenir para evitar el contagio, y ante cualquier exposición de riesgo. En la Comunidad Valenciana existen Unidades de Prevención del VIH/SIDA e ITS (UPS/ITS) -también conocidas como CIPS-, dependientes de Salud Pública, para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH e ITS. Su ámbito territorial de actuación es provincial, y actúan de forma integrada y coordinada con los recursos de atención primaria, unidades de salud sexual y reproductiva, y unidades específicas -como microbiología, dermatología, infecciosas, medicina interna o urgencias, entre otras-, así como las ONGs de la provincia implicadas en el tema.

Además, si no han pasado 72 horas desde la exposición con riesgo al VIH, se puede iniciar un tratamiento preventivo con fármacos antirretrovirales durante 28 días que podría evitar la infección, es la llamada profilaxis post exposición.