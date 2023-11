Fumar una cajetilla de tabaco al día puede restar diez años de vida. La expectativa vital de un fumador es una década inferior a la de una persona que no tiene este hábito. Así lo afirman los expertos, que aseguran que un 34% de las muertes por cáncer se podrían evitar si no existieran los cigarrillos. Además, siete de cada diez casos de tumor de pulmón se diagnostican actualmente en fase avanzada, por lo que la supervivencia media a los cinco años no supera el 15% de los pacientes.