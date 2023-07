Los pacientes de cáncer de pulmón ya son operados con robots en Alicante. El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Doctor Balmis, que extirpa este tipo de tumores, es el primero de esta especialidad en la provincia que se forma y recibe la acreditación para utilizar esta tecnología, y el segundo de la Comunidad tras el General de València. Con el robot se incorporan más sesiones quirúrgcas que dan salida a pacientes que están en listas de espera.

Esta especialidad se ocupa del tratamiento quirúrgico de la patología localizada en la caja torácica con la salvedad de la enfermedad cardíaca y de los grandes vasos como así las enfermedades de la columna vertebral. En el caso del Hospital General de Alicante, es un servicio de referencia provincial, lo que supone el tratamiento de pacientes derivados de prácticamente todos los departamentos de salud para ser intervenidos por los ocho cirujanos y dos residentes que lo integran.

Este servicio, que realiza cada año entre 400 y 500 intervenciones quirúrgicas, es puntero a nivel nacional en determinadas técnicas, como la cirugía mínimamente invasiva de tráquea y sobre todo cáncer de pulmón, el tumor más letal en la provincia con 945 fallecidos en 2022 según datos del Observatorio de la Asociación contra el Cáncer. Además se registran 1.200 casos nuevos al año.

La cirugía robótica representa la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva, posterior a la laparoscopia, en la que el cirujano no opera con sus manos, sino que manipula un robot a distancia desde una consola instalada dentro del quirófano.

Desde que a principios de año se puso en marcha el Da Vinci, se han realizado en total 130 intervenciones en el hospital con técnica robótica, que aporta mayor precisión quirúrgica y mejora la calidad asistencial, en Cirugía General, Urología y Ginecología. Ahora se suma la cirugía torácica, que ha culminado ya una quincena de intervenciones con este sistema de vanguardia con resultados exitosos.

Este servicio ha empezado más tarde con el robot porque la formación es un poco más larga y exigente. Los cirujanos necesitan una titulación de cirujano de consola o asistente para poder trabajar con el robot, con muchas horas de simulación, y estancias en otros hospitales.

El jefe del Servicio de Cirugía Torácica, el doctor Jorge Cerezal, indica que, con respecto a la cirugía abierta, “en la robótica, mínimamente invasiva, el paciente experimenta menos dolor, menos complicaciones y pérdida de sangre, se reduce la estancia hospitalaria y se consigue también un mejor resultado estético, porque se realiza con 3 ó 4 incisiones de 8 mm (frente a los 20-30 cm de la cirugía abierta). Todo ello repercute en que el paciente se pueda incorporar antes a su vida cotidiana, a su productividad. En ese sentido, respecto a la cirugía abierta, están clarísimos los beneficios".

Cirugía videotoracoscópica

En la actualidad, el Servicio de Cirugía Torácica opera mediante cirugía videotoracoscópica al 90% de los pacientes y se está introduciendo también la robótica en aquellos casos seleccionados que se pueden beneficiar de ella.

Con respecto a la cirugía videotoracoscópica, también mínimamente invasiva aunque no sea robótica, ésta aporta otros beneficios y una visión totalmente superior, como apunta el doctor Cerezal. “La visión del campo operatorio que ofrece es en 3D real, sin necesidad de gafas, y con mucho detalle".

"La precisión de los movimientos -añade el doctor- te permite llegar con seguridad a espacios anatómicos de difícil acceso. Aporta una gran ayuda al cirujano, porque el robot evita los problemas de pulso de la mano humana y la movilidad de los instrumentos robóticos es mucho mayor que ésta, dado que se pueden realizar giros de más de 360 grados; esto implica una mayor facilidad para la disección y la reconstrucción con suturas. Además, realiza estas rotaciones sobre un punto, por lo que es menos lesivo para el paciente”.

Otra ventaja del robot es que aporta “tres manos” al cirujano que está en la consola (equipo desde donde se controla el robot), “porque con un manipulador manejas un instrumento y con el otro puedes controlar dos a la vez”. En el acceso de una cirugía abierta, los médicos tienen que separar las costillas con una especie de gato. "Hay que hacer una separación costal, una toracotomía. Los accesos abiertos al tórax son incisiones muy agresivas".

Con la cirugía mínimamente invasiva "se evita todo esto, no en el 100% de casos porque a veces no hay más remedio o surgen poblemas pero bien por video o por robot operamos a nueve de cada diez enfermos. Hay casos en que aún no se pueden hacer con el robot o no se deben pero vamos progresando y ya hacemos casi todos". Es muy preciso y permitiría hacer la cirugía a kilómetros de distancia.

Mediastino

Las intervenciones de Cirugía Torácica que se han realizado hasta la fecha abarcan principalmente cirugía de cáncer de pulmón y tumores de otras partes del tórax como el mediastino, que es la parte que está delante el corazón; pero también se han operado metástasis pulmonares, biopsias pulmonares, enfisema y miastenia gravis, una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de fuerza de los músculos.

"Cuando no había tratamientos médicos era tan grave que muchos enfermos se morían. Quitando el timo (pequeña glándula ubicada entre el corazón y el esternón en las personas adultas) y la grasa, muchas personas mejoran".

También otras patologías benignas como el neumotórax o el sudor de las manos, la hiperhidrosis. Hay que cortar un nervio que se llama simpático que va a cada lado del tórax en la parte de atrás de ahí que corresponda a este servicio. Así como traumatismos, fracturas costales, heridas torácicas diversas, también las causadas por arma blanca.

El área de Cirugía Torácica del Doctor Balmis destaca tanto en la actividad asistencial como en investigación y publicaciones científicas. Un ejemplo de ello es el primer vídeo-atlas de resecciones sublobares que se ha publicado a nivel mundial, editado por dos miembros del servicio, los cirujanos torácicos Carlos Gálvez y Sergio Bolufer, junto a Santiago Figueroa del Clínico de València y Andrés Obeso, del Hospital Universitario de Santiago de Compostela.

Más enfermedad

Las intervenciones quirúrgicas que realiza este servicio han aumentado porque se detecta más patología. "Se diagnostica más enfermedad porque con tanta infección respiratoria que hemos tenido (a causa del covid-19) se han hecho muchas pruebas de imagen y radiografías, se siguen haciendo muchas y se diagnostican más pacientes", explica el responsable del servicio, que ha recuperado el ritmo prepandemia. Esto está permitiendo, destaca el jefe de Cirugía Torácica, detectar casos más precoces.

El cáncer de pulmón aumenta sobre todo en mujeres, que se incorporaron al hábito tabáquico más tarde y padecen ahora las consecuencias. Por otro lado, "cada vez es menos raro ver tumores de pulmón en gente joven, de entre 40 y 60 y pocos años", señala el doctor. El tabaco está presente en nueve de cada diez casos de este tumor; y el resto tienen que ver con la contaminación, los gases nocivos, las sustancias radioactivas y la genética.

Los tratamientos oncológicos del cáncer de pulmón, grueso de la especialidad, evolucionarán, señala el doctor Cerezal, hacia la quimioterapia dirigida a cada paciente, a la carta, y hacia la inmunoterapia, "que es lo que hoy en día más potencial tiene".

Dependiendo de la fase en que se detecta el cáncer de pulmón, la intervención quirúrgica es el tratamiento de elección sobre todo en sus inicios. En estadíos más avanzados se combina con inmunoterapia y otros tratamientos. "Una cirugía en estadíos iniciales es lo que tiene mejor pronóstico". No obstante, realmente se operan entre un 25% y un 30% de los cánceres de pulmón: el resto ya no se puede porque está muy avanzado o no es el mejor tratamiento

Hallazgo casual

El problema es que es un tumor que da la cara tarde, que no provoca dolor hasta que no es grande, afecta a las costillas o hay tos con sangre.

"A veces es un hallazgo casual. Los hallazgos de tumores en estadios iniciales es porque se estudia por otra cosa", afirma Cerezal.

De ahí la importancia de los cribados. El Hospital de Alicante participa, junto a más de veinte hospitales de toda España en el proyecto Cassandra, para buscar cáncer de pulmón en pacientes de riesgo, como fumadores y exfumadores de 50 a 75 años.

"Si aparece algún hallazgo se puede optar por hacer una vigilancia, una punción o una cirugía, en función de cada caso. Se piensa que va a ser positivo porque va a aumentar el diagnóstico precoz el cáncer de pulmón porque cuando se coge en esos estadios iniciales la evolución suele ser mucho mejor. Eso ha pasado con el cribado del cáncer de colon, con el análisis de sangre oculta en heces, es muy eficaz. Si sale positivo se puede hacer una endoscopia, tener el diagnóstico y localizarlo de forma precoz. La prevención es fundamental".