Pauline, una británica de 64 años residente en Alicante, afrontó una dura batalla contra el cáncer labial que cambió su vida. La mujer descubrió una mancha seca en su labio inferior en agosto de 2020, e inicialmente pensó que era un herpes labial. Sin embargo, tras varios tratamientos infructuosos y una biopsia, recibió la devastadora noticia: tenía carcinoma de células escamosas (CCE), el segundo tipo más común de cáncer de piel en el Reino Unido.

El CCE se origina por daños en el ADN de los queratinocitos, las células de la capa superior de la piel. Aunque los cánceres no melanoma, como el CCE y el carcinoma de células basales, son considerados menos peligrosos que el melanoma, investigaciones recientes indican que estos son más mortales a nivel mundial debido a su prevalencia.

Los factores de riesgo del CCE incluyen la exposición acumulativa a la luz ultravioleta del sol o las camas de bronceado, el tabaquismo, tener una piel clara o un sistema inmunitario debilitado por tratamientos médicos o enfermedades. También puede surgir en cicatrices antiguas, quemaduras o heridas crónicas, como úlceras.

En el caso de Pauline, se le informó de que su cáncer podría haber sido causado por la exposición al sol, pero también se planteó la posibilidad de que los rellenos de labios que se había aplicado pudieran ser un factor contribuyente. Había notado por primera vez la mancha seca tras blanquearse los dientes y enviar una foto a su hijo.

A medida que la lesión no sanaba, Pauline buscó atención médica. Los tratamientos iniciales no dieron resultados y su labio comenzó a tornarse negro, sangrando profusamente. Finalmente, una biopsia confirmó el cáncer, que ya se había extendido hasta su mentón.

Tejido de su lengua para reconstruir el labio

Pauline fue referida al cirujano Carlos Laredo, quien sugirió usar tejido de su lengua para reconstruir el labio, ya que el tumor estaba más profundo de lo pensado. Además, se encontró un "material extraño" en la base del tumor, que los médicos compararon con el material de relleno de labios.

Pauline había probado un método de relleno de labios "sin agujas" en España, que utiliza aire comprimido para inyectar ácido hialurónico en los tejidos más profundos. Este método, aunque menos doloroso según algunos, fue descrito por Pauline como extremadamente doloroso.

Aunque no hay evidencia que vincule directamente los rellenos tradicionales de labios con el cáncer, los expertos expresan preocupación por la falta de datos de seguridad para los tratamientos de labios "sin agujas". Estos pueden causar daños duraderos, infecciones y, en algunos casos, incluso necrosis cutánea.

Pauline se sometió a una cirugía invasiva, en la que se extirpó el crecimiento de su labio y se utilizó tejido de su lengua y de grasa de su pecho para reconstruirlo. Aunque este procedimiento salvó su vida, el proceso de recuperación fue largo y delicado.

Durante la pandemia, Pauline encontró cierto consuelo en el uso de mascarillas, que le permitían ocultar su condición. Sin embargo, al regresar a Inglaterra en 2022, sintió ansiedad al reunirse con amigos y conocidos sin una mascarilla.

Finalmente, Pauline encontró alivio y recuperó su confianza gracias a Karen Betts, una reconocida tatuadora médica. Karen utilizó técnicas de tatuaje para restaurar la apariencia de los labios de Pauline, devolviéndole parte de su autoestima.

Pauline ha compartido su historia con el diario británico The Sun con la esperanza de prevenir a otros ante una situación similar. Su experiencia destaca la importancia de considerar cuidadosamente los riesgos potenciales de los tratamientos estéticos y buscar siempre la opinión de profesionales calificados.

El carcinoma de células escamosas

Es un cáncer de piel no melanoma que comienza en la capa superior de la piel. Se presenta como un bulto rosa firme con una superficie áspera o con costras, y a veces puede tener un cuerno espinoso que sobresale de la superficie. Suele ser sensible al tacto, sangra fácilmente y puede convertirse en una úlcera. Si no se trata, el tumor puede causar un daño cutáneo considerable.

El CCE puede aparecer en cualquier parte de la piel, pero es más común en áreas expuestas al sol, como la cabeza, la cara, las orejas, el cuello, los hombros, las manos y las piernas. Hay un riesgo muy pequeño de que el CCE se disemine a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos.

Pauline aconseja precaución al considerar tratamientos estéticos como los rellenos de labios, recordando a otros que evalúen cuidadosamente sus motivaciones y los riesgos involucrados. A través de su experiencia, desea aumentar la conciencia sobre el cáncer de piel y la importancia de una detección temprana y tratamiento adecuado.